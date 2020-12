Sostieni East Journal!

East Journal nel 2020 ha compiuto dieci anni. Nato – stando alla leggenda – in una buia soffitta torinese “dove i soldi erano pochi e il vino era cattivo”, il progetto negli anni è cresciuto e si è ampliato in termini di persone, aree, contenuti. La linea editoriale è però rimasta legata ai saldi principi originari: a guidare il lavoro redazionale è l’idea di offrire gratuitamente un contributo informativo valido, preciso, affidabile mirato all’approfondimento e alla conoscenza delle tematiche e delle regioni che si estendono dai Balcani al Caucaso, dall’Europa centro-orientale all’Asia centrale.

Perché lo facciamo? Per portarvi con noi “oltre il Muro” e condividere alcuni sguardi su una regione d’Europa che ci sembra ancora troppo poco nota e ingiustamente sconosciuta. Tuttavia, come gratuita è l’offerta per chi legge, è altrettanto gratuito (leggi: volontario) il lavoro di chi scrive.

Come ogni anno, siamo dunque a chiedervi di (continuare a) sostenere il nostro progetto con una donazione tramite bonifico bancario alla nostra associazione culturale Most oppure attraverso la piattaforma PayPal.

Durante la pausa natalizia abbiamo pensato di raccontarci attraverso alcuni brevi video che vedrete disponibili dal 24 dicembre sui nostri canali social: un modo per presentarci, riassumere gli eventi che hanno segnato questo 2020 e ricordarvi le modalità in cui potete contribuire al nostro progetto. Di seguito un piccolo assaggio:

I video sono realizzati da Giulio Gipsy Crespi e Martina Bergamaschi, le musiche sono del gruppo musicale RadioZastava.

La redazione oggi conta oltre quaranta autori e autrici, suddivisi per aree (Balcani occidentali, Europa centrale, Europa orientale, regione carpatico-danubiana, Caucaso), cui si aggiungono le pagine dedicate allo sport e alla cultura. La nutrita squadra vede all’opera ricercatori, dottorandi, studenti di master ed esperti, tutti disseminati per l’Europa (e qualcuno pure in Asia centrale).

Al formato classico del sito web, ricordiamo che negli anni si sono affiancate le pagine Facebook, Twitter, Instagram e, da quest’anno, addirittura un canale YouTube, dove sono disponibili le registrazioni di tutte le nostre dirette. Il covid-19 infatti non ci ha fermati e, se da un lato non ci ha permesso di festeggiare come si deve il decennale del nostro giornale, dall’altro ci ha spinti a sfruttare le opportunità dell’organizzazione telematica di una ricca serie di appuntamenti.

