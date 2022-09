Crimini di guerra ucraini, perché negarli?

L’esercito ucraino è responsabile di crimini di guerra verso la popolazione civile, a dirlo sono due differenti ricerche condotte da Amnesty International e dall’ONU. Nascondere tali responsabilità non serve, occorre tuttavia contestualizzarle per evitare strumentalizzazioni.

Crimini di guerra ucraini

All’inizio di agosto un documento rilasciato da Amnesty International, organizzazione non governativa britannica, ha aperto il dibattito sui crimini di guerra compiuti dall’esercito ucraino, da mesi impegnato in uno sforzo di autodifesa a seguito dell’aggressione russa iniziata lo scorso 24 febbraio. Il documento è presto divenuto oggetto di aspre critiche che hanno infine convinto l’Ong a scusarsi per la pubblicazione pur ribadendo la correttezza dei contenuti.

Malgrado il clamore mediatico, Amnesty non è stata a prima a denunciare crimini di guerra ucraini. Già il 29 maggio scorso l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (OCHCR) aveva diffuso un ampio e dettagliato report dal titolo The situation of human rights in Ukraine in the context of the armed attack by the Russian Federation in cui si prendono in esame una serie infinita di crimini ai danni della popolazione civile in larghissima parte compiuti dai russi ma che hanno coinvolto anche l’esercito ucraino.

Esporre i civili: “uno schema” dell’esercito ucraino

A condurre le ricerche di Amnesty International nei territori occupati, intorno a Kharkiv, Mykolaïv e nelle regioni del Donbass, è stata Donatella Rovera, che da vent’anni si occupa di cercare prove, raccogliere e analizzare testimonianze, e denunciare crimini di guerra. Tuttavia, quello realizzato da Amnesty non è un vero e proprio report poiché non viene esplicitata la metodologia applicata, non si specifica la natura e la quantità delle fonti utilizzate, non si forniscono le prove dei crimini contestati.

In ogni caso, è un documento importante in cui si denunciano violazioni al diritto umanitario internazionale, in particolare l’aver stabilito delle basi d’attacco nei pressi o all’interno di abitati, utilizzando anche scuole e ospedali, esponendo così la popolazione civile alla rappresaglia russa. Secondo Amnesty non si tratta di casi isolati, ma di un metodo, uno schema: “Abbiamo documentato uno schema operativo in cui le forze ucraine mettono a rischio i civili e violano le leggi di guerra quando operano in aree popolate”, ha affermato Agnès Callamard, segretario generale di Amnesty International. Tuttavia, Amnesty conclude ricordando che gli attacchi russi con bombe a grappolo – utilizzate dai russi – sono un crimine di guerra a prescindere da dove si trovino le forze ucraine, né le responsabilità dell’esercito ucraino possono in alcun modo giustificare l’aggressione russa.

I civili usati come “scudi umani”

Il report realizzato dall’OCHCR entra più nel dettaglio e inserisce i crimini ucraini in una più ampia analisi sui crimini di guerra perpetrati dall’inizio del conflitto da entrambe le parti in causa. Così, delle 44 pagine di cui si compone il documento, solo in una di queste – la pagina 8, ai paragrafi 34, 35 e 36 – si parla dell’utilizzo dei civili come scudi umani da parte dell’esercito ucraino. Tutto il resto del documento è una carrellata delle atrocità russe, ormai note, dal massacro di Bucha in poi.

Pur con altri termini, quella formulata dall’OCHCR è la stessa accusa mossa da Amnesty, ovvero quella secondo cui “le forze armate ucraine hanno preso posizione in aree residenziali […] da dove sono state lanciate operazioni militari senza prendere misure per la protezione dei civili presenti”. Viene quindi presentato il caso di Stara Krasnianka, villaggio nella regione di Lugansk, in cui l’esercito ucraino ha occupato una casa di cura per anziani e disabili mentali. L’evacuazione dei residenti era resa impossibile dal fatto che gli stessi ucraini avevano minato l’area circostante. Uno scontro a fuoco con i russi è costato la morte a un numero imprecisato di persone tra degenti e personale sanitario.

Accuse fondate?

