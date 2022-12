Ucraina, alle radici della guerra. Un libro di East Journal

Ucraina, alle radici della guerra

Paesi edizioni, 2022

a cura di Matteo Zola

222 pagine

euro 13

Ucraina, alle radici della guerra è il nostro libro, il libro di East Journal. Un testo «equilibrato ma non equidistante». come ha scritto Anna Zafesova nella prefazione, che si rivolge a un pubblico ampio, non solo addetti ai lavori. unendo lo stile chiaro della scrittura giornalistica e il costante riferimento alle fonti della cultura accademica.

Un libro meditato che indaga le cause, recenti e remote, di una guerra destinata a modificare gli equilibri internazionali per i prossimi decenni.

Quindici domande, altrettante risposte. Perché l’Ucraina? Che colpe ha l’Occidente? Ci sono i nazisti a Kiev? Bandera eroe o criminale? Chi è Volodymyr Zelens’kyj? Maidan fu golpe o rivoluzione? Nessuna risposta è scontata.

Il libro affronta le questioni più dibattute e controverse sulle cause della guerra russo-ucraina. La storia antica e recentissima, gli aspetti giuridici e istituzionali, i personaggi (da Stepan Bandera agli oligarchi, al Battaglione Azov), le idee, le tragedie, la lotta per l’Europa, l’evoluzione del sentimento nazionale e la guerra con la Russia – Anna Zafesofa

Alessandro Ajres, slavista all’università di Torino; Ilona Babkina, redattrice e allieva del MIREES; Oleksiy Bondarenko, docente all’università di Warwik; Andrea Braschayko, giornalista di Valigia Blu e Il Foglio; Giovanni Catelli, scrittore e giornalista; Davide Denti, dottore di ricerca a Trento e funzionario alla Commissione europea; Micheal L. Giffoni, diplomatico; Sofiya Stetsenko, redattrice e allieva MIREES; Matteo Zola, giornalista professionista e direttore di East Journal. Questi i nomi di chi ha scritto il libro.

Tra i giornalisti e ricercatori che hanno firmato i vari capitoli, non mancano ucraini, russofoni, anche – ma in fondo è uguale se ci si attiene ai fatti (guarda chi sono gli autori). Un libro scritto da chi l’Ucraina la conosce, la studia. Non da improvvisati esperti dei talk-show. Non da filosofi e stimabili classicisti che nulla sanno di Ucraina. Non da generali in pensione, educazioni siberiane, accoliti dell’autocrate, fanatici della guerra, polemisti di serata. Un antidoto contro le generalizzazioni, le ideologie, le visioni settarie. Per andare alle radici della guerra in Ucraina.

Un libro utile per seguire gli sviluppi futuri. Utile per cercare di immaginare le prospettive, dell’Ucraina, della Russia, dell’Europa. Necessario per non cadere nelle trappole della manipolazione e della propaganda.