POLONIA: Dobry sklep, il primo negozio per persone in difficoltà economica

Dopo una lunga attesa ha finalmente aperto a Cracovia il primo punto vendita della rete sociale Dobry sklep (Buon negozio), dove le persone in difficoltà economica potranno ottenere gratuitamente del cibo sulla base di una segnalazione dei servizi di assistenza comunali. L’idea è stata realizzata dal Banco alimentare di Cracovia in collaborazione con il governo della città. Il reddito limite fissato per usufruire dei prodotti del negozio è 1.552 PLN netti (320 euro circa) per chi vive da solo e 1.200 PLN netti (245 euro circa) per chi vive in famiglia. Ogni individuo avente diritto ad approvvigionarsi presso il Dobry sklep, dopo verifica dei servizi sociali, verrà dotato di una carta punti. Nell’arco di un mese i punti a disposizione saranno 500: dieci punti per 1 kg. di frutta o verdura e per prodotti da forno, venti punti per uova e latticini, trenta punti per l’olio, zucchero o dolciumi. In ogni caso, sarà possibile rifornirsi al Dobry sklep per un massimo di due volte alla settimana.

Desiderio specifico di chi ha ideato questo servizio è anche quello di organizzare dei corsi gratuiti per una corretta nutrizione. In tale cornice, lo staff del negozio si renderà disponibile per dei consigli su un’alimentazione equilibrata. Inoltre, si è fortemente voluto invertire la tendenza insita in questo tipo di sostegno, affinché le persone non si approvvigionino di quel che viene messo loro a disposizione, ma di quel che realmente necessitano o desiderano. In questo momento la Polonia ha un tasso di inflazione elevatissimo, a settembre del +17,2% su base annua, il più alto degli ultimi 25 anni, che incide notevolmente anzitutto sugli strati più poveri. Il Consiglio comunale di Cracovia ha stanziato 885.000 PLN (circa 182.000 euro) per sostenere questo nuovo servizio fino a marzo del 2025. Nel corso della cerimonia di inaugurazione i rappresentanti del comune hanno dichiarato che si tratta di un esperimento, ma che, a osservare le stime in possesso del governo cittadino, ben presto l’apertura di altre realtà di questo tipo a Cracovia potrebbe rendersi necessaria.