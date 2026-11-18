Il governo Magyar vuole inasprire le norme contro la violenza di genere, abolire il “decreto del battito cardiaco” e ratificare la Convenzione di Istanbul.

Tisza, il partito di maggioranza in Ungheria, proporrà un esteso pacchetto di misure per combattere la violenza di genere e rafforzare i diritti delle donne.

Lo ha comunicato lo scorso 12 novembre il primo ministro Péter Magyar, dichiarando di voler rimediare agli errori del governo precedente che si è completamente disinteressato delle donne ungheresi.

“Uno stato che si volta dall’altra parte di fronte al vissuto di milioni di donne lascia intendere che le loro vite non sono importanti. Uno stato che per decenni non ascolta le richieste di aiuto delle donne, le abbandona nella paura, nel dolore e nella schiavitù. Uno stato che guarda senza fare niente mentre le donne soffrono in silenzio sta dicendo che devono sopportare perché ‘è così che vanno le cose’” ha detto, annunciando un radicale cambio di rotta.

Più protezione e informazione

Secondo quanto anticipato da Magyar, uno dei primi provvedimenti riguarderà l’apparato giudiziario. Verranno inasprite le regole che riguardano gli ordini restrittivi, sarà creato un reato ad hoc per la diffusione non consensuale di immagini intime, verrà introdotto il concetto di consenso nell’ambito dei reati sessuali e nei tribunali sarà previsto un iter giuridico specifico per le donne che hanno subito violenza domestica.

Tisza si è anche impegnato a modificare il cosiddetto “decreto del battito cardiaco”. Introdotto nel 2022 dal governo Orbán, obbligava il personale sanitario a mostrare o far ascoltare alle donne che volevano abortire un segno chiaro delle funzioni vitali del feto, generalmente il battito cardiaco.

Magyar ha affermato che questo provvedimento non ha avuto nessun impatto sul numero di aborti, ma ha solo provocato traumi e sofferenze alle donne. Per questo il nuovo pacchetto prevede anche che vengano messe a disposizione tutte le informazioni necessarie perché le donne possano decidere liberamente e consapevolmente se continuare o meno la gravidanza.

“Non vogliamo più che le donne si trovino nella condizione di credere di non avere una scelta” ha detto Magyar. Il primo ministro ha ricordato come il suo predecessore abbia più volte detto di non occuparsi di questioni femminili, come se “le donne fossero cittadine di serie B”.

“Il governo precedente ha voluto farci credere che il posto delle donne è in cucina e che non sono adatte alla sfera pubblica” ha continuato Magyar. “Che il loro unico compito è fare figli, che è così che realizzano il loro valore come donne. Relegate ai compiti di cura sono state lasciate da sole quando erano loro ad avere bisogno di aiuto. Altri hanno detto loro qual era il loro posto senza interessarsi a come vivono, di cosa hanno paura o bisogno”.

Uno sguardo alle nuove generazioni

Un altro passo avanti nella libertà di scelta delle donne ungheresi sarà l’eliminazione dell’obbligo di ricetta per la pillola del giorno dopo. L’Ungheria e la Polonia sono gli unici due stati europei a non aver ancora reso il farmaco disponibile senza prescrizione medica.

“Se la pillola del giorno dopo fosse stata accessibile, si sarebbero evitati migliaia di aborti e di gravidanze indesiderate” ha dichiarato Magyar in Parlamento, sottolineando come il divieto abbia colpito in particolare le giovani donne in diverse zone del paese.

“Se a voi questo non crea problemi, a noi invece sì. E la maggior parte degli ungheresi è a favore di questa misura” ha detto rivolgendosi direttamente ai deputati dell’opposizione.

E chiamando in causa Péter Takács, che subito dopo l’annuncio del pacchetto di misure aveva scritto sulle sue pagine social che “grazie al complesso di inferiorità di Magyar nei confronti della sua ex moglie e alla debolezza di Zoltán Hegedűs (ministro della salute, ndr) ora le quattordicenni potranno prendere la pillola abortiva come se fosse una caramella”, il primo ministro ha ribadito che si tratta della pillola del giorno dopo e non di quella abortiva, ironizzando sul fatto che l’ex sottosegretario di Stato per la salute non conosca la differenza tra i due farmaci. Takács ha poi corretto l’affermazione, ma a quel punto era troppo tardi e i giornali avevano già confermato l’errore evidenziato dal capo del governo.

Magyar ha anche parlato di misure per contrastare la povertà mestruale che renderanno accessibili non solo i prodotti sanitari ma anche informazioni mediche di base.

La Convenzione di Istanbul

Da ultimo Magyar ha garantito che l’Ungheria ratificherà la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e la violenza domestica.

Il governo Orbán aveva firmato la carta nel 2014 senza però ratificarla. Nel 2020, poi, il Parlamento ungherese aveva approvato una risoluzione per rifiutare la convenzione su spinta dei parlamentari del Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP).

I rappresentanti del partito cristiano hanno giustificato la decisione sostenendo che la convenzione promuove l’ideologia gender, introduce il concetto di identità di genere come separata dal sesso biologico e promuove l’immigrazione illegale.

Una volta ratificata, infatti, la Convenzione di Istanbul obbliga gli stati a mettere in atto azioni concrete di contrasto alla violenza di genere e a proteggere vittime e sopravvissute senza badare al loro eventuale lo status di migranti irregolari.

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