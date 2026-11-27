Da Strasburgo – Trentacinque anni dopo la caduta di Vukovar, il Parlamento europeo approva una risoluzione sulla distruzione della città croata e sulle responsabilità ancora da chiarire. Il voto positivo di giovedì 26 novembre arriva dopo il dibattito di lunedì 23 sulla proposta nata su iniziativa di quattro eurodeputati croati di altrettante famiglie politiche: Karlo Ressler del Partito popolare europeo, Tonino Picula dei Socialisti e democratici nonché relatore del Parlamento per la Serbia, Stephen Nikola Bartulica dei Conservatori e riformisti e Gordan Bosanac dei Verdi.

Il confronto in aula

Nel testo si rende omaggio alle vittime croate, chiedendo a Belgrado fornire informazioni sulle fosse comuni. Chiarire la sorte degli scomparsi, indipendentemente dall’appartenenza etnica, viene indicato come un “dovere umano fondamentale”.

Nel dibattito andato in scena a Strasburgo, Picula insiste invece sulle risposte attese dalle famiglie: “Ci aspettiamo che la Serbia apra finalmente gli archivi di guerra e fornisca informazioni sulle persone scomparse”, sostenendo che i crimini commessi a Ovčara, a Velepromet e nei campi in Serbia “non sono una questione di interpretazione, bensì fatti accertati”. Lo stesso eurodeputato precisa però che l’obiettivo della risoluzione “non è alimentare vecchie divisioni, ma cercare di rimarginare ferite ancora aperte“.

I toni più duri sono quelli di Bartulica, che chiede alla Serbia di “assumersi la responsabilità delle devastazioni belliche” e di “iniziare a discutere delle riparazioni“. Una richiesta che il conservatore lega direttamente al percorso europeo di Belgrado: “Senza collaborazione su queste questioni ancora aperte, quell’adesione non ci sarà”. Infine, un riferimento esplicito alle nuove autorità serbe, a poche settimane dalla vittoria elettorale del Movimento degli Studenti: “Dalle loro reazioni vediamo che la politica serba non è cambiata”.

La reazione degli studenti serbi

Prima del dibattito, proprio il movimento studentesco serbo aveva fortemente criticato la bozza di risoluzione, accusandola di ignorare “quasi completamente” le sofferenze dei civili serbi in Croazia. Nel comunicato ripreso da Telegraf, gli studenti citano uccisioni, espulsioni, distruzione di proprietà e sfollamenti, richiamando l’operazione Tempesta del 1995 e chiedendo una ricostruzione complessiva del contesto delle guerre jugoslave.

Gli studenti rifiutano inoltre quella che considerano una narrazione di responsabilità collettiva del popolo serbo, sostenendo che i crimini debbano essere attribuiti individualmente sulla base di prove e sentenze. Riconoscono l’obbligo della Serbia di cooperare nella ricerca degli scomparsi, ma chiedono che gli stessi criteri vengano applicati a tutte le vittime e a tutti gli Stati.

Una lettura esplicitamente politica arriva anche dal giornalista e commentatore croato Gordan Duhaček, che descrive l’iniziativa come “un’operazione politica dell’HDZ [l’Unione Democratica Croata, partito di governo ndr] per uso interno e per mettere i bastoni tra le ruote al nuovo governo serbo”.

In aula non mancano, intanto, accenti diversi. Bosanac richiama la necessità di una società in cui “tutti i crimini di guerra siano indagati e condannati senza ambiguità”, nella quale le famiglie di ogni persona scomparsa ricevano risposte. Una società, aggiunge il verde croato, “custode della memoria, non ostaggio del passato”.

Un po’ di storia: dall’assedio all’eccidio di Ovčara

La città di Vukovar cadde il 18 novembre 1991, dopo mesi di assedio da parte dell’Esercito popolare jugoslavo e delle forze serbe. Centro industriale lungo il corso del Danubio, al confine serbo, e simbolo della convivenza fra comunità diverse: al censimento del 1990 la metà dei residenti erano croati, e i serbi un terzo, mentre il resto della popolazione era composto soprattutto da ungheresi e ruteni.

La città fu quasi completamente devastata dai bombardamenti, simbolo di quell’inganno etnico che ha a lungo irretito la lettura del conflitto jugoslavo. Come raccontavamo cinque anni fa, in occasione del trentennale, la distruzione di Vukovar segnò una frattura profondissima nella storia della Jugoslavia e nella memoria della guerra croata.

Alla caduta seguirono altri crimini. Il 20 novembre, persone prelevate dall’ospedale furono trasferite a Ovčara, dove vennero torturate e uccise e dove oggi, invece, sorge un memoriale che conserva gli effetti personali ritrovati nelle fosse comuni. Dalla fossa comune sarebbero emersi più avanti quasi 200 corpi, mentre il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia avrebbe accertato responsabilità individuali nel procedimento contro gli ufficiali jugoslavi coinvolti.

La città tornò sotto il controllo croato solamente nel gennaio 1998 attraverso una reintegrazione pacifica, dopo l’amministrazione transitoria delle Nazioni Unite. La fine del conflitto, però, non bastò a cancellare le divisioni, rimaste impresse nel tessuto collettivo.

Ricordare, senza restare “prigionieri” della guerra

Nel 2013 l’installazione di insegne bilingui, in caratteri latini e cirillici, provocò proteste e la distruzione di alcune targhe. Come scrivevamo allora, dietro la disputa sull’alfabeto si intrecciavano il trauma della guerra, i diritti della minoranza serba e le difficoltà quotidiane degli abitanti.

Dieci anni dopo, tornando a Vukovar, descrivevamo una città ricostruita ma ancora strettamente legata al racconto della propria distruzione. Accanto ai memoriali e alle visite scolastiche emergeva il desiderio, soprattutto dei più giovani, di nuove opportunità e spazi definiti non soltanto – e non più – dal conflitto. Non un invito a dimenticare, perché sarebbe deleterio oltre che impossibile, ma l’ambizione a poter vivere anche un’altra Vukovar. Per dirla in breve, a guardare avanti.

Il confronto andato in scena a Strasburgo segue esattamente questa tensione costante. Cercare i corpi e le identità di chi non è ancora riemerso dopo trentacinque anni e accertare le responsabilità significa rispondere a domande concrete delle famiglie e di intere comunità. Eppure, la controversia sulla risoluzione mostra quanto sia ancora difficile farne un terreno condiviso, anziché un nuovo confine fra memorie nazionali e uno scontro pronto a infuocarsi (anche) sul campo solo apparentemente neutro dell’allargamento UE.

Foto: courtesy of Elena Esposto