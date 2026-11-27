Perché, a oltre cinquant’anni di distanza, la rivolta del Politecnico continua a dividere e a unire la Grecia? In occasione del 53° anniversario, un’analisi di ciò che quella memoria significa oggi per studenti, sindacati e politica.

Tra il 15 e il 17 novembre, Atene e l’intera Grecia hanno commemorato il 53° anniversario della rivolta del Politecnico di Atene, la grande sollevazione studentesca che nel 1973 sfidò apertamente il regime dei Colonnelli. Una data importante nella storia democratica e studentesca greca, istituzionalizzata nel 1981 dal governo socialista di Andreas Papandreou.

Una ricorrenza che quest’anno si somma al movimento di protesta che ha investito l’Europa intera, unendo studenti e lavoratori contro il carovita, l’emergenza abitativa, la mancanza di fondi nell’istruzione e il riarmo. Nel mirino delle proteste si trova anche una proposta che rischia di minare le conquiste studentesche sancite in Costituzione, con la volontà del governo Mitsotakis di superare l’articolo 16, che sancisce il monopolio statale dell’istruzione universitaria, un unicum nel panorama europeo.

L’occupazione del Politecnico di Atene

Tra il 1967 e il 1974, la Grecia sperimentò la dittatura, che portò all’abrogazione della Costituzione e l’istituzione della legge marziale. Dopo anni di repressione e di opposizione interna ed esterna, il 1973 fu l’anno che segnò l’inizio del declino del regime, con le prime barricate di febbraio alla Scuola di Giurisprudenza di Atene.

Il 14 novembre 1973 su via Patission si formò un primo corteo studentesco e anarchico che – riunitosi in assemblea – proclamò l’occupazione del Politecnico del Metsovio, l’università tecnica più prestigiosa del paese. Un’occupazione durata tre giorni, dove gli occupanti passarono alla storia come i “liberi assediati”, richiamando il celebre poema di Dionysios Solomos sull’assedio di Missolungi del 1826. All’interno del Politecnico si ersero le barricate e da una radio clandestina gli studenti scandirono gli slogan della protesta: “Qui Politecnico: pane, istruzione e libertà”

Il generale Papadopoulos, conscio del crescente appoggio popolare alla protesta, ordinò all’esercito guidato dal generale Zagorianakos di sopprimere la rivolta. Nella notte del 17 novembre un carro armato sfondò il cancello di via Patission, con il conseguente e violento sgombero che portò alla morte di 24 civili e al ferimento di 1.103 persone; numeri poi accertati dal processo del 1975 e documentati anche dallo storico Leonidas Kallivretakis, che annota tra le sue ricerche anche 16 vittime mai identificate.

L’eredità del Politecnico: tra celebrazioni ufficiali e manipolazioni

Il valore simbolico del Politecnico è indubbio quanto contestato: nei numeri, nella portata storica e nell’appartenenza politica. Molti sono i detrattori che tendono a circoscriverne l’importanza. In un intervista a Kontra24, Afroditi Latinopoulou (del partito di estrema destra Foni Logikis) ha chiesto l’abolizione della ricorrenza, mentre è scontro aperto sulle dichiarazioni del ministro Adonis Georgiadis che ha sostenuto che non vi fossero stati morti all’interno del Politecnico.

Nell’altro campo politico le narrazioni sono state spesso inflazionate, sia nei numeri che nella portata storica dell’evento. Sebbene non fu il Politecnico a far cadere i Colonnelli, esso rappresentò la prima crepa, a cui seguì il golpe del generale Ioannidis e il fallito golpe a Cipro con la susseguente l’invasione turca dell’isola, che portarono alla caduta del regime.

