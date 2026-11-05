La crisi in Polonia spiegata facile (con un risvolto geopolitico)

Per capire la crisi istituzionale polacca bisogna partire da un punto fondamentale: non si tratta semplicemente di uno scontro tra due partiti politici, ma di un conflitto profondo su chi abbia il potere di interpretare la Costituzione, controllare la magistratura e garantire il rispetto dello Stato di diritto.

Al centro di tutto c’è il Trybunał Konstytucyjny, cioè la Corte costituzionale polacca. È l’organo incaricato di verificare la conformità delle leggi alla Costituzione polacca. I suoi giudici sono 15, eletti dal Parlamento (Sejm) per mandati individuali di nove anni. Il suo presidente viene scelto secondo una procedura che coinvolge il Presidente della Repubblica. Ricordiamo che in Polonia esistono due coalizioni politiche principali, quella di centrodestra (dominata dal partito liberale europeista Piattaforma Civica, guidato da Donald Tusk) e quella di estrema destra (dominata dal partito conservatore e nazionalista Diritto e Giustizia, di Jaroslaw Kaczyński). Queste due coalizioni si contendono il potere da vent’anni.

L’origine della crisi

Tutto comincia nel 2015, quando al potere c’è il centrodestra guidato dal partito liberale ed europeista Piattaforma Civica. Le elezioni parlamentari sono previste per ottobre e il mandato di cinque giudici del Tribunale costituzionale sta per terminare. Il Parlamento approva una legge che consente di eleggere cinque nuovi giudici prima delle elezioni anche se il loro mandato sarebbe scaduto dopo. In questo modo, Piattaforma Civica riesce a nominare cinque giudici “amici”. La prima forzatura è quindi da imputare al centrodestra di Piattaforma Civica¹.

Le due “corti costituzionali”

Il 25 ottobre 2015 si tengono le elezioni parlamentari e vince il partito conservatore e nazionalista PiS, guidato da Jarosław Kaczyński. Il nuovo governo è guidato da Beata Szydło. Il PiS sostiene che il Parlamento uscente abbia cercato di condizionare il futuro Tribunale costituzionale nominando anticipatamente cinque giudici. A dicembre, il nuovo Parlamento dichiara invalide le precedenti nomine e ne elegge cinque nuovi. Il presidente Andrzej Duda – esponente del PiS – accetta il giuramento dei nuovi giudici.

Si verifica così una situazione senza precedenti: due gruppi di giudici rivendicano la legittimità della propria nomina e ci si trova, di fatto, con due corti costituzionali opposte.

L’intervento del Tribunale e la rottura definitiva

A questo puto interviene lo stesso Trybunał Konstytucyjny che, il 3 dicembre 2015, si pronuncia sulla questione distinguendo tra le cinque nomine e stabilendo che tre nomine effettuate dal Parlamento precedente erano legittime, ma due erano premature e illegittime. Ma il presidente della Repubblica, Andrzej Duda, non procede al giuramento dei tre giudici riconosciuti legittimi lasciando in carica quelli eletti dal PiS. Questo è il secondo punto di rottura perché il presidente Duda scavalca la decisione della Corte costituzionale stessa, andando ben oltre i propri poteri.

Le riforme alla giustizia

A questo punto, il governo di estrema destra, guidato dal PiS, comincia a promuovere una serie di riforme della giustizia, giovandosi del sostegno della Corte costituzionale. Anzitutto, nel 2017 si riforma il Consiglio superiore di magistratura (Krajowa Rada Sądownictwa, KRS) che garantisce l’indipendenza dei giudici. Prima della riforma erano i magistrati stessi a eleggere i membri del Consiglio superiore, ma con la riforma il PiS fa in modo che sia il Parlamento a nominare 15 su 25 membri, portando così il Consiglio superiore sotto il controllo politico. E addio indipendenza dei giudici.

Un altro passaggio importante è la riforma della Corte suprema. Viene istituita una Camera disciplinare nei confronti dei magistrati. Il problema è che tale organo può essere utilizzato per esercitare pressioni sui giudici che prendono decisioni sgradite al governo. L’Unione Europea interviene affermando che il nuovo organo violi lo Stato di diritto e che, insomma, la Polonia stia uscendo dai confini di uno Stato democratico.

La lotta contro Bruxelles

L’Unione Europea sostiene che il rispetto dello Stato di diritto non sia una questione esclusivamente interna agli Stati membri. Il Tribunale costituzionale polacco, dominato dal PiS, con una sentenza del 7 ottobre 2021, mette in discussione la compatibilità di alcune interpretazioni del diritto europeo con la Costituzione nazionale. In sostanza, il Tribunale costituzionale (controllato dal PiS) afferma che la sovranità in materia di giustizia sa nazionale, e che l’UE non possa metterci becco. Ne nasce un conflitto di competenze che porta Bruxelles a congelare i finanziamenti europei verso la Polonia.

