REPUBBLICA CECA: 35 anni dopo la Rivoluzione di velluto diventa un videogame

Con Velvet 89 i cittadini della Repubblica Ceca avranno a disposizione uno strumento alternativo per conoscere il loro passato recente.

Lo scorso 17 ottobre la startup Charles Games ha presentato al pubblico Velvet 89, gioco interattivo concepito all’interno della Rivoluzione di velluto. Con un mese di anticipo sul trentacinquesimo anniversario i cechi possono già scaricarlo gratuitamente su Steam, Android, iOS e rivivere i fatti di quelle giornate convulse. Per tutti gli altri invece è disponibile la versione in lingua inglese.

Gli obiettivi di Velvet 89

La prima idea di un videogame incentrato sulla caduta del regime comunista è scaturita dallo staff del progetto “Stories of Injustice”, che da anni lavora a supporto dell’insegnamento scolastico sui temi più spinosi del passato nazionale. Ondrej Trhon, responsabile di marketing e comunicazione per Charles Games, ha raccontato in occasione del rilascio dei primi contatti tra le parti, dei requisiti che Velvet 89 avrebbe dovuto soddisfare, e di come il team sia stato rapidamente integrato da storici e testimoni oculari della Rivoluzione.

Pur senza sminuire l’importanza dei celebri fatti di Praga, dalla mobilitazione generale degli studenti agli scontri di Narodni Trida, fino alla nascita del Forum Civico di Vaclav Havel, Velvet 89 punta a fornire una visione più trasversale e più sfumata della transizione democratica. Viene dedicato ampio spazio alle periferie, meno visibili ma non meno rilevanti: il percorso inizia a Teplice, nell’estremo nord, dove le manifestazioni ambientaliste dell’11-13 novembre aprirono la prima breccia nel muro eretto dal partito unico; poi passando per la capitale si arriva nella cittadina meridionale di Ceske Budejovice. Infine la tappa di Ostrava, cuore industriale della Slesia, dimora di operai e minatori, una base di consenso apparentemente sicura fino al 27 novembre, quando in seguito ad alcune giornate di attese e di confronti interni decise con uno sciopero generale di voltare le spalle al regime.

Il videogame quindi, così organizzato in quattro contesti chiave del paese, consiste in una serie di incontri che permettono di accedere ad altrettante storie personali, appoggiate a nomi fittizi ma realmente vissute. La tesi alla base del prodotto è che combinando voci diverse per età, estrazione sociale, titolo di studio e grado di adesione al movimento rivoluzionario, il giocatore-protagonista possa progressivamente calarsi nel clima di quelle settimane cruciali.

Il progetto Charles Games

Nel lontano 2010, all’interno dell’Università Carolina di Praga, studenti delle facoltà di matematica e lettere avviarono una collaborazione per lo sviluppo di videogame. L’obiettivo era quello di utilizzare il metodo ludico per favorire il grande pubblico nella comprensione del novecento cecoslovacco. Nel 2017 il primo lavoro compiuto e rilasciato dal team, Attentat 1942, venne strutturato sotto forma di indagine sull’operazione Anthropoid, che uccise a Praga il gerarca nazista Reinhard Heydrich. Il gioco riscosse un successo tale da portare nel 2020 alla fondazione di una società chiamata appunto Charles Games, in omaggio all’ateneo di incubazione.

Negli anni seguenti la sua attività si è intensificata e ha toccato altre delicate vicende dell’ultimo secolo. Train to Sachsenhausen rievoca le proteste e la deportazione degli studenti universitari che si erano opposti all’occupazione del Terzo Reich nell’autunno del 1939. Svoboda 1945: liberation invece è ambientato in un piccolo villaggio di frontiera e rievoca i traumi del dopoguerra cecoslovacco sulla sua comunità, dall’espulsione dei tedeschi dei Sudeti al colpo di stato comunista di Klement Gottwald.

Come accennato sopra, oggi l’opera di Charles Games è entrata anche nelle scuole, sia integrata in progetti didattici di ampio respiro, come quello che ha coinvolto Velvet 89, sia attraverso il lavoro di singoli docenti, che hanno testato la formula del videogame con i loro ragazzi ottenendo un riscontro positivo.

Nuovi orizzonti

Ma il modello di apprendimento e sensibilizzazione attraverso il gioco non è più esclusiva della storia e la stessa Charles Games, nel corso dell’ultimo anno, ha esplorato con successo nuovi territori. Nell’estate 2023 era uscito Beecarbonize, videogame di strategia a tema ecologico che punta a combinare in modo virtuoso produzione energetica, innovazione tecnologica e rispetto dell’ambiente.

Dalla scorsa primavera infine Playing Kafka, creato in occasione del centenario della morte dell’autore, porta numerosi giocatori dentro le vicende di romanzi come “il Processo”, “il Castello” e di un testo doloroso come “Lettere al padre”, stimolandone la lettura.

Foto dalla pagina Facebook Visit Prague