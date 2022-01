Timothy Snyder: pensare alla guerra dal lato degli ucraini

“Continuo a chiedermi se la Russia invaderà di nuovo l’Ucraina. Non lo so”. Con queste parole, Timothy Snyder, professore di Storia dell’Europa orientale all’Università di Yale, riflette sulle prospettive in Ucraina. Qui traduciamo un suo recente contributo.

Continuo a chiedermi se la Russia invaderà di nuovo l’Ucraina. Non lo so. L’ultima volta che la Russia ha attaccato l’Ucraina, nel 2014, ho fatto la previsione corretta contro la saggezza prevalente. Questa volta siamo tutti consapevoli che la Russia potrebbe invadere l’Ucraina: del resto è già successo una volta, non molto tempo fa, e la Russia ha più di centomila soldati al confine oltre a quelli di stanza nelle parti dell’Ucraina che occupa già. Ma non sono sicuro di cosa accadrà dopo. Non sono sicuro che il Cremlino sappia cosa accadrà dopo. In effetti, non sono sicuro che ci sia accordo tra le élite russe su cosa dovrebbe accadere dopo.

Un’invasione dell’Ucraina sarebbe un orrore per gli ucraini, che non hanno fatto nulla per provocarla. L’Ucraina ha circa quattordicimila morti in guerra e circa due milioni di sfollati interni dall’ultima invasione russa, e questa volta la sofferenza sarebbe molto peggiore. Le forze schierate dalla Russia sono capaci di un livello di distruzione terrificante. Ma invadere l’Ucraina sarebbe anche una mossa incredibilmente stupida da parte della Russia, e non pochi russi ne sono consapevoli. Probabilmente sembrerebbe molto simile all’invasione sovietica dell’Afghanistan nel 1979: apparentemente riuscita all’inizio, poi distruttiva del sistema dopo pochi anni.

Ma di cosa si tratta? Perché adesso, e perché l’Ucraina? Nel 2014, l’invasione russa dell’Ucraina faceva parte di una più ampia offensiva contro la democrazia in Europa e negli Stati Uniti. La Russia è stata in grado di guidare i propri meme politici attraverso i media occidentali e persino di creare perplessità sulle sue operazioni offensive mentre queste erano in corso. La vittoria della propaganda russa in Ucraina nel 2014 l’ha spronata a una guerra informatica contro gli stati membri dell’Unione Europea e gli Stati Uniti. Questa volta, la propaganda russa è stata molto meno efficace. Sembra goffa e noiosa.

La minaccia di Putin di invadere l’Ucraina è chiaramente legata all’Europa e agli Stati Uniti, ma questa volta forse in modo diverso. Invece di invadere senza preavviso, la Russia si è ostentatamente preparata per un’invasione, e poi ha avvertito l’Occidente che qualunque cosa accada è tutta colpa loro. La Russia ha messo da parte gli europei, insistendo per parlare direttamente con gli americani. Questo ha portato l’Ucraina (ancora una volta) nella politica interna americana, in una configurazione imbarazzante per il presidente Biden. Forse è questo il punto. Mosca preferisce un’amministrazione Trump a un’amministrazione Biden. Trump ha detto che avrebbe ritirato gli Stati Uniti dalla NATO in un secondo mandato. Tutto ciò che indebolisce Biden potrebbe quindi essere considerato nell’interesse russo, o meglio nell’interesse del regime di Putin.

Ma è tutto strategico? Lo scorso luglio, il presidente Putin ha pubblicato una strana missiva sull’Ucraina e la Russia e le loro relazioni storiche. Presenta il tipo di argomento che fa sussultare gli storici. L’idea di base è che mille anni fa esisteva un paese chiamato Rus’, la città più importante della Rus era Kiev, e ora mille anni dopo Kiev è la capitale dell’Ucraina, e quindi l’Ucraina non può essere un vero paese, e tutti i soggetti coinvolti ei loro discendenti devono essere russi o una nazione fraterna ai russi. Uno storico di fronte a questo tipo di pasticcio si trova nella stessa infelice situazione di uno zoologo in un mattatoio. Hai esperienza, e senti di dover dire qualcosa, e quindi: oh sì, quello è chiaramente un femore, e quella cartilagine probabilmente proveniva da un muso, e che c’è un po’ di fegato; ma questo non è il tuo lavoro, e vorresti profondamente essere da qualche altra parte. Quindi potrei dire: la Rus’ è stata fondata dai vichinghi, Mosca all’epoca non esisteva, Kiev non è stata governata da Mosca fino a tardi nella sua storia, la storia delle nazioni fraterne è recente, come del resto è l’identità nazionale nel senso moderno. Ma non puoi davvero impegnarti in discussioni storiche con persone che credono a un mito, per non parlare di presidenti che credono che il passato sia lì solo per confermare i loro pregiudizi presenti.

