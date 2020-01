Cerchiamo collaboratori per scrivere di Europa centrale

Se ci conosci, ci eviti. Se non ci eviti, ci brami. Quindi è venuto il momento di entrare nella banda di East Journal. Cerchiamo redattori che scrivano di Europa centrale, ovverosia Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, con uno sguardo anche alla Romania e alla Bulgaria.

Non ci importa molto della tua formazione, ti formiamo noi. E non serve esperienza, la farai con noi. Ci serve passione, attitudine alla scrittura, interesse per la regione, qualche conoscenza dei luoghi, della loro storia, delle vicende di attualità. Poiché di questo scriverai: attualità, notizie, qualche approfondimento. Ti daremo delle fonti da consultare, l’inglese è necessario, se poi sai una lingua del posto tanto meglio. Più ce n’è, meglio è.

Ci sarà una fase di prova, qualche articolo per conoscerci in numero variabile. Gli articoli verranno comunque pubblicati se considerati idonei. Saper usare WordPress a livello base sarebbe ideale, ma non indispensabile. Noi forniamo una piccola guida, e si impara velocemente.

Una volta entrato in redazione, beh, concorderemo un numero di articoli all’anno e parteciperai al gruppo (social, ma a volte anche no) per coordinarti e condividere opinioni e notizie. Serve quindi un account Facebook.

Se sei interessato, mandaci una tua piccola biografia (studi, esperienze, interessi, competenze) e allega un articolo inedito (massimo 4000 battute spazi inclusi) su un argomento a tua scelta.

Dicevamo sopra, se ci conosci ci eviti o ci brami. Se non ci conosci, sappi che soldi non ce n’è per nessuno. East Journal sono dieci anni che va avanti senza una lira, e nessuno – nemmeno herr Direktor – ha mai preso un soldo. Si fa per il piacere di stare insieme, di fare una bella cosa insieme e – perché no – per farsi conoscere.

Quindi:

passione e attitudine alla scrittura

scrivere di Europa centro-orientale

uso di WordPress e Facebook

mandaci un pezzo inedito e una mini-bio

no money

Scrivi a [email protected]. Risponderemo a tutti, con un po’ di pazienza.