SERBIA: Dopo Vučić va ora smantellato il suo sistema di potere

Grazie ai suoi 140 seggi su 250 la Lista degli Studenti può governare da sola. Ma conquistare il parlamento non significa aver conquistato lo stato. Tra arresti e dimissioni, apparati ancora fedeli al vecchio potere e incognite geopolitiche, la vera partita comincia adesso.

La vittoria degli studenti e la sconfitta di Vučić: qualcosa si muove

Dopo due anni in cui abbiamo raccontato ogni fase delle celebri proteste studentesche in Serbia, la Lista degli Studenti ha vinto le elezioni sconfiggendo lo schieramento di Aleksandar Vučić, a dimostrazione della volontà di cambiamento di una parte significativa della società serba.

Le prime settimane post-voto mostrano che qualcosa si muove. Dopo la vittoria della Lista, nel paese si sono verificati arresti, dimissioni, cambiamenti ai vertici e richieste di accertamento delle responsabilità. Tra gli episodi più significativi ci sono le dimissioni di dirigenti delle televisioni pubbliche RTS e RTV, accompagnate da scuse rivolte ai telespettatori per la gestione dell’informazione negli anni precedenti. Sono stati inoltre fermati diversi agenti di polizia, accusati di violenze e intimidazioni contro alcuni manifestanti arrestati durante le proteste dell’agosto 2025.

Il vučićismo: clientelismo, fedeltà e controllo

Segnali che restituiscono l’immagine di un sistema politico attraversato da tensioni e richieste di discontinuità, ma che non consentono ancora di parlare di una trasformazione compiuta. Sconfiggere un governo non significa automaticamente smantellare il sistema che lo ha alimentato, e il caso Vučić potrebbe dimostrarlo chiaramente: non sarà facile sradicare anni di complesse reti politiche, economiche e amministrative che hanno inquinato e catturato a livello strutturale le istituzioni, i media, le imprese pubbliche e parte dell’economia privata.

Il sistema politico costruito da Vučić e fedelissimi, infatti, non si esaurisce nella leadership del presidente, ma si fonda su una fitta rete di relazioni clientelari, sulla commistione tra potere politico ed economico, sul controllo morboso dei media. È questo intreccio di interessi, fedeltà e condizionamenti che possiamo definire “vučićismo” e che rischia di sopravvivere alla sconfitta elettorale del suo principale interprete, generando una domanda inevitabile: quanto del potere di Vučić è destinato a rimanere?

Il vučićismo oltre la presidenza

C’è un’immagine che potrebbe descrivere meglio di molte analisi il futuro prossimo della politica serba: Vučić ai banchi dell’opposizione mentre buona parte dello stato continua a essere amministrata da persone nominate, promosse o politicamente cresciute durante il suo governo. È così che il vučićismo può sopravvivere: non basta cambiare il Ministro dell’interno se chi dirige i livelli intermedi risponde ancora alla vecchia guardia, non basta promettere una TV pubblica indipendente se il sistema mediatico privato è palesemente sbilanciato, non bastano inchieste sulla corruzione se gli organismi chiamati a condurla sono gli stessi che avrebbero dovuto vigilare negli anni precedenti.

Ed è in questo cortocircuito che Vučić potrebbe giocare la sua partita più importante, presentandosi come il garante della stabilità contro una classe dirigente alla prima esperienza di governo. Sembra già di vederlo, abbarbicato alla sua nuova poltrona mentre aspetta i passi falsi dei nuovi governanti, sfruttando ogni difficoltà economica, ogni promessa mancata, ogni divisione interna alla Lista, elemosinando insomma tutto il materiale utile per costruire il racconto di una Serbia che, dopo aver sperimentato il cambiamento, ha nostalgia dell’ordine precedente. Un’evoluzione quasi biblica che gli consentirebbe di passare dalla condizione (auto-imposta e propagandatissima) del presidente-martire a quella, ancora più irresistibile, di salvatore messianico.