Ciò che colpisce di più nel saggio di Putin è l’incertezza di fondo sull’identità russa. Quando affermi che i tuoi vicini sono tuoi fratelli hai una crisi di identità. C’è un simpatico detto tedesco al riguardo: “Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag’ ich Dir den Schädel ein“: se non sarai mio fratello, ti spaccherò il cranio. Questa è la posizione di Putin. Nel suo saggio, ciò che manca alla Russia è un futuro e la nazione è molto più legata al futuro che al passato.

La nazionalità riguarda il modo in cui le persone nel presente pensano a ciò che verrà. Se gli ucraini si considerano una comunità nazionale con un futuro insieme in uno stato, la questione è risolta. Storicamente parlando, l’idea che un dittatore in un altro paese decida chi è una nazione e chi non lo è è nota come imperialismo.

Il fatto che Putin fraintenda il mondo non significa, tuttavia, che non possa cambiarlo. Sembra possibile che creda davvero a ciò che ha scritto. Ci sono persone al Cremlino e nelle forze armate russe che sanno perfettamente che il punto di vista di Putin sull’Ucraina non è conforme alla realtà. Se lo fosse, gli ucraini avrebbero accolto con favore l’ultima invasione della Russia. La narrativa ufficiale è che lo abbiano fatto, ma ci sono molti russi che ne sanno di più. E ci sono ancora più russi a cui non importa gran ché, ma non condividono la visione estrema della questione espressa dal loro presidente.

Il fatto che tutti i rappresentanti russi debbano agire come se il saggio di Putin fosse vero crea un problema per i negoziatori americani ed europei. Putin assegna all’Occidente la responsabilità di qualcosa che la Russia ha fatto, ovvero spingere l’opinione pubblica ucraina verso la NATO. Nel saggio di Putin, l’affermazione è che gli ucraini appartengono a una comunità più ampia con la Russia, ma sono stati fuorviati dalla perfidia occidentale. Ora, c’è sempre un sacco di perfidia in giro, e le persone ragionevoli possono non essere d’accordo sul fatto che l’Ucraina debba essere invitata ad aderire alla NATO. Ma il semplice fatto è che l’attuale orientamento occidentale dell’Ucraina è il risultato dell’ultima invasione russa. Quindi gli americani sono in una situazione impossibile. È colpa dell’America, presumibilmente, se gli ucraini si sono allontanati dal loro naturale destino russo. Se gli americani fanno notare che la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2014, e che questo è alla base dell’impopolarità della Russia in Ucraina e dei desideri ucraini di garanzie di sicurezza, incontrano un rifiuto ostinato e una brutale ostilità. L’ideologia ufficiale di Putin è infuriata dai dati di fatto.

Quando la Russia ha invaso l’Ucraina l’ultima volta, ha dimostrato una straordinaria capacità di conquistare i titoli dei giornali. Le forze russe erano meno capaci di muovere le linee del fronte. La penisola di Crimea, dove la Russia aveva già basi navali, fu rapidamente occupata da forze russe regolari senza insegne. Altrove, facendo affidamento su irregolari locali e russi e su unità dell’esercito russo inviate da molto lontano, Mosca riuscì a controllare molto meno territorio di quanto si aspettasse. La guerra è stata crudele con bombardamenti estesi dal lato russo del confine e l’uso della contraerea russa per abbattere aerei da trasporto ucraini (per non parlare di un aereo di linea civile, MH17). Ma la strategia di base russa di simulare insurrezioni contro il governo ucraino è fallita nella maggior parte dei casi dove è stata attuata. La Russia ora occupa parti di due distretti ucraini sudorientali, Luhans’k e Donets’k, con la copertura di false “repubbliche”.

Questa volta le forze impegnate sarebbero state più numerose e meglio addestrate. L’esercito russo è in una forma migliore ora rispetto al 2014. D’altra parte, lo è anche l’esercito ucraino. Nel 2014 l’Ucraina era nel mezzo di una rivoluzione, e singolarmente incapace di difendersi. Ora non è in grado di eguagliare la Russia, ma sarebbe in grado di infliggere danni molto maggiori rispetto a otto anni fa. Al momento non c’è un’euforia patriottica in Russia per l’invasione di nuovo dell’Ucraina. Sebbene ai leader russi piaccia vantare la loro tenacia, sono sensibili alle vittime quasi quanto potrebbero esserlo i leader americani. Nel 2014, i coraggiosi giornalisti russi che scrivevano di russi uccisi in azione sono stati tutti messi a tacere. La società civile russa è ora sotto un controllo più stringente rispetto al 2014, e sarebbe coraggioso e abile un reporter russo che riuscisse a riferire su questa guerra. Ma sarà comunque difficile sopprimere le notizie sulle vittime russe.

La propaganda russa che ha funzionato l’ultima volta è stata diretta contro l’Ucraina, che è stata dipinta come reazionaria o omosessuale, nazionalista o cosmopolita, a seconda del pubblico di destinazione. Questa volta, è più come se dovessimo non pensare affatto all’Ucraina e rimanere fissi sulla geopolitica. La narrativa russa secondo cui è colpa dell’America suggerisce che l’Ucraina non sia realmente sovrana e che le esperienze di guerra del suo popolo non contano davvero. Ci distrae anche da ciò che è stata effettivamente la politica ucraina.

