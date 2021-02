OSSEZIA DEL SUD: Cittadino georgiano condannato a dodici anni di carcere

Due versioni dei fatti

Come spesso accade in queste situazioni, vi sono più versioni dei fatti tra loro significativamente contraddittorie. Stando alla ricostruzione russa, l’uomo, tendando la fuga, avrebbe sparato una decina di colpi in direzione degli agenti. Soltanto a quel punto, legittimata dal pericolo rappresentato dall’aggressione , la polizia locale avrebbe a propria volta aperto il fuoco.

Tuttavia, se si prendono in considerazione la testimonianza dei parenti e dell’uomo che si trovava con Gakheladze il giorno dell’arresto, molti aspetti di questa ricostruzione non tornano. In primis, infatti, la famiglia sostiene che l’uomo avesse lasciato a casa le proprie armi, “sotto chiave e al sicuro”, dunque non ci si spiega cosa questi potrebbe aver utilizzato per sparare agli agenti. Un punto di vista forse più importante, ma d’altro canto difficile da verificare è quello dell’amico che l’accompagnava. Questi, che, al momento dell’arresto, si trovava dalla parte opposta della fortezza, avrebbe dichiarato di aver sentito un solo colpo di arma da fuoco. Cosa significa? In questo caso, l’unico colpo sparato non potrebbe che essere quello diretto dalla polizia contro Gakheladze, che, a tutti gli effetti, risulta ferito. Se ciò che l’uomo afferma corrisponde al vero, Gakheladze risulterebbe immediatamente scagionato.

Non un caso isolato

Purtroppo, la detenzione illegale di cittadini georgiani in Ossezia del Sud non è un evenienza rara. A partire dal 2008, sistima che ogni anno tra gli 80 e i 140 georgiani siano stati illegittimamente fermati in Ossezia del Sud. Nella maggior parte dei casi i cittadini vengono rilasciati dietro pagamento di una multa che ammonta a circa 2000 lari (500 euro), ma non sono mancati episodi dal tragico epilogo. Particolare risonanza aveva avuto la storia di Archil Tatunashvili, un ex soldato georgiano arrestato nel 2018 a Tskhinvali con l’accusa di avere deliberatamente ucciso due civili durante la guerra del 2008. Il giorno successivo all’arresto, le autorità di Tskhinvali notificavano la morte dell’uomo, dovuta ad una “misteriosa” caduta dalla scale. Solo successivamente, fu dimostrato che la sua morte era stata causata dalle violente torture subite in carcere e che l’uomo non poteva aver avuto alcun ruolo nella guerra del 2008, poiché all’epoca si trovava di stanza Iraq.

Per fare luce sulla controversia: cosa sono le detenzioni illegali?

Accade abbastanza spesso che dei cittadini georgiani siano detenuti illegalmente a Tkhinvali. Ma cosa significa? Dal 2008, il confine de facto tra Georgia e Ossezia del Sud è quasi completamente chiuso. A fare le spese di questa situazione sono innanzitutto i civili georgiani che abitano in zone occupate: infatti, non solo si ritrovano isolati dal mondo, ma molti di loro sono anche di fatto costretti a superare il confine illegalmente, anche solo per recarsi a Tbilisi a riscuotere le proprie pensioni.