Cosa potrebbe spingere il capo di un governo la cui legittimità politica è apertamente contestata dalle istituzioni europee, e il cui operato è in evidente deviazione rispetto al percorso di integrazione UE, a presentarsi a un appuntamento come l’Enlargement Summit di Euronews? Ovvero, perché esporsi consapevolmente ad un confronto mediatico destinato necessariamente a far emergere le contraddizioni della propria retorica? Un’analisi.

Da Bruxelles

«La Georgia ha una popolazione che, in una percentuale compresa tra il 78 e l’80%, desidera aderire all’Unione Europea. È sancito dalla vostra stessa Costituzione come questa sia la vostra aspirazione: entrare nell’UE. Eppure, nel 2024, è stato il vostro governo a decidere di sospendere i negoziati di adesione, poche settimane dopo la pubblicazione di un rapporto della Commissione Europea sul vostro Paese e sulle politiche del vostro governo che potremmo probabilmente definire devastante. La mia domanda oggi è dunque […] perché sei qui?»

Con queste parole, la giornalista di Euronews Maria Tadeo ha aperto la sua intervista al Primo Ministro georgiano Irakli Kobakhidze, ponendogli la domanda più ovvia, quella che si sono posti tutti alla notizia della sua partecipazione.

Nei trenta minuti che sono seguiti, Tadeo e Kobakhidze si sono sfidati in un braccio di ferro verbale, dove, lei, si è impegnata a limitare lo spazio e il tempo a disposizione del Primo Ministro per evitare che il palco si trasformasse in un pulpito per la sua retorica, e lui, con il preciso obiettivo di sfruttare l’occasione a questo scopo.

Durante il dibattito, e citando il rapporto della Commissione UE, Tadeo riporta: «Le autorità georgiane screditano le istituzioni europee mentre dichiarano pubblicamente di voler aderire all’UE» e rincara: “Perché sei qui?”

La domanda, però, nonostante la ripetizione a più riprese, non troverà risposta durante l’intervista, lasciando spazio a varie interpretazioni.

Fra queste, alcuni osservatori sono stati forse troppo rapidi nel dichiarare Kobakhidze “grilled”, diciamo “sbugiardato” da Tadeo, e la narrazione (anti)europeista di Georgian Dream pubblicamente smontata. I sorrisi colpevoli del Primo Ministro e quelli complici della Ministra degli Esteri, Bochorishvili e del capo dell’Amministrazione, Zhorzholiani, seduti in prima fila, suggerirebbero infatti che, in fondo, una ragione per essere lì c’era eccome. E che la missione potrebbe persino essere stata portata a termine.

Un caso di code-switching?

A chi si stava rivolgendo realmente Kobakhidze? E che cosa ha detto davvero durante l’intervista? Perché era lì? Un precedente può aiutarci a rispondere a queste domande.

Il 25 settembre 2013, l’allora presidente Mikheil Saakashvili tenne uno dei suoi ultimi discorsi alle Nazioni Unite. In quell’occasione parlò della politica estera offensiva della Russia e della minaccia che l’Unione Eurasiatica rappresentava per la libertà di Paesi come la Georgia.

A un certo punto, accadde qualcosa che alcuni hanno definito code-switching: pur continuando a parlare in inglese, Saakashvili modificò il proprio registro e, attraverso riferimenti a figure come il patriarca Kirion e Ambrosi Khelaia, smise di rivolgersi ai diplomatici presenti in sala per indirizzarsi direttamente al pubblico georgiano, sfruttando l’autorevolezza simbolica che il podio delle Nazioni Unite gli conferiva.

Alla luce di questo, anche i riferimenti di Kobakhidze dal palco di Euronews potrebbero essere letti come una forma analoga di code-switching. In questo caso, i «burocrati europei», lo slogan «Verso l’Europa con dignità», i presunti ricatti dell’UE, la rivendicazione della vittoria elettorale del suo governo con il 54% dei voti e quel richiamo, spesso vago, alla sovranità nazionale, diventano elementi di una grammatica che assume significati e funzioni sensibilmente diversi a seconda del pubblico cui è destinata.

Allora, se sul piano internazionale Kobakhidze ha dovuto incassare il colpo, sul piano interno, la partecipazione al Summit gli ha consentito di dimostrare al proprio elettorato di essere, in qualche modo, in grado di portare le proprie rivendicazioni fino a Bruxelles. E questo indipendentemente dal fatto che i suoi sostenitori siano effettivamente consapevoli della differenza tra l’Euronews Enlargement Summit e l’Enlargement Forum organizzato dalla stessa Commissione Europea (da cui invece la Georgia è stata esclusa per le ultime due edizioni).

A questo proposito, si considerino le parole della Ministra Bochorishvili, secondo la quale «L’invito della Georgia all’evento di Euronews segnala l’interesse di Bruxelles ad ascoltare la posizione di Tbilisi», contribuendo deliberatamente a mantenere l’ambiguità attraverso il generico riferimento a “Bruxelles”.

Non solo, sul piano formale, osservatori internazionali, diplomatici e testate giornalistiche si sono ritrovati a riferirsi a Kobakhidze come al Primo Ministro della Georgia, conferendo di fatto a lui – e al suo governo – un grado di legittimazione che non gli veniva riconosciuto da almeno due anni. Ecco, dunque, perché era lì: per rilanciare da “Bruxelles” gli argomenti principali della propria retorica, per rafforzarne la possibilità di intercettazione in casa; e per strappare quanto più riconoscimento internazionale possibile.

Il vero messaggio, e il motivo della sua partecipazione, non sono dunque da ricercare nelle sue parole, ma nella sua semplice presenza: su quel palco, dietro quel microfono, presentato e interpellato come Primo Ministro della Georgia. Palco da cui ha potuto contemporaneamente lanciare un messaggio indirizzato, nel contenuto, al pubblico domestico; e nella forma alla Commissione Europea, responsabile dell’esclusione della Georgia dai Forum sull’allargamento, e della redazione dei report che ne ha giudicato l’esecutivo; al Parlamento europeo, che ha rifiutato esplicitamente di riconoscere la legittimità delle autorità “auto-proclamate” del governo cui è a capo; a coloro che hanno pianificato e attuato le sanzioni contro il governo da lui guidato.

In breve, a tutti coloro che, negli ultimi due anni, mentre i rappresentanti di GD chiedevano legittimità con i pugni serrati e battendo i piedi a terra, non gliela hanno mai davvero concessa. E che ora si ritrovano, seduti in platea, ad ascoltare le parole di Kobakhidze, Primo Ministro della Georgia, al Summit sull’Allargamento di Euronews.

Foto: EuroNews