Una delle prime azioni dell’Ucraina indipendente è stata il disarmo nucleare. L’Ucraina era la terza potenza nucleare del mondo, almeno per il numero di testate sul suo territorio. Ha rinunciato alle sue armi nucleari nel 1994 in cambio di garanzie di sicurezza da parte del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Russia. Le passate e minacciate invasioni dell’Ucraina da parte della Russia danneggiano la causa globale della non proliferazione nucleare, perché sembrano indicare che i paesi che rinunciano alle armi nucleari vengono attaccati dai loro vicini. Sotto l’attuale amministrazione presidenziale, l’Ucraina è stata conciliante con la Russia. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelens’kyi, è stato eletto nel 2019 da una società stanca col programma di porre fine alla guerra. I suoi gesti di riconciliazione verso Putin sono stati ora accolti con la minaccia russa di un’escalation della guerra. Questo è forse uno dei motivi per cui la propaganda russa si concentra sull’Occidente e sugli Stati Uniti. Se ci fermiamo a pensare all’Ucraina come Paese, ci chiediamo subito: perché queste persone dovrebbero essere invase? Ancora?

A differenza della Russia, l’Ucraina è una democrazia. A differenza di Putin, Zelens’kyi è entrato in carica in un’elezione credibile in cui i candidati avversari (tra cui il presidente in carica) avevano accesso ai media e potevano competere. (Questa è una differenza fondamentale tra l’Ucraina e la Russia: in Ucraina i presidenti hanno perso le elezioni e hanno lasciato l’incarico. Ciò non è ancora accaduto in Russia.) Uno degli elementi centrali dei tradizionali attacchi della Russia all’Ucraina è stato la [presunta] oppressione dei russofoni in Ucraina. Ciò è concettualmente fuorviante, in quanto la maggior parte degli ucraini è bilingue in ucraino e russo in un modo o nell’altro, e la lingua non determina l’identità. Ma nella misura in cui è ragionevole parlare di “lingua russa” in Ucraina, lo stesso presidente ucraino è sicuramente uno di questi. Zelens’kyi viene dall’Ucraina orientale e la sua lingua principale è il russo. Quindi un “russofono” in Ucraina può essere eletto presidente. In effetti, i “russofoni” sono molto più liberi in Ucraina sotto questo aspetto di quanto non lo siano in Russia. In Russia non c’è democrazia per nessuno.

Un’altra linea di propaganda russa è che l’Ucraina sia inabitabile per gli ebrei. Zelens’kyi è ebreo. Per inciso, anche il primo ministro quando Zelens’kyi è entrato in carica era ebreo. Per diversi mesi nel 2019, l’Ucraina è stato l’unico paese (oltre a Israele) ad avere un capo di stato ebreo e un capo di governo ebreo. Nel saggio di Putin, e più direttamente in un articolo più recente del suo ex partner politico Dmitri Medvedev, questo stato di cose è presentato come una prova della mancanza di sovranità e dipendenza dell’Ucraina dall’Occidente. Il linguaggio di Medvedev è entrato in campo antisemita.

Quindi che si fa? I negoziati sembrano sia necessari che difficili. Gli ucraini dovrebbero ovviamente esservi inclusi. La pratica di escludere il paese interessato dalle discussioni sul suo futuro ha un pessimo pedigree. L’America in realtà non è responsabile di tutto, quindi non può fornire ciò che i russi sembrano volere, che è una realtà alternativa in cui la Russia non ha alienato il suo vicino invadendolo; o forse una realtà alternativa in cui l’Unione Sovietica non è mai andata in pezzi, o una in cui il vecchio impero sovietico è tenuto insieme dall’ammirazione per la Russia. Sono sogni che nessuno può realizzare. In un chiaro segno dell’imbarazzo della posizione russa, Mosca ha presentato due bozze di trattati e ha chiesto che fossero firmati così com’erano; in essi, agli americani viene chiesto di accettare disposizioni che il Cremlino deve sicuramente sapere essere inaccettabili e di svendere la sovranità di altri paesi, in particolare l’Ucraina.

Ciò che sembra valere la pena tentare sono negoziati su una base più ampia, non limitata alle rivendicazioni o ambizioni specifiche della Russia, ma accettando la premessa di base che qualcosa non va nel sistema di sicurezza europeo. Quello che potrebbe essere ovviamente avrà un aspetto diverso nelle diverse capitali, da Kiev per esempio, ma è proprio questo l’obiettivo dei negoziati. Una cosa che l’America e la Russia hanno in comune è che i loro diplomatici sono stati declassati negli ultimi anni. Forse dovrebbe essere dato loro qualcosa di serio su cui lavorare, qualcosa che potrebbe fare una vera storia.