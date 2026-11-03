SERBIA: La vittoria degli studenti è una sfida anche per l’UE

La vittoria della Lista Studentesca apre una nuova fase politica per la Serbia, che porta con sé sfide complesse. Oltre alle riforme interne, il nuovo governo dovrà ridefinire i rapporti con l’Unione europea, confrontandosi con la questione russa e il nodo del Kosovo. Allo stesso tempo, il cambio di governo rappresenta un banco di prova anche per l’UE, chiamata a ricostruire la propria credibilità dopo anni di sostegno a Vučić.

La Lista Studentesca, dopo aver vinto le elezioni parlamentari, interrompendo 14 anni di predominio politico del Partito progressista serbo (SNS) e di Aleksandar Vučić, si trova con un’agenda piena di sfide. Oltre a dover riformare un sistema impantanato nella corruzione e nel clientelismo, gli studenti dovranno capire come affrontare il processo di integrazione nell’UE in stallo. Secondo le docenti della LSE Denisa Kostovicova e Jessie Barton Hronešová, la politica estera della Serbia, inclusi proprio i rapporti con l’UE, sarà cruciale.

Le sfide della politica estera per la Lista studentesca

Se la vittoria degli studenti può senz’altro giovare alla Serbia sul piano interno, in politica estera rimangono alcuni nodi da sciogliere e alcune posizioni difficilmente conciliabili fra loro e rispetto ai rapporti con l’UE.

Gli studenti hanno respinto l’ipotesi di imporre sanzioni alla Russia, in continuità con la propria “esperienza storica” degli anni ‘90 e del ricordo delle sanzioni allora imposte sul paese. La Serbia dipende ancora fortemente dalla Russia dal punto di vista energetico e un cambio di politica estera in questo senso appare poco probabile. Tuttavia, in un’intervista a RFE/RL, Ilija Srdanovic, candidato di punta della Lista, ha affermato che la posizione della Serbia sulle sanzioni contro la Russia potrebbe essere riesaminata attraverso un dibattito pubblico.

Anche la posizione del movimento studentesco sul Kosovo, considerato fermamente come parte integrante del territorio della Serbia, ha sollevato diversi interrogativi. Alcuni hanno criticato l’eccessivo nazionalismo, mentre altri hanno interpretato questa retorica come una tattica per mantenere un ampio consenso dopo anni di propaganda governativa.

L’improvviso entusiasmo europeo per la sconfitta di Vučić

La campagna elettorale della Lista è ruotata prevalentemente intorno a temi di politica interna, ma senza ignorare del tutto la prospettiva europea della Serbia. Gli studenti hanno infatti dichiarato di voler ottenere un rapporto positivo della Commissione europea sugli IBAR, gli interim benchmark in materia di stato di diritto, giustizia e contrasto alla corruzione.

Inoltre, al giugno 2026, il 75% dei sostenitori della Lista Studentesca si dichiarava favorevole a rapporti più stretti con l’Unione europea. Per contro, nella primavera dello stesso anno, solo il 36% dei cittadini serbi dichiarava di fidarsi dell’UE, mentre il 59% si esprimeva in senso opposto.

Dopo la vittoria studentesca, sono stati immediati i messaggi di sostegno da parte della Commissaria europea all’allargamento, Marta Kos, e della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nonché del Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Gli organi UE si sono congratulati con la Lista per la vittoria su Vučić, dimostrando supporto per lo sviluppo dello stato di diritto e della indipendenza dei media, nonchè per lotta alla corruzione.

Certamente la vittoria è da celebrare, così come il fatto che il movimento nato dalle piazze sia riuscito a tradurre politicamente le proprie istanze, diventando un esempio per i movimenti giovanili di tutta Europa. Colpisce l’entusiasmo delle istituzioni europee per la sconfitta di Vučić, a lungo da queste sostenuto in nome della stabilità.

Come ricorda l’analista dell’EPC Berta Lopez, Vučić ha goduto del sostegno di esponenti di primo piano dell’UE, in particolare del Partito Popolare Europeo (PPE), di cui l’SNS è ancora membro affiliato. Nel 2021, appena cinque anni fa, quando il Paese era già classificato come un’autocrazia elettorale, proprio Ursula von der Leyen elogiò Vučić per i progressi compiuti nelle riforme.

La Serbia potrebbe ridare slancio all’adesione all’UE

La Commissione europea continua a raccomandare l’apertura del terzo cluster di capitoli negoziali con la Serbia, finora rimasto chiuso per l’assenza di consenso tra gli Stati membri. La raccomandazione era arrivata dopo che il governo uscente aveva attuato le raccomandazioni della Commissione di Venezia sulla riforma della giustizia proposta a inizio anno, ponendo fine alla minaccia di sospensione dei fondi previsti dal Piano di Crescita.

Eventuali segnali concreti da parte del nuovo governo, sia sul fronte della giustizia e della lotta alla corruzione sia, soprattutto, su quello dei rapporti con la Russia e dell’allineamento alla politica estera dell’UE, potrebbero contribuire a superare le riserve ancora presenti tra i 27 e creare le condizioni per uno sblocco entro dicembre.

Ma l’UE deve riconquistare la fiducia dei serbi

A lungo percepita come complice di Vučić, e allo stesso tempo bersaglio della retorica anti-europea nel paese, l’UE deve riguadagnare fiducia in Serbia. Viste le percentuali di sostegno per l’UE tra chi supporta la Lista, non si può che concordare con l’ex diplomatico serbo Srđjan Cvijić, secondo cui Bruxelles ha cercato, fino ad oggi, la stabilità nel posto sbagliato e deve ora dimostrarsi convinta a sostenere gli studenti. Dal canto suo, la Lista degli Studenti dovrà essere capace di costruire una leadership credibile che sappia comporre le diverse anime del movimento, soprattutto in materia di politica estera e per l’integrazione del paese nell’UE.