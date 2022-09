POLONIA: Un capitano d’aereo si rifiuta di deportare un giovane iracheno

L’obiezione del capitano di un aereo all’aeroporto di Varsavia-Chopin ha bloccato la deportazione di un giovane iracheno

di Elżbieta Mazur-Bielat, TokFM.pl, 27 luglio 2022

Il capitano di un aereo all’aeroporto di Varsavia-Chopin ha bloccato la deportazione di un giovane iracheno. Il 26enne era fuggito dal Paese dopo aver partecipato a manifestazioni per la democrazia, che potrebbero portare anche alla morte in Iraq, e ha già trascorso un anno in detenzione in Polonia. Martedì 26 luglio è stato inaspettatamente trasportato da Przemyśl a Varsavia per un volo per Istanbul. Mercoledì, la Guardia di frontiera ha rinunciato a un altro tentativo di espulsione.

“L’espulsione non è avvenuta grazie all’atteggiamento del capo dell’equipaggio di cabina”, afferma a TOK FM Joanna Sarnecka, attivista impegnata nell’aiuto al 26enne S. (gli attivisti non forniscono i suoi dati personali – n. .). “Abbiamo impedito l’espulsione del ragazzo perché il pilota si è rifiutato di accoglierlo a bordo dell’aereo. E’ stato grazie al coraggio di questo capitano e alla sua consapevolezza civica. Ha esercitato i suoi diritti, poiché i piloti hanno l’opzione di rifiutarsi di partecipare alla deportazione. Spero che lo stesso accada oggi, conto sulla spina dorsale morale dei piloti. Forse il servizio in uniforme potrà difendere il suo onore. Forse anche i passeggeri potranno difendere il ragazzo e rifiutarsi di volare con una persona che subisce violenze da questo Paese”, ha affermato Joanna Sarnecka.

Il 26enne è stato trasportato al centro di Lesznowola, vicino a Varsavia, martedì pomeriggio. Non ci sono stati contatti con lui, molto probabilmente i servizi gli hanno preso il cellulare.

L’uomo è tornato all’aeroporto mercoledì. Doveva partire in aereo alle 12:55. Tuttavia la guardia di frontiera ha informato gli attivisti che mercoledì non ci sarebbe stata espulsione. A S. è stata rifiutata la protezione legale in Polonia. Vuole presentare un’altra domanda ma – come sostengono i rappresentanti delle organizzazioni che aiutano l’iracheno – la Guardia di frontiera non accetta il documento.

Su internet, gli attivisti hanno fatto appello a venire all’aeroporto della capitale e bloccare l’azione. “Vorrei che questa situazione fosse visibile anche su scala europea, perché ovunque abbiamo un problema con le frontiere e tutto è sbagliato, ma le persone e i cittadini hanno sensibilità e non vogliono che venga usata la violenza. Spero che protesteremo tutti insieme contro di essa”, afferma Joanna Sarnecka.

La storia del giovane iracheno

Secondo Sarnecka, i giovani in Iraq da tempo protestano contro la situazione nel loro Paese. E questo è estremamente pericoloso, perché tali manifestazioni possono anche essere punite con la morte. Il 26enne S. ha partecipato a tali proteste. “Ha ricevuto minacce che indicavano che la sua vita era in pericolo immediato. Ecco perché ha deciso di lasciare il Paese”, dice Sarnecka. S. ha deciso di fuggire ed è finito in Bielorussia. “Nell’agosto 2021 è stato catturato e da allora si trova nei Centri di Vigilanza per Stranieri, dove non c’è libertà. Persino i criminali sanno quando usciranno e quali sono i loro diritti, ma in questi centri tutti i diritti vengono sottratti a queste persone”, dice l’attivista.

“Immaginiamo che negli anni ’80 qualcuno deportasse un oppositore polacco da qualche paese europeo, Francia o Germania. E cosa ne penseremmo allora? E questo è un giovane attivista dell’opposizione irachena con tutta la vita davanti a sé. Se viene deportato in Iraq, ha forse una settimana di vita”, dice Joanna Sarnecka.

Nel caso del giovane iracheno sono stati coinvolti l’ufficio dell’Ombudsman, avvocati dell’Associazione per l’Intervento Legale e attivisti di molte altre organizzazioni. Anche esponenti del partito di sinistra KOD chiedono anche di bloccare l’espulsione del 26enne.

