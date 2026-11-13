ARTE: Thesaurus. Archivi di memoria e di futuro, dalla Bosnia a Bergamo

Parte questa domenica 15 novembre 2026, a Bergamo, “Thesaurus. Archivi di memoria e di futuro“. Da un’idea di Simona Barzaghi è nato un fitto programma di eventi fino al 6 dicembre, per riflettere attraverso l’arte sul trentennale della fine del conflitto in Bosnia Erzegovina.

Un conflitto lontano, ma così vicino: e Bergamo ne è stata protagonista, durante e dopo la guerra, attraverso le attività del comitato Bergamo pro Kakanj di sostegno alla cittadina della Bosnia centrale. I legami proseguono, anche attraverso le tante famiglie bosniache che da allora si sono installate nella regione, dalla Valcamonica alla Valle Imagna.

E un conflitto che si rifrange nei tanti conflitti e crisi attorno a noi oggi: dai migranti che arrivano in Italia con i piedi martoriati lungo la rotta balcanica, all’assedio e genocidio ancora in corso a Gaza. Simona Barzaghi frequenta la Bosnia da oltre un decennio ed ha portato l’arte contemporanea nelle scuole e negli orfanotrofi, instaurando relazioni fruttuose con istituzioni come il Museo della Bosnia Orientale di Tuzla, città dove si sono installati molti dei profughi della pulizia etnica.

«Sono andata a vedere che cosa succedeva attorno a questi confini. Le tensioni le ho vissute tutte. Quando viaggio, vivo con le persone, ascolto le loro istanze, i loro sogni: sono vere e proprie indagini antropologiche », spiega Barzaghi.

Ora Barzaghi ha mobilitato artisti bosniaci per portare a Bergamo le loro opere e la loro esperienza di vita, e per mettersi in un dialogo artistico e produttivo con oltre 500 studenti delle scuole superiori della città, per offrire loro gli strumenti per sviluppare un pensiero autonomo sui temi della guerra, dei confini, dell’identità e della convivenza. Ne nasce una chiamata a nuovi orizzonti e nuovi ponti verso un futuro di pace.

«L’arte è fondamentale perché è un linguaggio simbolico universale e sa porre domande», sottolinea la curatrice.

Ideato da Simona Barzaghi, promosso e sostenuto dal Comune di Bergamo e coordinato da The Blank Contemporary Art, Thesaurus prende il via durante l’ultimo giorno di ArtDate, il festival di arte contemporanea di Bergamo organizzato da The Blank.

Si inizia domenica 15 dicembre alle 15:00 presso CULT!, Sala dell’Orologio, piazza della Libertà 7, per una performance con gli studenti del Liceo Artistico Manzù, e la proiezione in anteprima del film Il ragazzo della Drina di Zijad Ibrahimović, in presenza del protagonista, Irvin Mujčić.

Nato a Srebrenica, arrivato in Italia da bambino durante la guerra e cresciuto in Val Camonica, Irvin Mujčić ha deciso di rientrare in patria, fondando nel 2017 il progetto Srebrenica – City of Hope, volto a promuovere il turismo sostenibile nel suo villaggio d’origine presso la Drina. Alla storia di Irvin sono dedicate anche le fotografie di Claudio Cristini, che raccontano il rapporto tra l’uomo e la natura. «Irvin e Claudio ci portano a riflettere su come abitare il mondo. Se vogliamo un certo tipo di mondo, dobbiamo riconoscere che siamo noi stessi natura e imparare a rispettarla», spiega Barzaghi.

Si continua giovedì 19 novembre alle 18.00, al foyer di CULT! in piazza della Libertà 7, con l’apertura della mostra e del progetto Thesaurus. Archivi di memoria e di futuro, con Simona Barzaghi, Claudio Cristini, Smirna Kulenović, Ado Hasanović, Gigi Riva, Andrea Valesini, Maurizio Carrara.

Barzaghi vi espone anche i suoi lavori, creati durante le esperienze in Bosnia. Con Waterline e Below the Line, l’artista compie una performance in barca sulla Drina, che presso Srebrenica segna il confine tra Bosnia e Serbia, e dove una natura rigogliosa nasconde un passato di massacri e lutti sotto il pelo dell’acqua.

«Mi sono chiesta: si possono dividere le acque? Il fiume è sempre stato un elemento di aggregazione, un luogo attraverso il quale si trasportavano cibo e legname, un incontro di genti e di culture. Qui, invece, è diventato un elemento divisivo.»

In Zastawe, Barzaghi tagliuzza e ricompone – in dialogo con le persone incontrate lungo la strada in Bosnia – le bandiere dei paesi successori della Jugoslavia. Ne nasce un tessuto di 36 metri, in cui i simboli politici trasfigurano il proprio significato: le stelle nel cielo, le linee in montagne, immaginando identità che non si scontrino.

Il giorno dopo, venerdì 20 novembre alle 18.00 sarà proiettato I diari di mio padre di Ado Hasanović, documentario realizzato nel 2024 dal regista bosniaco italiano a partire dalle riprese girate dal padre durante l’assedio di Srebrenica. I nastri, nascosti e poi recuperati dopo il conflitto, assieme alle pagine di diario del padre, diventano materiale per un documentario intimo. Intercalati alle scene di vita quotidiana dei suoi ormai anziani genitori rientrati al villaggio, Ado ricostruisce la storia di come Bekir sia riuscito a sopravvivere al genocidio.

La settimana successiva, martedì 24 novembre alle 15.00, all’Accademia Carrara, si terrà un incontro con l’artista bosniaca Smirna Kulenović. Cresciuta durante la guerra in una casa in collina sopra Sarajevo, presso le trincee, Smirna Kulenović trasforma in arte le foglie delle piante cresciute sulle fosse comuni.

L’artista presenta a Bergamo due video che mettono al centro la figura femminile, la natura e la rinascita. In «Our Family Garden» cento donne, vestite di rosso, piantano mille calendule nelle vecchie trincee di guerra. La calendula, pianta dalle proprietà curative, diventa simbolo di un gesto collettivo di cura, capace di trasformare un luogo di morte in un giardino fiorito. «L’artista mette in campo la propria creatività per riparare e far nascere qualcosa di nuovo. È una trasformazione alchemica del dolore», sottolinea la curatrice.

Dal 26 novembre sarà inoltre aperta al pubblico l’esposizione dei lavori degli studenti delle scuole superiori presso lo Spazio ABQ, via Quarenghi 33. Gli studenti vi si racconteranno in un incontro aperto il giovedi 3 dicembre alle 11.30. Qui saranno restituite al pubblico le riflessioni dei giovani, che avranno partecipato a un workshop di regia con Ado Hasanović, e a due laboratori con Smirna Kulenović dedicati alla natura, alla memoria e alla simbologia delle piante, nonché ad un incontro di testimonianza sul volontariato bergamasco in Bosnia, assieme a giornalisti, inviati e cooperanti.

Il programma si conclude con il dibattito “Vivere i confini. Tra antropologia e racconto“, sabato 5 dicembre alle 18.00 presso la Sala dell’Orologio, con l’antropologo Marco Aime e la scrittrice bosniaca italiana Elvira Mujčić.

Simona Barzaghi ha già idee chiare sul futuro. Nel 2027 il progetto Thesaurus sbarca al Museo della Bosnia Orientale di Tuzla, per proseguire il dialogo tra artisti, studenti e comunità. Perché la memoria non deve limitarsi a ricordare ciò che è accaduto, ma interrogarsi su ciò che il passato può indicarci per guidarci verso il futuro.