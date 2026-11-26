Il leader dell’SNSD affida al figlio 37enne il compito di formare il nuovo esecutivo della Republika Srpska, confermando il controllo della dinastia Dodik sulla politica serbo-bosniaca.

L’incoronazione di Igor

La successione politica nella Republika Srpska (RS) sta diventando un affare di famiglia. Igor Dodik, 37 anni, figlio di Milorad Dodik e segretario organizzativo dell’Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti (SNSD), è stato incaricato di formare il nuovo governo dell’entità serba di Bosnia.

L’annuncio del nuovo principe ereditario della Repubblica dei Dodik è arrivato domenica 22 novembre dal presidente della RS Savo Minić, al termine delle consultazioni con i partiti della coalizione di governo. Minić ha presentato Dodik come il più giovane premier incaricato nella storia dell’entità, anticipando che il nuovo esecutivo dovrebbe insediarsi rapidamente e garantire “continuità” rispetto a quello precedente. La proposta dovrà ora essere sottoposta all’Assemblea nazionale della RS, che dispone di un termine costituzionale di 40 giorni per eleggere il nuovo governo.

Laureato in Economia e Management alla Bocconi di Milano, Igor è tutt’altro che estraneo agli affari di famiglia: da giovanissimo è stato coinvolto nella gestione dell’impero commerciale dei Dodik, tra aziende agricole, appalti pubblici e società riconducibili a prestanome. Lui e la sorella Gorica sono finiti nella lista nera del Tesoro statunitense nell’ambito delle accuse di corruzione rivolte alla rete economica del clan. Un curriculum non proprio immacolato, ma, del resto, buon sangue non mente.

L’orgoglio di papà Milorad

La nomina è stata accolta con entusiasmo dal padre, che ha postato gongolante su Instagram la foto del figlio con tanto di caption acchiappa-like: “Igor è il mio orgoglio e la mia vittoria”, ha scritto Dodik senior sottolineando le competenze, l’esperienza e la capacità del figlio di portare “nuova energia” alla guida dell’esecutivo. L’energia in effetti si è vista: secondo i risultati riportati dal portale bosniaco Klix, alle elezioni generali dello scorso 4 ottobre (alle quali si è presentato per la prima volta), Igor ha ottenuto 18.104 preferenze personali, il miglior risultato individuale tra i candidati.

La designazione di Igor non arriva in un momento qualsiasi: le recenti elezioni hanno confermato la solidità dell’SNSD e, soprattutto, la capacità di Milorad Dodik di mantenere il controllo della politica serbo-bosniaca anche dopo la condanna giudiziaria del 2025 e l’interdizione dalle cariche pubbliche. Dopo vent’anni al potere, Dodik senior si gode i frutti del suo impero, consegnato ora al figlio.

Il nazionalismo domina la politica bosniaca

Conquistando 34 seggi su 83 nell’Assemblea nazionale della RS, l’SNSD si è confermato prima forza politica dell’entità. Un risultato che, pur non garantendo da solo la maggioranza assoluta, permette a Dodik di contare sugli alleati della coalizione e sui partiti minori che gravitano attorno all’SNSD. E anche di sfruttare la divisione dell’opposizione, incapace di costruire un’alternativa credibile: né il PSS di Draško Stanivuković né l’SDS sono in grado di far fronte unitamente alla sfida elettorale, alimentando così il vantaggio per il partito di governo.

Il risultato insomma conferma quanto emerso il mese scorso alle urne: la politica bosniaca continua a essere dominata dai partiti nazionalisti, mentre le forze che negli ultimi anni avevano tentato di proporre un’alternativa perdono terreno.

Una successione oltre il cambio generazionale

Uomo giusto, momento giusto, dunque. Ma la designazione di Igor Dodik va oltre la semplice successione dinastica alla guida del governo: se da un lato Milorad Dodik continua a esercitare un’influenza determinante sulle istituzioni e sul partito, dall’altro la nomina del figlio indica inequivocabilmente la volontà di mantenere questo potere all’interno della famiglia, senza mettere in discussione gli equilibri politici costruiti negli ultimi anni.

Una dinamica non inedita nella politica bosniaca: anche sul fronte bosgnacco, l’SDA, fondato da Alija Izetbegović, è oggi guidato dal figlio Bakir. Le leadership familiari continuano così a gravare su un sistema politico in cui appartenenze nazionali e reti di potere personali restano centrali. A tal proposito, il fedele alleato di Milorad Dodik, l’ex uomo forte di Belgrado, il re-martire recentemente decaduto Aleksandar Vučić si staglia inesorabile all’orizzonte, maestro tra i maestri nell’intessere reti clientelari in quel fenomeno che abbiamo definito “vučićismo“.

Vedremo come si muoverà il rampante Igor Dodik nei meandri dorati del nepotismo: riuscirà ad esercitare una reale autonomia politica o il suo incarico diventerà un’estensione, una propaggine politica del padre-padrone? Quel che è certo per ora è che dopo anni di tensioni, scontri istituzionali e tentativi di isolamento politico, Milorad Dodik non vuole cedere il controllo della Republika Srpska. Piuttosto, sembra aver trovato il modo di conservarlo. Neka ostane u porodici, che resti in famiglia, si direbbe da quelle parti.

Foto: capital.ba