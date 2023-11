ESTONIA: Riaperto l’antico cimitero ebraico di Tallinn

Il sito del distrutto cimitero ebraico di Tallinn è stato riaperto come area commemorativa e parco pubblico

Dopo quattro anni di preparazione, pianificazione e lavori, il sito del distrutto cimitero ebraico di Tallinn è stato riaperto come area commemorativa e parco pubblico. Sono stati installati pannelli informativi, contrassegnate le tombe e restaurati il cancello ad arco, le mura, i sentieri e la cappella.

Funzionari della città e rappresentanti della comunità ebraica hanno preso parte all’inaugurazione il 12 ottobre. Nei loro discorsi, i funzionari hanno ricordato l’ombra gettata sull’evento dalle atrocità di Hamas e dalla guerra tra Israele e Gaza.

“Eravamo pronti per un giorno felice in cui ricorderemo diversi anni di lavori di costruzione e accoglieremo, con un sorriso sul volto, la rinascita di un luogo storicamente importante nel nostro spazio urbano”, ha affermato Monika Haukanõmm, funzionaria locale di Kesklinn (il centro di Tallinn). “Lo scorso fine settimana mi ha cancellato quel sorriso dalla faccia. Tuttavia, veniamo al parco [nel sito del] vecchio cimitero ebraico per dire ai nostri amici ebrei che siamo con loro”.

Il Vecchio Cimitero, in via Magasini nel quartiere Veerenni, funzionò probabilmente dalla fine del XVIII secolo fino all’apertura del Nuovo Cimitero cittadino a Rahumäe nel 1909. Secondo il Museo Ebraico Estone, fu ufficialmente chiuso nel 1910, ma l’ultima sepoltura avvenne posto nel 1930. Il cimitero era circondato da un muro di pietra calcarea e conservava alcuni imponenti mausolei, una sala funeraria e una seconda cappella, oltre a un elaborato cancello. Fu distrutto dalle autorità sovietiche negli anni ’60 e nel 1967 sul sito furono costruiti un parcheggio, garage e officine di riparazione.

Il progetto di riqualificazione in due fasi, costato 1,6 milioni di euro, è iniziato nel 2019 con le indagini archeologiche effettuate in collaborazione con la comunità ebraica, che ha anche preso parte discussioni generali sul futuro del sito. I lavori in loco sono iniziati nel novembre 2021.

I lavori sono stati divisi in due fasi. Nella prima sono stati costruiti una piazza rappresentativa e un portale sul sito, sono state restaurate le pareti in pietra calcarea, è stato installato il paesaggio e sono stati installati infrastrutture e illuminazione.

Nella seconda fase è stata realizzata un’aiuola nella parte posteriore dell’ex cimitero, nella zona funeraria, sono state ripristinate le fondazioni e le scale della cappella grande e piccola, e sono stati realizzati i marciapiedi adiacenti alla piazza. Inoltre sono state installate 11 luci da esterno con un design che ricorda una quercia.

“Oggi inauguriamo il vecchio cimitero ebraico”, ha detto la portavoce della comunità ebraica Alla Jakobson sul sito web della città. “Un luogo che collega il presente con il passato e, soprattutto, con il futuro. Ringraziamo la città di Tallinn per aver sostenuto questo progetto per noi molto importante”.

Foto: Photo: Mats Õun/Tallin city web site