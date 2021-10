“Beyond the Border”: una mostra racconta le storie dei profughi dall’Europa orientale a Trieste

Si apre oggi venerdì 15 ottobre la mostra “Beyond the Border: Sogni e ripartenze dei profughi dall’est Europa e Trieste (1950-1956)” presso il Museo della Risiera di San Sabba, dove sarà visitabile fino al 12 dicembre. L’iniziativa è curata dallo storico dell’arte Maurizio Lorber e al catalogo della mostra hanno collaborato gli storici Lorenzo Ielen e Francesca Rolandi.

Proprio la Risiera di San Sabba di Trieste, dall’inizio degli anni ’50 e fino alla metà degli anni ’60, costituì – sotto la direzione angloamericana e (dopo il 1954) italiana – il principale centro di prima accoglienza per i profughi provenienti dalla Jugoslavia e da altri paesi dell’Europa orientale.

Le fotografie raccolte in questa mostra, appartenenti a persone oggi residenti in Australia, Canada, Stati Uniti e Italia, raccontano la vita di migliaia di persone che passarono per la Risiera in quei quindici anni. Vi sono inoltre alcuni disegni e acquarelli realizzati dagli artisti ospiti delle strutture.

Foto: Beyond the Border