Il nuovo governo

Il 15 ottobre 2023 si tengono nuove elezioni parlamentari. Il PiS arriva primo partito, ma perde la maggioranza per governare. I partiti di opposizione di centrodestra riescono invece a costruire una coalizione. Donald Tusk, già primo ministro tra il 2007 e il 2014 e successivamente presidente del Consiglio europeo, torna alla guida del governo. Il nuovo governo avvia un percorso di riforme per “ristabilire lo Stato di diritto” ma, per farlo, deve avvalersi delle leggi vigenti (quelle volute dal PiS) e non può farlo, così impugna la composizione e il funzionamento del Tribunale costituzionale.

Nel 2025 si svolgono le elezioni presidenziali e vince Karol Nawrocki, il candidato sostenuto dal PiS. Il presidente della Repubblica può esercitare il veto sulle leggi, rinviare questioni al Tribunale costituzionale e intervenire nella procedura di giuramento dei giudici. Insomma, può impedire le riforme volute da Tusk.

Nel 2026 scadono altri mandati di giudici del Tribunale costituzionale. Il Parlamento deve quindi eleggere nuovi componenti ma la procedura si trasforma in un nuovo scontro istituzionale: il nuovo Parlamento guidato da Piattaforma Civica elegge otto giudici ma il presidente Nawrocki accetta il giuramento di alcuni di loro, ma rifiuta di riceverlo da altri cinque.

Ultimo atto (per ora)

Venerdì 30 ottobre 2026, Anna Korwin-Piotrowska, una delle giudici elette dal Parlamento ma non ammessa dal presidente Nawrocki, assume un’iniziativa senza precedenti. Sostenendo di essere la giudice con la maggiore anzianità di servizio, ordina la sospensione per un mese del presidente del Tribunale, Bogdan Święczkowski, e del vicepresidente Bartłomiej Sochański. La motivazione è che i due non abbiano adempiuto correttamente ai propri doveri istituzionali, impedendo ai nuovi giudici di entrare in carica.

Il problema è: può un giudice sospendere il presidente del Tribunale costituzionale ricorrendo a una procedura che non è chiaramente prevista per questo specifico caso?

Lo scontro istituzionale diventa scontro fisico quando, nella notte del 31 ottobre, manifestanti e politici del PiS circondano la sede del Tribunale costituzionale “per difenderlo dal colpo di Stato” – sostengono – ordito da Tusk. Trovano però la polizia ad attenderli, che circonda l’edificio per proteggerlo dal tentativo dei manifestanti di penetrare all’interno e prenderne il controllo. Il presidente della Repubblica, Andrzej Nawrocki, arriva di notte davanti alla sede del Tribunale, entra nell’edificio ed incontra i giudici dichiarando di voler aprire una consultazione con le forze politiche. Il 4 novembre il presidente Nawrocki e il premier Tusk si sono incontrati per cercare una soluzione politica. Ma la partita resta aperta: ci sarà un accordo istituzionale o proseguirà la paralisi?

Chi ha ragione?

Le riforme giudiziarie volute dal PiS tra il 2015 e il 2023 sono state bollate come “illiberali” e avevano lo scopo di portare il sistema giudiziario sotto un più marcato controllo politico. Una volontà che, tuttavia, va inizialmente ascritta anche a Piattaforma Civica da cui origina tutta questa crisi. Considerare questa crisi unicamente come il prodotto della volontà di riempire di “amici” le istituzioni pubbliche sarebbe fuorviante, poiché tutti i governi polacchi lo hanno fatto (… e non solo polacchi). E allora?

Il cuore della questione ci sembra essere l’aver messo la sovranità polacca, l’identità cattolica e lo Stato nazionale al di sopra di Bruxelles e delle sue istituzioni. Così, l’etichetta di “illiberale” finisce per nascondere il punto centrale della faccenda che non è tanto lo Stato di diritto, quanto l’adesione all’impianto europeo. Un’adesione che le élites nazionaliste (non solo polacche) hanno sempre messo in discussione, con il consenso di Washington.

Risvolti geopolitici

Il nazionalismo polacco ha rappresentato – specialmente per Washington – la garanzia che Varsavia si sarebbe impegnata a contenere Mosca. La Polonia è in prima linea nella difesa del confine orientale della NATO e gli Stati Uniti hanno eletto la Polonia a “modello” legittimando sempre le élites nazionaliste. Le stesse che hanno messo in discussione l’appartenenza all’Unione Europea. E non è un segreto che l’Unione Europea sia vista con fastidio da Washington. Alimentare e sostenere il nazionalismo polacco è quindi funzionale agli obiettivi geopolitici americani: emarginare la Russia, dominare l’Europa. Sullo sfondo di questa crisi istituzionale polacca si gioca quindi una partita più grande.

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¹ Il governo di centrodestra è stato guidato da Donald Tusk fino al 2014, quando si è dimesso per diventare presidente del Consiglio europeo, e al suo posto è stata nominata Ewa Kopacz. All’epoca dei fatti, quindi, Donald Tusk non era più a capo del governo ma lo era comunque un membro del suo partito.