CECHIA: La riforma della tv pubblica riporta la gente in piazza

Il governo Babiš sta portando avanti un progetto di riforma della radio e tv pubblica della Repubblica Ceca. In risposta, i cittadini cechi sono scesi in piazza.

La riforma della televisione e della radio pubblica in Repubblica Ceca, promossa dalla coalizione di destra radicale del primo ministro Andrej Babiš, prevede l’abolizione del canone radiotelevisivo, che oggi pesa per meno di 9 euro al mese a famiglia. In cambio, sarà il bilancio statale a garantire i fondi per il servizio pubblico radiotelevisivo – ma con un taglio netto attorno al 15%. Una soluzione che mette a repentaglio l’indipendenza dell’emittente pubblica, secondo i critici, e rischia di violare anche i paletti dell’UE. Intanto sono ritornate le proteste e la mobilitazione dell’opposizione e delle associazioni per la libertà di stampa, che temono una deriva verso la politicizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo, come già avvenuto nelle vicine Slovacchia e Ungheria.

L’ok del Parlamento in prima lettura

Il 23 ottobre, il direttore generale della Televisione ceca, Hynek Chudárek, ha dichiarato che il previsto ammanco di 1 miliardo di corone potrebbe comportare licenziamenti, la cancellazione di programmi e perfino la chiusura di un canale tv.

Ciononostante, la Camera dei deputati del Parlamento ceco ha dato un primo ok al disegno di legge il 24 ottobre, in una seduta notturna. Il provvedimento è ora all’esame delle commissioni parlamentari. Ma il putsch notturno in Parlamento ha dato fiato alle polemiche. L’ex primo ministro Petr Fiala ha affermato che alla Camera dei deputati si è assistito a “un abuso di potere davvero brutale” da parte della coalizione di governo.

Gli esponenti della maggioranza hanno difeso la riforma. Il premier Babiš ha esortato l’opposizione a smettere di “mentire, seminare il panico, fomentare l’odio e dividere la società”, paragonando le proteste davanti alla Camera dei Deputati all’assalto al Campidoglio statunitense del gennaio 2021. Il vicepresidente della Camera dei deputati Tomio Okamura (SPD, estrema destra) ha dichiarato che la maggioranza “porterà avanti l’abolizione dei canoni” e che il finanziamento statale “non graverà sul deficit pubblico”.

Dal Hrad, il Presidente della repubblica Petr Pavel ha invitato i politici a placare gli animi, riconoscendo che l’inserimento inaspettato del disegno di legge all’ordine del giorno e la votazione avvenuta durante il fine settimana, in orario notturno, “minano la fiducia nelle buone intenzioni e sollevano seri dubbi sugli obiettivi dei promotori” della riforma.

Il presidente della Commissione per i media della Camera dei deputati, František Talíř (KDU-ČSL), ha riferito che l’opposizione chiederà alla Commissione europea se il disegno di legge sia compatibile con l’European Media Freedom Act (Legge europea sulla libertà dei media), che prescrive un finanziamento stabile e prevedibile per i media del servizio pubblico.

Le manifestazioni di piazza

E’ da primavera che studenti, sindacati, cittadini e dipendenti del servizio pubblico hanno organizzato scioperi di 24 ore, catene umane e grandi manifestazioni a Praga, Brno e in altre città, culminate in nuovi cortei dopo il voto notturno di ottobre.

Il giorno dopo il voto in prima lettura in parlamento, domenica 25 ottobre migliaia di persone in tutta la Repubblica Ceca hanno manifestato contro il disegno di legge governativo. Gli organizzatori, appartenenti all’associazione “Un milione di momenti per la democrazia” (Milion chvilek pro demokracii), hanno chiesto al governo di ritirare il disegno di legge.

Nuove mobilitazioni sono attese anche per novembre. I dipendenti del quotidiano Právo e l’emittente tv ČT 1 hanno in programma uno sciopero per il 3 novembre. Il presidente dell’associazione Milion chvilek, Mikuláš Minář, ha annunciato un’ulteriore grande manifestazione a Praga per il 15 novembre.

Lo scrutinio internazionale

Intanto, si mobilita anche la sfera pubblica europea. La Federazione Europea dei Giornalisti (EFJ) ha espresso solidarietà con il Syndikát novinářů České republiky e seria preoccupazione per la decisione della coalizione di governo di accelerare l’iter legislativo volto ad abolire il canone per la Česká televize (televisione pubblica ceca) e la Český rozhlas (radio pubblica ceca).

Secondo l’EFJ, la scelta di accelerare l’iter parlamentare della riforma lascia ben poco spazio per un dibattito democratico informato su una riforma che avrà implicazioni a lungo termine per la libertà e il pluralismo dei media, con forti rischi per l’indipendenza editoriale e possibili influenze politiche sui media del servizio pubblico.

Come afferma la direttrice dell’EFJ, Renate Schroeder, “la televisione e la radio pubbliche ceche sono le fonti di informazione che godono della maggiore fiducia da parte dei cittadini cechi. Invece di tutelarle, il governo intende tagliarne i fondi, rendendole dipendenti da risorse elargite annualmente dai politici. Questa non è una riforma; è un modo per tenere i media del servizio pubblico al guinzaglio e assumerne il pieno controllo”.

L’EFJ ha più volte avvertito che la riforma proposta è priva di adeguate garanzie contro le interferenze politiche e potrebbe entrare in contrasto con i principi sanciti dall’EMFA, che richiede un finanziamento adeguato, stabile e prevedibile per i media del servizio pubblico.

Foto: EPA