Entrambe le ricerche confermano come alcune delle tattiche adottate dall’esercito ucraino mettano deliberatamente a repentaglio la vita della popolazione, violando il diritto umanitario. Sembra difficile credere che esperti di due diverse agenzie internazionali abbiano mentito, ed è arduo pensare che si siano accordate per infangare il buon nome dell’esercito ucraino o, persino, operino agli ordini della propaganda russa. L’operato degli osservatori risponde a precisi protocolli e metodologie che, nel caso dell’OCHCR, sono state chiaramente esplicitate.

Il precedente del Donbass

Anche durante la guerra del Donbass, tra il 2014 e il 2015, le forze ucraine (e anche quelle filorusse, ovviamente) si sono macchiate di crimini di guerra. Niente di paragonabile a un genocidio, come vorrebbe la propaganda del Cremlino, ma torture, detenzioni illegali, rapimenti, furti ed estorsioni sono state ampiamente documentate sia da Amnesty International – in un report dal titolo You don’t exist. Arbitrary detention, enforced disappearances and torture in Eastern Ukraine (2016) – sia dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) nel Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2016.

Responsabili di quei crimini erano però le milizie paramilitari, composte perlopiù da volontari, che operavano in sostanziale autonomia benché formalmente incluse nelle strutture di sicurezza ucraine. Occorre notare come tra i crimini contestati ci fosse anche il bombardamento deliberato di stazioni per il filtraggio e la fornitura dell’acqua in aree densamente popolate, senza considerazione per le ricadute sulla popolazione civile. Una prassi non dissimile da quella contestata oggi. In tal senso, è interessante il caso di Shyrokyne, villaggio in posizione strategica, a 23 chilometri da Mariupol’ e collocato nella “zona grigia” tra quelli che erano i due fronti, dove gli ucraini requisirono numerose case, allontanando forzosamente la popolazione civile e lasciandola senza riparo, per farne postazioni di tiro.

Il precedente del Donbass viene qui proposto non per individuare una qualche connaturata crudeltà nelle forze ucraine, come certa propaganda vorrebbe, ma per sottolineare come alcune tattiche siano rimaste invariate negli anni, senza dimenticare che oggi come allora il conflitto interessava regioni a forte presenza russofona.

Perché non dirlo?

Negare o minimizzare i crimini di guerra ucraini è un errore. Sia perché in tal modo si abdica alla necessaria obiettività con cui l’informazione occidentale dovrebbe guardare al conflitto, sia perché così facendo si alimenta una visione distorta della guerra, trasponendola sul piano morale. Quello in corso in Ucraina non è uno scontro tra le forze del bene e quelle del male, uno scontro in cui i buoni non possono compiere crimini mentre i cattivi sono invece dei mostri. La disumanizzazione del nemico, insegnava Umberto Eco, ci consente di odiarlo, di combatterlo, di ucciderlo. Ma è una vecchia trappola. Così, quando crimini dei buoni vengono scoperti, ecco che la notizia deflagra in un’opinione pubblica polarizzata e impreparata, causando sgomento, rifiuto, oppure vile esaltazione nei detrattori.

Tutti criminali?

Non si deve fare l’errore di mettere tutti sullo stesso piano, asserendo che in fondo russi e ucraini siano colpevoli uguali, che non ci siano ragioni o torti. È vero il contrario. Gli ucraini sono stati aggrediti, un esercito straniero ha bombardato le loro città, la loro capitale, e ha ucciso bambini, ucraini; violentato donne, ucraine; distrutto case, ucraine; spazzando via anni di sacrifici, lavoro, studi, costringendo i più giovani alla guerra. Una guerra di autodifesa, di resistenza. Questo non fa dei soldati e dei volontari ucraini degli eroi senza macchia. Ma le macchie non cambiano di una virgola la questione: gli ucraini continueranno ad essere le vittime di questa guerra.

E ogni barbarie, ogni crimine, ogni smottamento verso l’apocalisse – il quotidiano e disumano convivere con le bombe, la mancanza d’acqua, la violenza, e la voglia di farla pagare, di uccidere e vendicare – tutto il dolore, le mine esplose, le donne e le bambine, le fosse comuni, i resti sparsi per terra, tutto questo ha un mandante, un responsabile che risponde al nome di Vladimir Putin. E non bisogna dimenticarlo mai.

—

Immagine da war.ukraine.ua di Kostiantyn e Vlada Liberov, Mykolaïv, 31 luglio 2022