Lo scorso mercoledì 4 novembre, la Commissione Europea ha pubblicato il Pacchetto allargamento del 2026, ossia l’insieme dei rapporti che analizzano come stanno andando i Paesi candidati con l’adesione all’Unione Europea.

Nei Balcani occidentali, i progressi maggiori continuano ad essere quelli del Montenegro, il Paese più avanti della regione rispetto alla chiusura dei vari capitoli negoziali necessari per proseguire con l’iter di adesione. Segue l’Albania, su cui però pende lo scontro continuo tra il premier Edi Rama e la società civile. Nessun passo avanti invece per la Serbia, appena uscita dall’era Vučić, per la Bosnia ed Erzegovina, per la Macedonia del Nord e per il Kosovo.

Montenegro in testa, UE a ventotto nel 2027?

Secondo i documenti diffusi dalla Commissione, il Montenegro riesce a mantenere lo slancio positivo nella chiusura dei capitoli negoziali che ha caratterizzato il Paese e la sua leadership politica negli ultimi anni. Paese candidato dal 2010, il Montenegro ha aperto i negoziati nel 2012: ad oggi tutti i 33 capitoli sono aperti, di cui 25 provvisoriamente chiusi – gli ultimi due, su tassazione e la politica regionale, completati lo scorso 19 novembre.

Il governo montenegrino, guidato da Milojko Spajić, è intenzionato a chiudere i restanti capitoli entro il 2026. La Commissaria all’Allargamento Marta Kos si è detta ottimista rispetto a questa possibilità, nonostante la Commissione consideri il Montenegro “leggermente” in ritardo per poter rispettare la scadenza.

Sul cammino del Montenegro verso l’accesso all’Unione pendono inoltre le relazioni piuttosto delicate con la vicina Croazia, che nei mesi scorsi ha pubblicato una lista di otto punti per la risoluzione di controversie politiche e territoriali risalenti alle guerre degli anni Novanta. La Croazia sta spingendo per ottenere una risoluzione delle dispute legandola al processo di adesione, mentre l’opinione diffusa, condivisa anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, è quella di separare le dispute bilaterali dal processo di allargamento UE.

Albania, tra la violenza nelle piazze e l’ambizione di Rama

L’Albania è Paese candidato dal 2014, ma i negoziati non sono stati aperti prima del 2022, dopo un lungo stallo che ha legato la candidatura del Paese a quella della Macedonia del Nord. Ad oggi l’Albania ha aperto tutti e 33 i capitoli, avendone chiusi provvisoriamente soltanto quattro. Il Paese continua a mantenere l’obiettivo di voler chiudere i capitoli negoziali entro il 2027.

Tuttavia, la situazione degli ultimi mesi evidenzia contraddizioni riguardo all’estrema polarizzazione interna e alla tenuta democratica della politica albanese. Dalla scorsa estate, l’Albania è scossa da forti proteste dovute alla decisione del governo di sostenere la costruzione di un resort nella riserva naturale della Vjosa-Narta, la cui proprietà è riconducibile al genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner.

La risposta violenta della polizia albanese e l’atteggiamento di aperta sfida, ora trasformatosi in apatia, da parte del primo ministro Edi Rama nei confronti dei manifestanti e della società civile albanese necessitano di una risposta concreta da parte dell’Unione Europea. La stessa Commissione, nel report dedicato all’Albania, sottolinea come, nonostante i progressi e l’impegno dell’Albania a entrare nell’Unione, la situazione interna sullo stato di diritto e gli episodi di violenza occorsi durante le proteste rimangano un nodo politico da sciogliere.

Segnali positivi per la Macedonia del Nord ma la meta rimane lontana

La domanda di adesione della Macedonia del Nord risale al 2004. Riconosciuta come Paese candidato l’anno successivo, la Macedonia del Nord ha dovuto attendere il 2022 per poter avviare i negoziati di adesione. Attualmente non ci sono capitoli aperti dal Paese, per via del blocco da parte della Bulgaria, che si è sostituita al veto della Grecia.