Le commemorazioni oggi: tra nuovi frammenti e un lungo programma

Quest’anno le celebrazioni del Politecnico hanno visto un ricco programma, aperto già il 9 novembre dal concerto di Natassa Bofiliou organizzato dalle giovanili studentesche del KKE, il partito comunista greco, con i canti delle rivolte studentesche scritte, composte e cantate dai grandi nomi della scena culturale greca, tra cui Theodorakis, Ritsos, Kalogiannis e Xylouris.

Intanto è riemerso dalla polvere degli archivi del seminterrato della Scuola di Architettura un filmato di nove minuti, registrato da Giannis Simiriotis, del primo anniversario della rivolta, dove sono ritratti sui gradini del Politecnico molti dei volti intellettuali sopracitati, assieme alle folle venute a lasciare fiori, candele e lettere in memoria della rivolta.

Le celebrazioni ufficiali sono dunque cominciate alle 8:30 di domenica, con l’apertura simbolica dei cancelli del Politecnico, con il silenzioso omaggio al monumento posto all’ingresso, composto dall’emblematica testa in bronzo dello scultore Memos Makris e dai resti del cancello sfondato nel 1973. Ora dopo ora le corone e i garofani hanno sovrastato il monumento: dai bambini agli anziani, dai rappresentanti sindacali e studenteschi ai leader di partito fino al Presidente della Repubblica Konstantinos Tasoulas, che ha deposto una corona la mattina del 17 novembre.

Al culmine della giornata finale si è svolto il corteo da Piazza Klafthmonos verso l’ambasciata americana, ritenuta complice dei Colonnelli. Alla dimostrazione di quest’anno hanno preso parte – secondo stime della polizia greca – oltre 20.000 manifestanti, con 15 fermi e un arresto. I manifestanti hanno esposto la bandiera greca intrisa di sangue e garofani, altro simbolo chiave della rivolta del Politecnico, assieme alle bandiere palestinese e cipriota. Analoghi cortei si sono svolti nelle altre grandi città, tra cui Salonicco e Patrasso.

Una ricorrenza “attuale” di fronte a nuove sfide

A oltre mezzo secolo dai fatti, la rivolta del Politecnico continua a smuovere l’opinione pubblica greca, dalle scuole all’università, dai sindacati alla politica. Al centro del dibattito resta il significato di quel sacrificio, capace ancora di unire generazioni e dividere fazioni.

Per i giovani il Politecnico è ancora vivo, ma non coincide con la ricorrenza rituale. Interpellati dal magazine Parallaxi, molti lo descrivono come un simbolo di lotta e resistenza per gli studenti. Uno di loro rifiuta l’etichetta della ricorrenza: «Il Politecnico non è una commemorazione né la festa della democrazia, è una rivolta popolare». Altri riconoscono l’attualità dello slogan «Nessun sacrificio per le loro guerre», nell’idea che i popoli uniti possano affrontare avversari più forti.

Emergono così due dimensioni: una istituzionale e una più profonda, legata all’eredità e alla continuità della lotta. La prima richiama le libertà costituzionali di riunione e manifestazione del pensiero, tutelate dagli articoli 11 e 14 della Costituzione. La seconda trova espressione nell’articolo 16, che tutela la libertà accademica ed eleva l’istruzione a compito esclusivo dello Stato. Un articolo che, nelle parole di Papandreou durante il dibattito costituzionale del 1975, affonda le proprie radici nell’identità nazionale: “Lo spirito libero è, in fondo, una tradizione della Grecia”.

Le sfide degli studenti di oggi sono quelle che il leader del partito socialista PASOK, Nikos Androulakis, ha ricondotto allo stesso slogan: l’insicurezza economica e la fiducia nelle istituzioni democratiche. Al termine della commemorazione restano aperti diversi interrogativi: quale sarà la posizione del governo, anche alla luce delle dichiarazioni di Georgiadis? E, soprattutto, quale futuro avrà quella lotta? Se una lezione viene dal Politecnico è che nessuna conquista è definitiva e nessuna aspirazione alla libertà è destinata a esaurirsi.

Foto: ekhatimerini.com