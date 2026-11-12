BOSNIA: Dalle scuole segregate al caso Sejdic-Finci, la discriminaziona continua

Il 30 ottobre scorso, la Commissione contro il Razzismo e l’Intolleranza del Consiglio d’Europa (ECRI, European Commission against Racism and Intolerance) ha pubblicato un rapporto sulle azioni correttive che la Bosnia Erzegovina deve mettere in atto per seguire due raccomandazioni prioritarie formulate dallo stesso organismo nel giugno del 2024. La prima, relativa alla discriminazione e alla segregazione nel sistema educativo e scolastico; la seconda, concernente la discriminazione politica così come riconosciuta nella sentenza Sejdić e Finci della Corte di Strasburgo del 2009.

Le conclusioni del report – i cui dati sono aggiornati al 25 marzo 2026 – evidenziano come i progressi in entrambi i casi siano piuttosto modesti e come – al netto di passi procedurali e formali – nessuna delle due raccomandazioni sia stata recepita e messa in atto con riforme davvero strutturali.

Discriminazione e segregazione nel sistema educativo

La raccomandazione relativa al sistema educativo fa riferimento ai problemi di segregazione etnica connaturati nel sistema delle “due scuole sotto lo stesso tetto” nei cantoni della Federazione di Bosnia ed Erzegovina.

Retaggio degli accordi di Dayton del 1995 e pensato come un sistema transitorio per incentivare il rientro degli sfollati nei luoghi di origine, il modello “due scuole sotto un tetto” prevedeva degli studenti frequentanti lo stesso edificio scolastico, tra quanti seguono il curriculum croato (e ricevono finanziamenti da Zagabria), e quanti invece quello statale bosniaco. Separazione che poteva attuarsi tramite la suddivisione dei locali o, anche, mediante la turnazione dell’orario scolastico.

Pochissimi i progressi fatti per il superamento di questo modello che da soluzione tampone è, oggi, un ostacolo alla tanto auspicata integrazione: solo interventi frammentari e non organici, nessun piano generale coordinato e giuridicamente efficace; sporadiche iniziative per lo sviluppo dei programmi scolastici e interventi specifici a livello cantonale destinati ai gruppi maggiormente esposti alla discriminazione (compresi i bambini rom), ma nulla di piu’ – nonostante le proteste dal basso degli stessi studenti, partite da Jajce ormai un decennio fa.

Ecco allora che la riduzione di quattro scuole aderenti al modello registrata con l’anno scolastico 2025/26 nel Cantone della Bosnia Centrale è in realtà il frutto di un calo demografico che ha comportato la chiusura delle scuole di lingua croata e la conseguente uscita di altrettante scuole di lingua bosniaca dal novero di quelle appartenenti al sistema delle “due scuole sotto un tetto”.

Il documento del Consiglio d’Europa estende poi il suo sguardo anche all’altra entità della Bosnia, la Republika Srpska, evidenziando l’esistenza di svariate controversie sul riconoscimento dei diritti linguistici, oltre che l’adozione di programmi scolastici tutt’altro che inclusivi. Nel 2024 aveva destato scalpore la riforma del programma di storia con l’adozione di un nuovo libro di testo che distorceva pro domo sua cause e responsabilità del conflitto degli anni ’90.

La sentenza Sejdić e Finci e la discriminazione politica

La seconda raccomandazione riguarda una delle questioni istituzionali più importanti e durature della Bosnia ed Erzegovina: l’attuazione della sentenza emessa nel 2009 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Sejdić e Finci contro Bosnia ed Erzegovina, su istanza presentata da Dervo Sejdić (rappresentante rom) e Jakob Finci (capo della comunità ebraica).

Secondo la Corte di Strasburgo, l’esclusione dalla possibilità di candidarsi alla Presidenza e alla Camera dei popoli per chi non si riconosceva nei tre “popoli costituenti” – così come sancita dall’attuale Costituzione del paese – costituiva una discriminazione etnica e razziale, in violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

A fronte della richiesta di adeguamento dell’ordinamento costituzionale ed elettorale così come deliberato dalla sentenza, il rapporto ECRI evidenzia come siano stati messi in atto solo passi preparatori e procedurali, ma nulla di concreto. Dopo svariati tentativi di facilitare una riforma costituzionale, anche con sostegno internazionale ed europeo (nel 2006, nel 2009, nel 2012-14 e da ultimo nel 2021-22), la questione è arenata su un binario morto.

Il gruppo di lavoro formatosi ormai un anno fa – era l’ottobre 2025 – con l’incarico di preparare le proposte di modifica della Costituzione si è riunito solo due volte senza mettere a segno alcun progresso degno di nota. È così che, a diciassette anni da quella storica sentenza, l’architettura costituzionale della Bosnia ed Erzegovina continua a mantenere la sua impronta discriminatoria, come suggellato nel frattempo da altre sentenze della Corte europea nei casi Zornić (2014), Pilav (2016) e Pudarić (2020).

Un paese bloccato

Il rapporto del Consiglio d’Europa descrive quindi un quadro impietoso: meno scuole separate per effetto del calo demografico, non di una riforma; un gruppo di lavoro sulle modifiche costituzionali, ma nessun avanzamento concreto.

In entrambi i casi la distanza tra gli adempimenti formali e il superamento delle discriminazioni resta intatta. Una prova ulteriore di come la Bosnia rimane ingabbiata dalle sue divisioni etniche, ogni progresso impedito. Ostacolata qualsiasi possibile evoluzione per il rinnovo di una società che vive in uno stato minerale vecchio di trent’anni.

(Foto: UNICEF BiH / Balkan Insight)