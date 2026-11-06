SERBIA: Vittoria della Lista degli studenti, quando il “come” conta più del “cosa”

Più che il “cosa”, ha contato il “come”. In Serbia era talmente tanto il desiderio di un cambiamento radicale, di una svolta sistemica, che il grido di protesta all’indomani della tragedia di Novi Sad si è vertiginosamente trasformato in un rumore assordante, una piazza in mille piazze, un drappello di studenti in una massa di milioni di persone.

Il tutto è stato imprevedibilmente rapido, un fattore – questo – che consegna la vittoria della Lista degli Studenti nelle elezioni parlamentari serbe dello scorso 25 ottobre dalla cronaca ai manuali di storia. Come se la gente, la maggior parte della gente, si fosse d’improvviso risvegliata da un incubo: un incubo in cui aveva vissuto per anni senza forse nemmeno rendersene conto, e si fosse d’un tratto accorta che non era piu’ possibile andare avanti oltre. Come trasecolata. Una rottura improvvisa, il quadro appeso alla parete da decenni che – improvvisamente – cade per terra senza un perché.

Il “cosa”

Certo, il “cosa” è stato importante: cosa è stato detto, cosa è stato scritto. Ma il manifesto elettorale della lista è, a ben vedere, solo un elenco di propositi impossibili da non condividere. Undici punti in tutto, due pagine scarse. Resta in superficie, come se fosse stato scritto da una persona di semplice buon senso o, addirittura, da una Intelligenza Artificiale opportunamente interrogata.

Come si fa a non essere d’accordo, infatti, sulla necessità di combattere la corruzione e assicurare l’indipendenza delle istituzioni? Alzi la mano chi è contrario a una informazione libera o alla trasparenza degli appalti pubblici. E ancora: chi vorrebbe essere governato da un perfetto idiota raccomandato piuttosto che da una persona competente che conosce a menadito le cose di cui parla, cresciuta in una società in cui l’istruzione funziona e il merito riconosciuto?

E da ultimo: chi non vorrebbe vivere in un paese dove le condizioni di lavoro siano assicurate, il precariato cancellato e dove a tutti viene garantita una dignitosa indipendenza economica e la possibilità di comprare casa a prezzi ragionevoli, oltre che quella di curarsi senza svenarsi e senza dover andar altrove a farlo?

Eppure, sono queste le cose che sono scritte negli undici punti del manifesto elettorale della lista, che chiamare programma è improprio. E infatti non lo è: e non lo è perché non c’è una riga sulle coperture finanziarie e sulle modalità concrete con cui quegli obiettivi – così ovvi da sembrare rivoluzionari nella Serbia di oggi – possono essere effettivamente raggiunti.

E cosa dire, poi, del posizionamento in politica estera? Per quel che si sa – ma che non è scritto nel manifesto – su Unione europea, Russia e Kosovo c’è apparente continuità con la politica vuceviciana degli ultimi decenni. Con la Ue tocca parlarci; alla Russia nessuna sanzione; e in quanto al Kosovo, beh, quella è roba serba, altro che riconoscimento: e sul dialogo poi vediamo. Perché cambiare, quindi? Perché non tenersi l’originale?

Il “come”

Ed è questo il passaggio cruciale, ed è qui che entra in gioco il “come”. Ed è su questo, infatti, che la lista ha compiuto il suo capolavoro. “Inclusione” è la parola d’ordine, quella che, meglio di ogni altra, riassume questo capolavoro. Nessuna organizzazione piramidale o verticistica, nessuna leadership, nessun cavallo di razza su cui puntare tutte le fiches. Orizzontalismo, collettivismo e tanta fantasia: biciclettate, maratone pacifiche su Bruxelles per spiegare anche altrove, un clima di mobilitazione generale.

Ma soprattutto le periferie: le periferie riportate al centro, le aree rurali coinvolte fino all’ultima casa, fino all’insediamento più sperduto. “Student u svakom selu”, uno studente in ogni villaggio, quattrocento comunità visitate, non solo per spiegare le proprie ragioni, ma per ascoltare, per farle uscire dall’isolamento, da quel limbo impalpabile in cui anni di propaganda di regime le aveva relegate.

Una perseveranza stupefacente, zero vetrine rotte malgrado le provocazioni, i cannoni sonici vero o presunti, gli accampamenti intimidatori: solo tanto ascolto e una politica porta a porta. È su questo che i tentativi passati avevano fallito, infatti: nell’approccio Belgrado-centrico, nell’essersi scordati dell’altra Serbia, lasciando che Vucic ci banchettasse sopra e vi costruisse indisturbato le proprie roccaforti.

E, rimanendo sul “come”: nessuna connivenza con il potere costituito, con i partiti di qualunque colore e di qualunque schieramento. Nessuna complicità con chi, da una parte o dall’altra, aveva fatto parte di quel sistema che si voleva invece cambiare, cominciando proprio dalla sua totale estromissione da qualsivoglia collaborazione, presente o futura che fosse. Una questione di credibilità, tutt’altro che secondaria.

Al posto della vecchia classe politica, in un modo o nell’altro correa dello status quo, persone capaci, competenti, professori universitari, professionisti riconosciuti, rappresentanti del mondo della cultura: sui 250 candidati della lista, 160 erano dottorati; il motto de “la conoscenza al potere” che si fa carne, il parlamento piu’ colto di sempre, lontano anni luce dai clientelismi, dai fedelissimi, dagli amici degli amici. Nessuno studente che si auto-candida: i candidati sono anzi selezionati da plenum aperti a chiunque e non nelle sedi dei partiti, non nelle polverose stanze ma nelle assemblee pubbliche. Tutte le città serbe sono equamente considerate, diverse le comunità rappresentate.

Per chiarire ed evitare l’eccesso di schematismo: il “come” non è strategia comunicativa, astuzia da venditori di fumo. È, al contrario, politica in purezza: sottende l’idea di società che la Lista degli Studenti ha in mente, traccia la linea del futuro del paese, definisce il contorno all’interno del quale intende muovere la propria azione di governo, il proprio operato. Il “come” ha giustificato e sostenuto il “cosa” in questa fase, in una fase di transizione che necessitava anche della ridefinizione della filosofia di fondo, quella che ispirerà gli anni a venire. Anni in cui la lista dovrà saper sostanziare la propria idea di domani, farsi istituzione, dare corpo alle speranze che milioni di serbi hanno riposto nelle sue mani.

Foto: nuovodialogo.com