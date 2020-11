The Odessa Journal: Uno sguardo all’Ucraina meridionale

“Sono arrivato a Odessa in macchina, aereo, treno e nave, e ogni volta sono stato accolto con l’ospitalità e la vitalità per cui questa città è giustamente famosa”

(Charles King, Odessa. Splendore e tragedia di una città di sogno)

East Journal amplia le sue collaborazioni: The Odessa Journal è un quotidiano online indipendente, in lingua inglese, che fornisce articoli aggiornati sulla regione di Odessa e l’Ucraina meridionale.

Odessa, città leggendaria sul Mar Nero, fondata da un napoletano, si è sempre contraddistinta come punto di incontro e fusione di etnie, fedi religiose e costumi; un crogiolo di avanguardie politiche, artistiche e culturali, nonché una delle città più cosmopolite d’Europa. The Odessa Journal la racconta parlando di cultura, storia, società, intrattenimento e non solo, con l’obiettivo di aumentare la visibilità internazionale della città e promuoverne la regione non solo come destinazione turistica, ma anche come terra di opportunità per il mondo degli affari.

Presente su Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, la rivista collabora anche con: The Baltic Times, Budapest Times, Dumskaya.net, Georgia Today, Odessa Business News, Warsaw Business Journal, Ukraine.nu.dk.

Immagine: disover-ukraine.info