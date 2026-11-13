CECHIA: La riforma dei media pubblici arriva al Parlamento europeo

Da Bruxelles – La contesa sul futuro della radio e della televisione pubbliche ceche è arrivata fino al Parlamento europeo, dove mercoledì 11 novembre si è discusso a proposito della libertà dei media e dello stato di diritto in Cechia. Al centro del dibattito, la riforma del governo di Andrej Babiš per abolire il canone e finanziare il servizio pubblico attraverso il bilancio statale, questione che nei giorni scorsi ha innescato la mobilitazione di giornalisti, studenti e associazioni finendo, ora, all’attenzione anche di Bruxelles.

Il Commissario McGrath: servono risorse certe e indipendenza editoriale

“I media indipendenti non sono un optional in una società democratica”, ha dichiarato il Commissario europeo alla giustizia Michael McGrath durante il suo intervento in aula. Il regolamento europeo sulla libertà dei media, ha spiegato, non impone uno specifico modello di finanziamento, ma richiede “garanzie” sull’autonomia delle emittenti: le risorse devono essere “adeguate, sostenibili e prevedibili”, assegnate secondo criteri “trasparenti e oggettivi”. Non è quindi il superamento del canone, in sé, a essere in discussione, ma la capacità del nuovo sistema di proteggere il servizio pubblico dalle pressioni politiche ed economiche.

McGrath ha richiamato inoltre la necessità di un iter legislativo trasparente e di una consultazione effettiva dei soggetti interessati, ricordando le raccomandazioni già rivolte alla Cechia sul ricorso alle procedure accelerate. Il dialogo con Praga prosegue, ha assicurato, mentre la Commissione continuerà a verificare “il rispetto delle norme europee”. Nel suo doppio intervento, all’inizio e alla fine del dibattito, non è stato fatto però alcun accenno ad una specifica procedura contro il governo ceco.

Dai gruppi politici sono arrivate richieste di maggiore fermezza: “I media devono controllare i politici, non il contrario“, ha detto la ceca Danuše Nerudová del Partito Popolare. Hannes Heide, parlando per i Socialisti e Democratici, ha denunciato il rischio di pressioni attraverso il bilancio. Critiche condivise da Conservatori (Ecr), Liberali (Renew), Verdi e Sinistra, mentre per i Patrioti, il ceco Ondřej Knotek a difeso la riforma sostenendo che l’indipendenza editoriale resterebbe invariata. Milan Mazurek, eurodeputato slovacco dei Sovranisti (Esn), ha invece accusato duramente i promotori del dibattito di non accettare l’esito delle elezioni ceche.

Dal canone al bilancio statale

Come avevamo raccontato nei giorni scorsi, il progetto sostituirebbe il canone (oggi inferiore a nove euro mensili per famiglia) con risorse statali, accompagnate da un taglio dei fondi attorno al 15%. Il disegno di legge ha superato la prima lettura alla Camera dei deputati il 24 ottobre, passando così all’esame delle commissioni competenti.

I detrattori della riforma contestano una minore disponibilità di risorse per produrre informazione e programmi e, di contraltare, una più massiccia dipendenza dalla maggioranza politica. Il direttore della televisione pubblica, Hynek Chudárek, ha avvertito che un ammanco previsto di un miliardo di corone potrebbe comportare licenziamenti, cancellazioni di programmi e persino la chiusura di un canale.

Dal governo respingono le accuse, sostenendo che il finanziamento sarà garantito per legge e collegato all’inflazione, impedendo tagli arbitrari, mentre il Presidente della Repubblica, Petr Pavel, ha richiamato la necessità di garanzie chiare – anche finanziarie – sull’indipendenza dei media.

Le proteste e le garanzie europee

Dopo il voto, migliaia di persone hanno manifestato a Praga e in altre città, chiedendo il ritiro della proposta. Il 3 novembre hanno scioperato i dipendenti della televisione e della radio pubbliche, sostenuti da studenti e rappresentanti delle istituzioni culturali, secondo quanto riportato anche da una nota del Parlamento europeo.

Una nuova manifestazione è annunciata per domenica 15 novembre. Nel frattempo, la Federazione europea dei giornalisti (EFJ) ha denunciato il pericolo di interferenze politiche e contesta l’accelerazione dell’iter legislativo, citando una potenziale incompatibilità della riforma con l’European Media Freedom Act (EMFA), che prevede finanziamenti adeguati, sostenibili e prevedibili per i media pubblici, tutelandone l’indipendenza editoriale.

Foto: European Parliament