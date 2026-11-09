POLONIA: Dopo l’attentato terroristico a Cracovia

Sei persone sono morte, e sedici sono rimaste ferite, in una sparatoria sulla piazza del centro storico di Cracovia. L’attentatore è un polacco di 24 anni, appassionato di armi e descritto come di estrema destra, che aveva appena ucciso anche la propria famiglia. La Polonia è in lutto.

L’attacco

Alle 15:00 di sabato 7 novembre 2026 una Subaru nera è apparsa sulla Piazza del Mercato (Rynek Główny) della città vecchia di Cracovia – una delle più grandi piazze medievali d’Europa, un luogo molto frequentato e meta turistica assai nota. Alla guida dall’auto, un uomo in mimetica e giubbotto antiproiettile, armato di fucile semi-automatico AR-15, con cui ha aperto il fuoco sulla folla, tra scene di panico, uccidendo almeno sei persone e ferendone più di sedici, prima di essere colpito e ferito dalla polizia durante un conflitto a fuoco poco lontano. Durante le indagini, gli investigatori hanno rinvenuto i corpi senza vita di genitori e sorella del sospettato nella loro casa a Ostrowiec Świętokrzyski.

Tra le vittime vi sono quattro cittadini polacchi, un britannico e un austriaco. Tra i sedici feriti, anche i due agenti di polizia che hanno fermato l’attentatore, un 24enne polacco, di lavoro tornitore, indicato come Michał O., e descritto dai vicini come una persona riservata ed isolata. Una famiglia appassionata di armi da fuoco: il padre ne deteneva legalmente undici, e il figlio due; entrambi erano membri del poligono di tiro di Starachowice. L’attentatore è ora piantonato in ospedale, in gravi condizioni.

Il sindaco di Cracovia, Łukasz Gibała, ha proclamato il lutto cittadino fino all’11 novembre. Il presidente della repubblica Karol Nawrocki (PiS) ha indetto il lutto nazionale per l’8 e il 9 novembre, con le bandiere a mezz’asta. Il premier Donald Tusk (PO) ha definito la sparatoria come un “tragico” “atto di terrorismo“. Messaggi di condanna e solidarietà sono venuti da tutta Europa e oltre.

La procura di Cracovia ha avviato un’inchiesta per terrorismo. Il Ministro dell’Interno Marcin Kierwiński, subito arrivato a Cracovia, ha descritto il sospettato come un “ultranazionalista“, affermando che vi sono chiari indizi di un’ispirazione legata a “ideologie di estrema destra” e a “posizioni molto radicali“.

L’estrema destra polacca e i suoi lupi solitari. Il ricordo di Danzica 2019

Non è la prima volta che un “lupo solitario”, ispirato dall’estrema destra, compie attentati in Polonia, come nota Alessandro Ajres, professore all’Università di Bari e autore del volume Storia della Polonia (Morcelliana, 2023).

Il ricordo torna al 13 gennaio 2019 quando a Danzica, durante il concerto nazionale di beneficenza di Natale, un uomo di 27 anni riuscì a salire sul palco e accoltellò ripetutamente il sindaco Paweł Adamowicz di fronte a migliaia di spettatori, gridando slogan contro il partito centrista Piattaforma Civica (PO) di Tusk e Adamowicz, che lo avrebbe incarcerato e torturato. Adamowicz morì il giorno dopo.

“Per quanto, in seguito, fu appurato che il gesto fosse dovuto più a ragioni “personali” che politiche (ma l’autore era comunque riconducibile alla destra estrema), la polarizzazione tra gli schieramenti, il linguaggio di odio tra l’una e l’altra parte giocò un ruolo determinante. “Mai più”, si disse, e invece, a quanto pare studiando i fatti di ieri, siamo di nuovo in una situazione molto simile. Siamo a poco meno di un anno dalle elezioni parlamentari del 2027 e, guarda caso, quando morì Adamowicz eravamo a poco meno di un anno dalle parlamentari del 2019; le ragioni, ma forse sarebbe meglio dire le modalità, che incendiano il dibattito polacco restano grosso modo le stesse”, nota Ajres.

Un clima politico e sociale incandescente

E, così come sei anni fa, la Polonia attraversa oggi un periodo politico turbolento, segnato dal tentativo del governo Tusk di restaurare lo Stato di diritto, messo a dura prova durante gli anni dei governi di ultra-destra del PiS, e dalle tensioni sociali e questioni di sicurezza nazionale legate alla guerra in Ucraina.

“Prima delle immagini di venerdì scorso, con gli spintonamenti davanti al Tribunale Costituzionale (“Voi non siete giudici”, ha gridato Nawrocki ad alcuni giudici presenti),” prosegue Ajres, “si erano susseguiti episodi di violenza ai danni degli ucraini fomentati da calcoli elettorali, e poi una serie di accoltellamenti cruenti tra giovanissimi, sulle cui cause si sta ancora indagando. Insomma, il clima è incandescente e la politica sembra non rendersi conto dell’escalation, né di dove essa possa portare.”

Verso l’undici novembre, la grande parata degli ultra-nazionalisti

Intanto, mercoledì 11 novembre, è prevista la solita parata dei gruppi di estrema destra per le strade di Varsavia, Il giorno dell’indipendenza polacca (11 novembre) è da anni lo sfogatoio della destra più estrema, tra vessilli patriottici, teste rasate, crocifissi, e slogan contro immigrati e omosessuali, nonché l’usuale corredo di scontri a suon di molotov.

L’annuale marcia, che rappresenta la società polacca sulla scena internazionale come un ricettacolo di clerico-fascisti, ha sempre goduto di ampie protezioni politiche quando l’ultra-destra del PiS era al governo. Quest’anno, nonostante il lutto nazionale, non sembra sarà rinviata. Anzi, gli organizzatori avevano proposto di tenere la marcia ultra-nazionalista nell’irredenta città di Leopoli. “Già ci si chiede cosa possa accadere”, conclude Ajres.

Foto: PAP/Łukasz Gągulski