Il Kurdistan iracheno rischia di spaccarsi di nuovo

Da ERBIL – Le strade del Kurdistan iracheno sono costellate di bandiere tricolori con al centro il sole a ventuno punte, antico simbolo di saggezza. Sui drappi che sventolano issati su alte aste di metallo, oppure dipinti ai checkpoint militari, il rosso rievoca il sangue di chi è morto per la libertà, il bianco invoca la pace e il verde richiama i terreni di quella che un tempo era nota come mezzaluna fertile, l’antica Mesopotamia. L’orgoglio, da queste parti, è qualcosa che si percepisce forte e chiaro, nei panorami seccati dal sole che anche a novembre non cessa di farsi sentire e nelle parole di chi quella bandiera la porta nel cuore, o sulla patch di una mimetica dal sapore vagamente vintage.

Il Kurdistan iracheno è una regione federale nel nord dell’Iraq, con capitale Erbil, dotata di Parlamento, governo, presidenza e proprie forze di sicurezza. La Costituzione irachena del 2005 ne riconosce l’autonomia, ma i rapporti con il governo centrale di Baghdad restano segnati da dispute sui territori, sulla distribuzione delle risorse pubbliche e sulle esportazioni petrolifere. Ai bordi dell’autostrada che conduce nel governatorato di Duhok le persone siedono a guardia di taniche di plastica ricolme di benzina, che comprano ai distributori e rivendono – illegalmente – ai passanti, ad un prezzo che molti abitanti del luogo definiscono “appena inferiore a quello ufficiale”.

La speculazione sull’oro nero ha fatto ripiombare nella crisi un Paese in cui lo stipendio medio oscilla tra 350 e 500 dollari, con la benzina arrivata a costare fino a 1 dollaro al litro. Che, aggiunto alle distanze da percorrere e alla qualità delle automobili in circolazione, certo non fa che aggravare una situazione già in precario equilibrio. Intanto, però, si costruiscono edifici di ogni genere in città come nelle campagne: si tirano su case, palazzi, perfino grattacieli. Si lavora assai, poi nelle pause si sta stesi sui cumuli di sabbia o seduti sui bordi del marciapiede, meglio se sotto l’ombra di qualche albero. E si fuma, si fuma parecchio. Anzi, a dire la verità sembra che qui fumino tutti. E a giudicare dai prezzi del tabacco, che si vende sfuso anche nei bazar, viene da dire che più che un vizio sia un’abitudine a buon mercato.

Un popolo, due partiti

La regione autonoma all’interno dello stato iracheno non coincide, però, con l’intero Kurdistan, la cui popolazione vive anche in Turchia, Iran e Siria condividendo un’identità nazionale che attraversa confini e differenze linguistiche. L’autogoverno si è consolidato nel 1991, dopo la guerra del Golfo, grazie alla protezione internazionale e al ritiro delle forze di Saddam Hussein. Alle spalle c’erano decenni di lotta e repressione, davanti la costruzione di istituzioni regionali senza arrivare mai all’indipendenza. Nel 2017 il governo guidato da Masoud Barzani promosse un referendum separatista, che tuttavia non modificò i rapporti con Baghdad.

La politica regionale è dominata dal Partito Democratico del Kurdistan (KDP), radicato soprattutto a Erbil e Duhok e nelle mani della famiglia Barzani. L’altro fronte è invece quello dell’Unione Patriottica del Kurdistan (PUK), guidata dalla famiglia Talabani e forte principalmente nei distretti di Sulaimani e Halabja. I due schieramenti dispongono di reti amministrative, economiche e di proprie milizie: nel 1994–1998 la loro rivalità sfociò in guerra civile, consolidando la cristallizzazione di due amministrazioni separate. Servì l’accordo con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto, anche se la riunificazione formale arrivò soltanto nel 2006. Ciononostante, il governo comune rimase un compromesso fra due sistemi territoriali profondamente spaccati, rendendo chiaro come una crisi fra i partiti avrebbe avuto la forza di mettere in discussione non soltanto l’esecutivo, ma l’autorità delle istituzioni sull’intera regione.

Il rischio di una nuova frattura

Le ultime elezioni del 2024 non hanno dato a nessuno dei due schieramenti la maggioranza: il KDP ha ottenuto 39 seggi su 100, mentre il PUK, con 23, poteva contarne 38 grazie all’alleanza con Nuova Generazione. Il disaccordo sulla distribuzione delle cariche, tuttavia, ha bloccato il Parlamento e la formazione del nuovo governo regionale favorendo uno stallo trascinatosi fino a pochi giorni fa. Lo scorso 4 novembre il KDP ha riaperto l’assemblea nonostante il boicottaggio del PUK: con 52 deputati presenti in aula (appena sopra il quorum), è stata eletta presidente la sua esponente Vala Farid. L’Unione Patriottica ha fortemente criticato quanto avvenuto come una violazione della condivisione del potere. Il giorno dopo Bafel Talabani ha annunciato il ritiro dal governo e minacciato la creazione di istituzioni parallele, diffondendo così il rischio di una spaccatura e il ritorno di due amministrazioni separate.

Solo il tempo saprà dire come evolverà il futuro politico del Kurdistan. Intanto, ai bordi delle strade i venditori di benzina continueranno a speculare sulla crisi del petrolio che chi vive qui giura essere “colpa di Baghdad”, i palazzi continueranno a crescere, piano dopo piano, e le bandiere resteranno issate al vento che a inizio novembre è ancora tiepido, dal sapore leggermente sabbioso. Simboli, questi, che raccontano un’appartenenza che forse non avrà bisogno di maggioranze parlamentari, anche se tenerla insieme dentro le istituzioni è tutta un’altra cosa. E la nuova crisi tra KDP e PUK è lì a dimostrare tutta la difficoltà di riconoscersi politicamente, oltre che culturalmente, nello stesso sole a ventuno punte accettando di condividere il potere sotto la stessa bandiera.

Foto: Simone Matteis