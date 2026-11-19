Da qualche anno a questa parte, essere russi è diventata una colpa. L’intera società russa è chiamata in correità per la guerra che il Cremlino ha scatenato contro l’Ucraina, come se essere russo significasse automaticamente sostenere il governo di Vladimir Putin. Ai russi si chiede di dissociarsi, di manifestare contro l’autocrate (l’hanno fatto, ma si vede che non era abbastanza) anche a rischio di perdere la libertà, il lavoro, il diritto allo studio. Una pretesa ben strana da parte di gente – gli europei – che in quanto a dissociarsi dalle proprie dittature non sono stati maestri, eccezion fatta per quei pochissimi che hanno pagato con la vita, la libertà, il lavoro. E pensare che se c’è un popolo, in Europa, che è stato capace di sopportare le dittature più soffocanti uscendone sempre vivo, sono i russi. Ma qui da noi li accusiamo in toto di complicità. Oppure in toto li assolviamo, con tinte paternalistiche, ritenendoli incapaci di capire il male che li circonda, disinformati, manipolati e instupiditi dalla propaganda. Così, nel dibattito europeo, il giudizio sulla società russa oscilla tra due estremi: «Tutti i russi vogliono la guerra» oppure «La guerra è solo di Putin». E come vivano davvero i russi questa guerra, nessuno lo sa. Ilia Kurzenkov prova a darci una risposta analizzando i dati dei sondaggi condotti dalle agenzie russe.

—

di Ilia Kurzenkov

I sondaggi

Rilevare dai sondaggi ciò che le persone pensano realmente è un’impresa tutt’altro che semplice. Le risposte variano in funzione della fiducia riposta nell’intervistatore, di ciò che si ritiene essere la norma o l’opinione prevalente, e così via. Nel caso dei russi, le distorsioni risultano ancora più marcate, poiché vi si sommano la paura della repressione, una diffusa sfiducia e l’apatia politica tipica dei regimi autoritari. Ciò nondimeno, senza pretendere una precisione assoluta, tenteremo una stima fondata sui dati disponibili.

Il partito della pace

Esaminiamo anzitutto i risultati dei sondaggi condotti da Russian Field (Русское поле), agenzia di ricerca sociale che si è avvalsa anche della collaborazione di figure dell’opposizione, sul sostegno all’«operazione militare speciale». Nel rilevamento del 26-28 febbraio 2022, subito dopo l’inizio della guerra, il 34% dei russi non la sosteneva. Nel sondaggio del 13-15 marzo, dopo lo shock iniziale, una martellante campagna propagandistica e l’approvazione delle leggi che sanzionano il «discredito» delle forze armate e le «fake news» sul loro conto, la quota di quanti non sostenevano l’«operazione speciale» è calata al 19%.

Una domanda ancor più diretta l’ha posta, a fine marzo, il Levada Center: «Lei personalmente sostiene o no le azioni delle forze armate russe in Ucraina?». Il 14% ha risposto «no», mentre un ulteriore 6% non ha saputo rispondere (Levada Center, marzo 2022).

In quasi cinque anni di guerra, la quota dei «no» nei sondaggi del Levada Center non è mai scesa sotto il 13%, attestandosi di norma tra il 15 e il 20%, indipendentemente dalla congiuntura (Levada Center, febbraio 2025). Pare dunque esistere, in Russia, un nucleo stabile pari a circa il 15-20% che si oppone alla guerra per convinzione. Sono persone che lo dichiarano apertamente agli intervistatori, malgrado la pressione dello Stato. La ragione principale della loro opposizione, come ha evidenziato il sondaggio di marzo del Levada Center, è il desiderio di evitare vittime, sofferenze e distruzioni: la indica il 43% di quanti non sostengono la guerra (Levada Center, marzo 2022).

Il partito della guerra

Passiamo ora all’andamento delle risposte alla domanda del Levada Center se oggi si debbano «continuare le operazioni militari o passare a negoziati di pace» (Levada Center, ottobre 2026). Occorre considerare che Levada Center conduce i suoi sondaggi perlopiù per via telefonica, e i suoi vanno presi con cautela in quanto passibili di notevoli reticenze e autocensure.

I numeri mostrano che la quota di chi vuole proseguire i combattimenti non scende sotto il 24%, a prescindere dalla congiuntura esterna. Anche nell’agosto 2025, dopo l’incontro tra Putin e Trump in Alaska del 15 agosto, quando molti si aspettavano negoziati di pace, il 27% insisteva per continuare la guerra. Nel novembre 2025 il gruppo di ricerca Russian Field ha formulato la domanda in modo più provocatorio: «Se domani Vladimir Putin firmasse un accordo di pace e fermasse l’operazione militare, Lei sosterrebbe questa decisione?». Solo il 13% dei russi ha risposto che non sosterrebbe la decisione di Putin di porre fine alla guerra (Russian Field, 19ª ondata, 11–18 novembre 2025). Sembra così delinearsi un nucleo del 13-24% che sostiene stabilmente la guerra per ragioni ideologiche, anche in contrasto con le decisioni di Putin.

Il partito degli incerti

Il restante 55-70% risponde in maniera meno coerente. Sulle sue risposte pesano, con ogni probabilità, il bisogno di tutelarsi nel colloquio con l’intervistatore, la riluttanza a entrare in conflitto con il potere in tempo di guerra, il desiderio di allinearsi alla maggioranza (reale o costruita dalla propaganda) e la stanchezza per il conflitto. Sono fattori che rendono paradossali gli esiti dei sondaggi: nell’ottobre 2026, nello stesso rilevamento, due terzi dei russi (69%) hanno sostenuto le azioni dell’esercito, ma altrettanti (65%) hanno dichiarato che occorre cessare i combattimenti e avviare negoziati di pace (Levada Center, ottobre 2026).

I dati di Russian Field confermano che la maggior parte dei russi non nutre una posizione stabile a favore della guerra: se domani Putin si limitasse a fermare il conflitto, l’80% dei russi approverebbe la sua decisione.

Uno studio approfondito sui giovani russi, condotto dal Centro europeo di analisi e strategie (CASE), illumina le motivazioni alla base di questa incoerenza:

«La struttura dei valori dei partecipanti, indipendentemente dalle opinioni politiche dichiarate, mostra una somiglianza di fondo. La differenza tra un ipotetico “patriota” e un ipotetico “liberale” nel focus group è, con ogni probabilità, una differenza di retorica e non di valori di base. Entrambi vogliono fare carriera, avere un reddito stabile, poter consumare, viaggiare e vivere nel comfort. Il “sostegno al potere” della maggior parte dei partecipanti è un conformismo passivo, il tentativo di evitare il conflitto con la narrazione dominante mantenendo un orientamento reale verso il benessere personale. Questo “sostegno” non si traduce né nella disponibilità a servire nell’esercito né nella condanna di chi ha lasciato il Paese». (CASE, «La gioventù russa 2026», traduzione nostra)

Conclusione

Nella società russa si distinguono nettamente due gruppi politicizzati — gli oppositori e i sostenitori della guerra — che insieme rappresentano circa il 30-45% della popolazione. La maggioranza della società assume invece una posizione opportunistica, tesa a preservare una vita normale in circostanze difficili. Un atteggiamento che, qui da noi in Europa, conosciamo bene.