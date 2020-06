KIOSK: Le squadre dei sogni di Barcellona ’92

Le squadre dei sogni di Barcellona ’92

In questa puntata Kiosk torna indietro di 28 anni per raccontare le Olimpiadi di Barcellona 1992, più precisamente il torneo di basket.

Il torneo di pallacanestro è un evento che attrae un’attenzione incredibile dei media e del pubblico: a Barcellona è infatti la prima volta nella storia in cui possono disputare le olimpiadi i giocatori professionisti della NBA, il campionato statunitense di basket, di gran lunga il migliore al mondo. La squadra passa alla storia con il nome di Dream Team, la squadra dei sogni.

Il loro dominio e l’attenzione mediatica dedicatagli distoglie l’attenzione da almeno altri due “dream team”, entrambi provenienti da est, entrambi alla loro prima olimpiade da nazioni indipendenti dopo la disgregazione di due federazioni.

Da un lato abbiamo la Croazia dei leggendari Dino Rađa, Toni Kukoč e del “Mozart del basket”, Dražen Petrović: tutti provenienti dalla fortissima “generazione d’oro” della scomparsa nazionale jugoslava.

Dall’altro, la Lituania di Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis e Valdemaras Chomičius, già fuoriclasse della nazionale sovietica, che giunsero ai giochi olimpici dopo diverse peripezie e insieme alle loro magliette psichedeliche.

In conduzione, le voci di Marco Magnano, Alfredo Sasso e Maria Baldovin.