Una rivoluzione a leadership diffusa

In una sorta di bulimia politica dopo 14 anni di autocrazia di Vučić, il trionfo del movimento studentesco è dovuto anche al fatto di aver respinto il modello di potere costruito attorno a un uomo solo, valorizzando al contrario la trasversalità e la democraticità. Elementi che hanno compiuto il miracolo, aggregando una società profondamente frammentata: la Lista ha saputo infatti rappresentare il dissenso toccando tutti i settori sociali che non si riconoscevano più nei partiti esistenti.

La stessa caratteristica che ha garantito il successo potrebbe però diventare una fragilità enorme quando si governa: se la protesta aggrega perché condivide un obiettivo (mandare a casa i vecchi leader), un esecutivo deve decidere, e quindi, inevitabilmente, deve scontentare qualcuno – assai facile in Serbia dove resistono molte questioni divisive (Kosovo, UE, Russia in primis).

Dalla protesta alla rappresentanza

Ma non si tratta solo di decidere chi sarà il primo ministro. Le incognite che potrebbero dare man forte al “vučićismo” al momento sono numerose: chi sceglierà i responsabili dei dicasteri più delicati? Come verranno prese le decisioni? Chi avrà l’ultima parola se emergeranno divergenze tra le diverse componenti del movimento?

Al Jazeera ha osservato come l’assenza di un candidato premier lasci aperta la questione fondamentale di come trasformare una struttura collettiva in una squadra di governo riconoscibile, alimentando il rischio di una progressiva separazione tra il movimento studentesco, ideatore della mobilitazione, e i suoi rappresentanti parlamentari, chiamati a confrontarsi con i vincoli della politica quotidiana.

Dopo tutto, la Lista non dispone del tradizionale collante ideologico di un partito e la sua legittimità deriva dalla promessa di rompere con il passato. Anche se è ancora troppo presto per rispondere, nell’ottica del “vučićismo” possiamo comunque porci una domanda fondamentale: cosa può succedere se quella promessa si esaurisce?

La Serbia non deve diventare un’altra occasione mancata

Quel che è certo è che per i Balcani occidentali il risultato serbo avrà un impatto importante. Nella Republika Srpska il rapporto tra nazionalismo politico e consenso popolare potrebbe tradursi in una grande incertezza per Milorad Dodik e la sua battaglia secessionista. Anche l’Albania, dopo oltre cento giorni di mobilitazione contro il governo di Edi Rama, potrebbe trovare nella vicenda serba un esempio concreto di alternativa capace di vincere le elezioni.

Tuttavia la lezione serba non deve diventare un modello da esportare meccanicamente, ma rimanere la dimostrazione che la partecipazione popolare può (tornare a) essere una forza politica prorompente. Ed è qui che torniamo a Novi Sad: la storia cominciata con la morte di sedici persone non si è conclusa con la sconfitta di Vučić, nessuna maggioranza parlamentare potrà mai cancellare il dolore di quelle famiglie. Il senso politico della tragedia che ha originato lo tsunami dipenderà però dalla capacità del nuovo governo di accertare le responsabilità, garantire giustizia e trasparenza e impedire che episodi analoghi possano ripetersi.

Il rischio della Restaurazione

Non dobbiamo quindi cadere nella logica che, spedito a casa il comandante e cambiato la guardia al vertice, automaticamente sia cambiato anche quello che “sta sotto”, perché Vučić potrebbe anche tornare: non necessariamente domani, non necessariamente attraverso una nuova vittoria elettorale. Potrebbe sopravvivere nelle istituzioni che non saranno riformate, nelle relazioni economiche che non saranno spezzate, nelle abitudini politiche che non saranno messe in discussione, in un cocktail di possibilità che, avverandosi o semplicemente continuando ad esistere, renderebbero il “vučićismo” ancora più asfissiante e tentacolare.

Ma Vučić potrebbe anche tornare in maniera più subdola, insinuandosi sotto forma di nostalgia, di disillusione, di paura del cambiamento. È per questo che la Lista deve contrastare questo “vučićismo” strisciante, anche laddove esso non si concretizzi nella persona di Vučić stesso. Questa è la vera rivoluzione a cui la Serbia deve ambire: costruire istituzioni solide e capaci di impedire il ritorno di un nuovo Vučić e dello stesso, velenoso, sistema di potere.

Foto: arabnews.com