A un mese dalle elezioni, partono le trattative per la formazione dei vari governi in Bosnia Erzegovina. Visti i risultati, i tre partiti nazionalisti dovranno trovare un accordo.

Ieri, 16 novembre, è stata inaugurata la nuova Presidenza statale della Bosnia Erzegovina, e si sono aperti i lavori della nuova Assemblea della Republika Srpska. A un mese e mezzo dalle elezioni del 4 ottobre, dopo la certificazione dei risultati, la politica bosniaca si mette in moto, in vista della formazione dei nuovi governi di cantoni, entità e stato.

I vincitori della tornata elettorale sono stati i partiti nazionalisti. Quello bosgnacco, il Partito d’Azione Democratica (SDA) fondato nel 1990 da Alija Izetbegović e ancora oggi guidato da suo figlio Bakir, è tornato ad essere il primo partito nel paese con il 19% dei voti. Quello croato, l’Unione Democratica Croata (HDZ BiH) di Dragan Čović ha ottenuto il 9% dei voti ed è tornato ad eleggere il membro croato nella Presidenza. Risultato positivo, ma meno sorprendente, anche quello ottenuto dal partito nazionalista serbo di Milorad Dodik, l’Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti (SNSD), con il 16% dei voti.

Risultati negativi invece per l’alleanza alternativa all’SDA che ha governato negli ultimi 4 anni in coalizione con SNSD e HDZ, la trojka. I socialdemocratici (SDP BiH) hanno raccolto l’11% e rieletto Denis Bećirović alla Presidenza contro Bakir Izetbegović, ma i suoi due alleati, i conservatori di Popolo e Giustizia (NiP) e i social-liberali di Naša Stranka, solo il 7% e il 4% ciascuno.

La situazione a livello statale, chi sostituirà Borjana Krišto?

A livello statale gli accordi per formare il prossimo governo dovranno passare per la coalizione tra i tre grandi partiti etno-nazionalisti, ovvero SDA, HDZ BiH e SNSD, come già nel 2018-2022. E’ possibile che partecipi alla maggioranza anche un quarto partito, come il Partito per la BiH (SBiH) di Semir Efendić, il quale però non incontra i favori del SNSD. Il rischio per la Bosnia è di vedere altri quattro anni di polemiche e scontri politici, senza nessun passo avanti per l’economia, lo stato di diritto e l’adesione all’UE.

Dodik e Čović hanno ottimi rapporti politici e hanno confermato che nessuno dei due entrerà in una coalizione di governo senza l’altro. Più difficile invece il dialogo con SDA. Solo pochi giorni fa lo stesso Dodik ha ribadito le sue condizioni: annullamento delle decisioni dell’Alto Rappresentante internazionale e l’esclusione dalla Corte Costituzionale (che i serbo-bosniaci, su impeto di Dodik, boicottano da anni) dei tre giudici internazionali nominati dal Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Condizioni indigeribili per qualunque partito bosgnacco o non-etnico. Non è neanche da escludere che, come già nel 2010-2012, SDA e SDP entrino insieme al governo statale, per opporsi alle pretese di serbi e croati, ma tali coalizioni si sono rivelate in passato molto instabili.

E per sostituire la premier uscente Borjana Krišto (HDZ BiH) ci potrebbe volere parecchio tempo. Questa volta “tocca” a un bosgnacco, ma HDZ e SNSD potrebbero avere voglia di ritornare il favore allo SDA rispetto alle elezioni di fine 2018, quando il premier uscente Denis Zvizdić (SDA) restò al potere, facente funzioni, per oltre un anno, prima di passare la palla a un uomo di Dodik, Zoran Tegeltija.

A Sarajevo SDA ancora più forte

Nell’entità a maggioranza bognacca e croata, la Federazione (FBiH), lo SDA ha ottenuto il 30% dei voti. Con tutta probabilità, dopo quattro anni di trojka, potrà tornare al governo in coalizione con HDZ BiH e forse SBiH. In alternativa, la trojka dovrebbe allargarsi ad un altro partito, forse lo SBiH.

Lo SDP, che ha ottenuto il 15% dei voti, resta un fattore politico rilevante, anche poiché può contare sui rappresentanti della minoranza serba. Il leader socialdemocratico Nermin Nikšić, primo ministro uscente della Federazione, ha affermato che il partito è pronto a stabilire le proprie condizioni per dare il proprio appoggio ad una nuova coalizione. Se SDA e SDP andassero al governo insieme a livello statale, è probabile che tale assetto venga ripetuto anche in Federazione. Un nuovo governo comunque non è atteso prima della primavera.

Nella RS sembra scontata la continuità di governo

Nella Republika Srpska, l’entità a maggioranza serba, è invece attesa una continuità di governo. Lo SNSD ha ottenuto 34 seggi su 83, 8 meno del necessario per poter governare, che Dodik non avrà problemi a raccogliere tra i vari partitini satelliti. Anzi la sua coalizione potrebbe arrivare fino ai due terzi necessari per cambiare anche la Costituzione dell’entità. E il sucesso elettorale di Igor Dodik, figlio di Milorad, potrebbe portare il giovane politico fino al ruolo di premier dell’entità. Intanto Draško Stanivuković, giovane sindaco di Banja Luka e leader del “Movimento Srpska Sicura” (PSS), ha già affermato di non voler governare con Dodik e resterà all’opposizione.

L’ombra del cambiamento a Belgrado

Ma a Banja Luka, più che ai risultati elettorali, si guarda con interesse e timore a quanto avviene oltre Drina, dopo la sorpresa della sconfitta di Vučić alle elezioni del 25 ottobre in Serbia. Una volta noti i risultati, molte persone sono scese in piazza a festeggiare il successo degli studenti, nel capoluogo così come a Bijeljina e Trebinje, scandendo slogan come “Vučić è finito” e “Dodik è il prossimo”. Un sentimento popolare in controtendenza rispetto ai risultati formali del voto bosniaco, che ha preceduto di sole tre settimane quello in Serbia.

Tra i politici serbo-bosniaci, Dodik e i suoi partner di coalizione avevano espresso forte sostegno a Vučić, e usato pesanti insulti contro la Lista degli Studenti, arrivando a vietare i raduni dei loro sostenitori. Lo stesso Dodik era a Belgrado, a fianco di Vučić, quando questi ha dovuto ammettere la sconfitta. La maggioranza dei politici di opposizione, incluso Stanivuković, era rimasta muta durante la campagna elettorale serba. Solo l’indipendente Nebojsa Vukanovic, così come alcuni politici di seconda fila del SDS, si era azzardato ad esprimere sostegno al movimento degli studenti. Circa 20.000 persone con (doppia) cittadinanza serba erano registrate per votare dalla Bosnia.

La leadership serbo-bosniaca si è affrettata a congratularsi con la Lista Studentesca per la vittoria, per mettere in salvo la “relazione speciale” tra Banja Luka e Belgrado. Dopo la sconfitta di Orban a Budapest, ad aprile, la caduta di Vučić è un altro duro colpo per Dodik, che continua a perdere alleati all’estero. Benché Dodik resti arroccato al potere a Banja Luka, un reset nelle relazioni tra Belgrado e Sarajevo potrebbe mettere un freno alle velleità secessioniste dei serbo-bosniaci.

Foto: SarajevoTimes