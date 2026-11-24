Con una sentenza destinata a scatenare la solita ridda polemica, la Corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina, riunitasi in sessione plenaria lo scorso 20 novembre, ha dichiarato incostituzionale la disposizione del Codice penale della Republika Srpska, l’entità amministrativa a maggioranza serba, che vietava l’esposizione pubblica e la diffusione dei simboli dell’Esercito della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina (ARBiH), l’esercito delle autorità di Sarajevo durante la guerra del 1992-1995.

La decisione interviene su una materia in cui legge, identità collettive e memoria (sarebbe forse più appropriato parlare di memorie) sono strettamente intrecciate tra loro, in un contesto in cui le ferite del conflitto sono tutt’altro che rimarginate.

La sentenza

La decisione della Corte costituzionale, in risposta al ricorso presentato da undici deputati statali, è intervenuta su una modifica del Codice penale introdotta dall’Assemblea della Republika Srpska nel luglio scorso: modifica con la quale si introduceva un nuovo reato che puniva l’esposizione pubblica, l’uso, la produzione o la commercializzazione di bandiere, simboli, insegne e slogan che promuovono o glorificano l’esercito della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, che dopo la secessione di serbo-bosniaci e croato-bosniaci era rimasto a maggioranza bosgnacca.

Un reato che prevedeva fino a tre anni di carcere, pena estendibile a cinque anni qualora le condotte avessero provocato disordini, violenze o gravi conseguenze nei rapporti tra le comunità. Di fatto, la sentenza esprime una valutazione di merito e di metodo.

Nel merito, i giudici costituzionali di Sarajevo hanno ricordato che il patrimonio militare e i simboli dell’ARBiH costituiscono parte integrante dell’identità delle attuali Forze Armate della Bosnia ed Erzegovina e vengono ufficialmente utilizzati dai rispettivi reggimenti.

Nel metodo, la Corte ha invece rilevato che l’Assemblea della Republika Srpska non ha la competenza per abrogare o limitare atti normativi adottati dalle istituzioni della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina tra il 1992 e il 1996. Le norme sull’uso di tali simboli, infatti, sono valide su tutto il territorio nazionale in virtù del principio costituzionale di continuità giuridica dello Stato.

Il contesto

Il peso politico della sentenza è evidente e fonda le sue radici, profondissime, negli anni in cui l’ARBiH, a guida bosgnacca, combatté contro le milizie serbo-bosniache, l’Esercito della Republika Srpska (VRS), che si rese responsabile tra l’altro dell’assedio di Sarajevo e del genocidio di Srebrenica. I simboli associati a quelle formazioni non appartengono dunque soltanto alla storia militare, ma rappresentano memorie inevitabilmente contrapposte, appartenenze politiche e interpretazioni divergenti del passato.

Tra i simboli più dibattuti – e non potrebbe essere diversamente – l’iconica bandiera con i gigli dorati su uno scudo blu: emblema della difesa dello Stato durante il conflitto, per gli uni, rappresentazione delle forze contro cui combatterono, per gli altri – e non a caso le associazioni di veterani serbo-bosniache avevano fortemente spinto per l’introduzione di quella norma ora bocciata.

Le reazioni politiche

Il tono delle reazioni, specie a Banja Luka, dimostra quanto la questione trascenda il mero aspetto giudiziario per investire quello più profondamente identitario. Così divisivo quanto attuale nella Bosnia di oggi, come confermato dai risultati delle recenti elezioni politiche che hanno ribadito la polarizzazione etnica della società bosniaca.

Il leader serbo-bosniaco e presidente decaduto dell’entità serba, Milorad Dodik, ha respinto categoricamente la sentenza e ha dichiarato che «anche se arrivassero cento corti costituzionali, nessuna bandiera dell’ARBiH verrà esposta nella Republika Srpska». E, nel rivendicare la legge come un diritto costituzionale del popolo serbo, ha anche minacciato il blocco istituzionale del paese paventando l’ipotesi che i ministri del suo partito ostacolino le votazioni nel Consiglio dei ministri statale – come già fatto d’altronde più volte negli anni passati – fintanto che la decisione non sarà ritirata.

Di segno opposto le reazioni a Sarajevo. Denis Bećirović, membro bosgnacco della Presidenza tripartita e tra i promotori del ricorso, si è detto soddisfatto che la pronuncia della Corte abbia «confermato che l’uso delle insegne dell’Esercito della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina non può essere contestato dalla legislazione penale dell’entità».

Ancora piu’ netta la presa di posizione del Partito d’Azione Democratica (SDA), storico partito nazionale bosgnacco, che, sottolineando che «l’Esercito della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina fu l’unica forza armata legale della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, riconosciuta a livello internazionale», interpretava la legge come un inaccettabile tentativo di «revisionismo storico».

Il nodo politico diventa quindi l’applicazione della decisione. La pronuncia chiarisce il rapporto tra le norme; le reazioni mostrano quanto rimanga controverso il riconoscimento di quell’ordine costituzionale. La vicenda delle bandiere riassume questa distanza: un simbolo militare diventa il terreno per un nuovo scontro politico.

Foto: Pietro Aleotti (la bandiera con i gigli sventolata orgogliosamente dalla diaspora bosniaca durante una manifestazione di commemorazione di Srebrenica a Parigi)