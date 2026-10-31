POLONIA: Non c’è alcun colpo di Stato

In Polonia è un corso un durissimo scontro politico e istituzionale che riguarda la rimozione dei vertici della Corte costituzionale. Nella notte, manifestanti legati all’opposizione hanno cercato di penetrare all’interno dell’edificio in cui ha sede la Corte, trovando la polizia pronta a respingerli. A differenza di quanto circola su molti media, non c’è alcun tentativo di golpe.

In Polonia è in corso una profonda crisi istituzionale generata dalla sospensione del presidente della Corte Costituzionale, Bogdan Święczkowski, e del suo vice. La rimozione è dovuta al fatto che Święczkowski sta impedendo ai nuovi giudici della Corte, nominati dal Parlamento, di assumere il proprio incarico. Di fronte a questa paralisi, il governo di centrodestra, guidato da Donald Tusk, ha deciso di procede con la sospensione (temporanea) dello stesso Święczkowski. La sospensione è avvenuta applicando una norma che consente al giudice più anziano del tribunale di sollevare dall’incarico i colleghi in presenza di gravi irregolarità procedurali. Questi i fatti. E allora perché gli scontri? L’attuale presidente della Corte costituzionale è stato nominato al precedente governo, guidato dal partito ultraconservatore Diritto e Giustizia (PiS) e dai suoi alleati di estrema destra, che tra il 2015 e il 2023 trasformando progressivamente questa istituzione in uno strumento politico. Si era arrivati al punto che la Corte di giustizia dell’Unione Europea L’attuale presidente della Corte costituzionale è stato nominato al precedente governo, guidato dal partito ultraconservatore Diritto e Giustizia (PiS) e dai suoi alleati di estrema destra, che tra il 2015 e il 2023 avevano piazzato i propri fedelissimi nelle posizioni chiave del tribunale costituzionale al termine di procedure irregolari,. Si era arrivati al punto che la Corte di giustizia dell’Unione Europea aveva dichiarato che tale tribunale non soddisfaceva più i requisiti di indipendenza e imparzialità. Il Parlamento attuale – dominato dalla nuova maggioranza di centrodestra – ha eletto nuovi giudici com’è in suo potere in base alla Costituzione, ma il presidente della Repubblica, Karol Nawrocki, sostenuto dal PiS, rifiuta di ricevere il loro giuramento, impedendo loro di assumere il proprio incarico. Insomma, l’estrema destra – oggi all’opposizione – non vuole perdere il controllo della Corte e si oppone al ripristino della legalità costituzionale.

Così, di fronte alla sospensione di Święczkowski e all’ingresso in tribunale dei nuovi giudici, all’estrema destra non è rimasto altro che l’uso della forza : i manifestanti, radunati dall’opposizione conservatrice e nazionalista, hanno tentato di penetrare dentro il tribunale trovando la polizia a fermarli finché – e questo è un punto fondamentale – lo stesso presidente della Repubblica, Karol Nawrocki, è arrivato in piazza facendosi largo tra la folla ed entrando egli stesso nell’edificio per “aprire un dialogo con le forze politiche”.

Comunque si sviluppi la vicenda, è chiaro che non siamo davanti a un colpo di Stato – come dichiarato dall’estrema destra – ma al tentativo di ripristinare la legalità democratica da parte del governo. Un tentativo ostacolato dall’opposizione e dal presidente della Repubblica. Si può obiettare che la scelta di Tusk di sospendere il presidente della Corte sia giuridicamente discutibile: per sospendere i dirigenti del tribunale, infatti, si deve verificare uno «stato di necessità costituzionale» che potrebbe non applicarsi in questo caso. Tuttavia, la mossa di Tusk è finalizzata a restituire alla Corte costituzionale quell’indipendenza che il precedente governo le aveva sottratto. In Polonia non è quindi in atto alcun golpe, bensì un durissimo scontro istituzionale per il ripristino dello Stato di diritto.

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foto: Getty images