Sebbene il rapporto 2026 mostri alcuni sviluppi positivi da parte di Skopje nel procedere verso l’apertura dei capitoli fondamentali, il Paese è ancora fermo. La riforma costituzionale (richiesta da Sofia per il riconoscimento della minoranza bulgara, e avversata dal governo di destra a Skopje) e quella del sistema giudiziario, essenziale per allinearsi con gli standard europei, non sono ancora state adottate, anche se il rapporto mostra alcuni segnali positivi di avanzamento.

Con Vučić fuori la Serbia può tornare a sognare l’UE?

Non c’è nessun progresso per la Serbia, Paese candidato nel 2014 con soltanto due capitoli chiusi all’attivo. Fresca di elezioni, Belgrado è finalmente fuori dall’era Vučić dopo la travolgente vittoria lo scorso 25 ottobre della Lista degli studenti, che ha conquistato la maggioranza in Parlamento e che si trova ora alle prese con lo smantellamento di più di quattordici anni di autocrazia.

Nel corso dell’Enlargement Forum a Bruxelles lo scorso 17 novembre, Aleksandar Baucal, professore di psicologia all’Università di Belgrado, ora parlamentare, è stato scelto per rappresentare gli studenti durante l’incontro. Nel corso della riunione Baucal ha esplicitamente rimarcato che la Serbia vuole essere un partner affidabile per l’Unione e per la regione e che la cooperazione con le istituzioni europee fa parte del programma politico della Lista studentesca.

Nessun progresso per la Bosnia, la crisi politica interna si acuisce

La situazione della Bosnia ed Erzegovina è particolarmente negativa. Lo status di Paese candidato arrivato nel 2022 non ha portato ad alcun risultato positivo Negli ultimi 4 anni, il Paese non è stato in grado di adottare nessuna delle riforme necessarie all’apertura dei primi capitoli negoziali.

La causa principale dell’allontanamento della Bosnia dal cammino verso l’UE risiede nella profonda crisi politica che si protrae nel Paese. La vittoria alle scorse elezioni di ottobre dei tradizionali partiti nazionalisti acuisce la divisione interna legata al riemergere di narrazioni ultranazionaliste e separatiste, come testimoniato dalla glorificazione di Ratko Mladić dopo la sua morte lo scorso agosto.

A gravare sulla politica bosniaca vi è anche lo stallo internazionale sulla nomina di un Alto Rappresentante, ruolo oggi ricoperto ad interim dal deputy americano Louis Crishock, su cui i Paesi garanti della Pace di Dayton – complice l’amministrazione Trump – non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Kosovo, crisi istituzionale e il nodo delle municipalità serbe

Grande assente all’Enlargement Forum a Bruxelles, il Kosovo è ancora un “candidato potenziale”. I rapporti tra Pristina e Bruxelles restano in stallo, con riforme ferme a causa di una prolungata crisi istituzionale a cui è seguito un faticoso accordo politico sull’elezione della nuova Presidente della repubblica.

La Commissione ha registrato alcuni progressi nella lotta alla criminalità organizzata e e nell’allineamento alla politica estera UE, e per quanto riguarda il funzionamento del sistema giudiziario e il rispetto dei diritti fondamentali. Resta aperto il tema del governo locale e dell’Associazione/comunità delle municipalità a maggioranza serba: la Commissione ha revocato le sue “sanzioni” nei confronti del Kosovo, riprendendo il dialogo tecnico e l’assistenza finanziaria, ma la situazione resta lontana da una soluzione.

Quo vadis Europa

Il processo di adesione dei Balcani occidentali all’Unione Europea resta travagliato. L’esempio positivo del Montenegro non basta a ridare slancio all’iniziativa europea nell’integrare in maniera funzionale e paritaria i paesi della regione. Sebbene il criterio del merito rimanga un punto fondamentale all’interno dei negoziati, la realtà sul campo degli ultimi anni richiede un approccio europeo più funzionale e che sia in grado di interpretare le necessità e le dinamiche che attraversano la regione.

Il rischio è quello di frustrare ulteriormente le aspirazioni e la volontà, specialmente delle generazioni più giovani – e mobili – all’interno della regione verso quello che per alcuni Paesi è stato un processo estremamente lungo e faticoso, dove in nome dell’Unione europea sono state metabolizzate decisioni importanti – nel caso della Macedonia del Nord, il nome stesso del Paese – per poter avanzare, senza però ricevere ancora benefici significativi.

Foto: Balkan Insight