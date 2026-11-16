UNGHERIA: Aprono gli archivi dei servizi di sicurezza. Online i nomi di informatori e agenti comunisti

Sessantamila documenti online dal 4 novembre scorso. Il governo Magyar decide di rendere pubblici i nomi di migliaia di ungheresi.

Da Budapest – Non è una data casuale quella del quattro novembre, anniversario della repressione nel sangue della rivoluzione ungherese del 1956 da parte dei carri armati sovietici. Un gesto simbolico di quella che possiamo definire l’operazione trasparenza del governo Magyar. E anche un nuovo inizio dettato dalla volontà politica di far luce sul sistema capillare di agenti e di informatori che ha caratterizzato l’Ungheria comunista per decenni. La memoria storica deve essere pubblica, deve appartenere ai cittadini senza strumentalizzazioni partitiche: è questo il messaggio di Magyar.

I documenti archivistici

Si tratta di circa sessantamila documenti provenienti dall’archivio storico dei servizi di sicurezza dello Stato (ÁBTL). Tra di essi schede con le generalità dell’agente reclutato, nastri magnetici degli anni Settanta, e B-naplók, cinque volumi del periodo 1956-1962 contenenti registri di pratiche archiviate. Dal prossimo febbraio, con la fase due dell’operazione, verranno resi pubblici online anche i B-dosszié, novemila dossier su altrettanti agenti informatori. Quelli che invece non saranno consultabili su internet, ma solo disponibili in archivio, sono i munka dosszié, i rapporti veri e propri degli agenti.

Si stima che la mole dei documenti messi in rete rappresenti appena un terzo di tutto quello che l’Ungheria comunista aveva prodotto per decenni. Tra il 1945 e il 1989 infatti la distruzione dei documenti considerati superflui era di routine. Nel 1956 fu invece mirata, mentre nel biennio 1989-1990 fu intenzionale tanto da causare al tempo le dimissioni del ministro dell’Interno István Horváth per quello che venne chiamato lo scandalo Duna-gate.

La pubblicazione degli atti archivistici del regime comunista è giunta decisamente in ritardo rispetto alla Germania (1992), alla Polonia (1998), alla Repubblica ceca (2003). Già negli anni della transizione il governo di József Antall ne aveva bloccato la diffusione, e lo stesso aveva fatto nel 2010 Orbán. Magyar, invece, da parte sua aveva tutto l’interesse per aprire gli archivi: un po’ per dare uno smacco politico a chi lo ha preceduto e delegittimare chi ha bloccato la trasparenza per anni, e un po’ forse anche per allinearsi agli standard democratici europei.

Gli agenti

Reclutati attraverso ricatti, minacce, favori e ricompense, gli agenti, che il regime comunista aveva ingaggiato per creare una rete di spionaggio capillare, erano tutt’altro che dei professionisti. Erano uomini e donne comuni: parrucchieri, postini, maestri, bigliettai. L’importante è che lavorassero con il pubblico, tra la gente. Le categorie sensibili, giornalisti, studenti e intellettuali, invece, erano reclutati facendo leva sulla pressione ideologica. Venivano così spiati familiari, amici, colleghi, vicini di casa, creando un clima di sospetto, diffidenza e sfiducia. Il sistema era diviso in tre gruppi: l’intelligence estera, il controspionaggio e il controllo interno che sorvegliava la società civile. È qui che operavano gli agenti non professionisti.

Questi elementi però ci dicono anche dell’altro. La funzione sociale del sistema di spionaggio non poteva essere solo quella di raccogliere informazioni utili, quanto piuttosto di creare una pressante atomizzazione sociale e fare in modo che nessuno si fidasse più di nessuno, nemmeno dei propri familiari.

La reazione della società civile e i rischi dell’operazione

Enorme l’attesa. Lo dimostra l’alto numero di accessi al sito già nella prima giornata. Per cercare cosa? I nomi dei propri familiari, prima di tutto, e solo in seconda battuta i nomi di personaggi pubblici, politici, artisti, sportivi. Non tutto però è filato liscio. Il database ha restituito un grave errore informatico: il nome di Sándor Lezsák, ex vice presidente del Parlamento e tra i fondatori del MDF, Forum democratico ungherese, risultava tra gli agenti e non tra le persone sorvegliate, come di fatto è stato. Aspro lo scambio di accuse in Parlamento tra la figlia di Lezsák e Magyar con il Primo ministro che ha insinuato tentativi di sabotaggio per screditare l’operazione.

Positiva la risposta degli storici all’apertura dell’archivio. Aspettavano da anni di poter far luce sulla storia recente del paese. È vero che la memoria storica è uno dei tratti distintivi di una nazione ed è opportuno che appartenga ai cittadini, ma è altrettanto vero che è compito dello storico professionista comprendere e interpretare le fonti, tutte non solo i documenti d’archivio.

L’operazione trasparenza infatti non è stato un semplice atto archivistico. L’obiettivo di capire come funzionava il sistema (e non solo di conoscere chi ne faceva parte) dovrebbe aiutare la società civile a confrontarsi col proprio passato, ma nel caso ungherese – come dice il direttore dell’archivio Gergő Bendegúz Cseh – non bisogna sottovalutare il danno morale collettivo.

La volontà di dare voce a storie a lungo rimaste sotto silenzio è legittima, ma rischia di innescare un meccanismo morboso per cui l’attenzione si concentra più sul chi e non sul come. E soprattutto di tenere aperta la ferita, alimentando la permanenza del trauma. “Scorre, ma non passa”: come dice il proverbio popolare ungherese, ripreso nell’esergo di Melancolia della resistenza del premio Nobel per la Letteratura 2025 László Krasznahorkai.

Foto: kormany.hu