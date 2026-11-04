SLOVACCHIA: I boschi crescono, ma le foreste continuano a soffrire

Una presunta frode sui fondi europei riporta l’attenzione sul settore forestale slovacco. Il problema più ampio riguarda la qualità degli habitat e il conflitto tra produzione di legname e conservazione, mentre in Polonia c’è chi tenta di cambiare le priorità

Un trattore finanziato per lavorare nei boschi e utilizzato, secondo gli investigatori, nei campi. È il dettaglio al centro di una presunta frode per cui l’8 ottobre 2026 la Procura europea (EPPO) ha presentato un atto d’accusa in Slovacchia. Il danno contestato è di circa 193mila euro, relativo a un progetto per acquistare macchinari forestali, finanziato per il 75% dall’Unione europea.

Secondo l’accusa, la società beneficiaria avrebbe dimostrato attraverso contratti fittizi di possedere i requisiti economici richiesti. Il trattore sarebbe poi stato prestato a un’altra impresa, con sede allo stesso indirizzo, che lo avrebbe impiegato in agricoltura. E così, mentre l’imputato resta innocente fino a prova contraria, la questione riaccende i riflettori sulle politiche forestali di Bratislava, finita già al centro delle denunce dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e della Corte di giustizia dell’Unione europea che hanno documentato problemi nella gestione e nella protezione dei boschi.

Più boschi, habitat impoveriti

In Slovacchia le foreste coprono circa il 40% del territorio e la loro superficie è leggermente aumentata dal 2010. Il rapporto ambientale dell’OCSE del 2024, basato su informazioni disponibili fino al novembre 2023, descrive tuttavia un quadro piuttosto critico: i piani di gestione non sono sempre coerenti con la tutela della biodiversità, e circa due terzi degli habitat forestali di interesse europeo risultano in uno stato di conservazione sfavorevole.

Tenendo sempre come riferimento il 2010, l’intensità del prelievo di legname è rimasta superiore al 60%. Si tratta di un indicatore che mette a confronto il volume tagliato con l’incremento lordo del legname, e che implica una distinzione decisiva: conservare la superficie forestale non equivale a conservare la qualità degli ecosistemi.

Una parte importante dei tagli risponde ai danni provocati dal vento e dalle infestazioni di bostrico, un piccolo insetto coleottero noto per scavare gallerie sotto la corteccia degli alberi. Gli interventi sanitari e di recupero hanno rappresentato in media il 51% del volume tagliato dal 2010, ma la loro elevata intensità – sottolinea ancora il report – ha anche degradato habitat essenziali.

Il gallo cedrone davanti alla Corte

Il conflitto è arrivato davanti alla giustizia europea. Il 22 giugno 2022 i giudici di Lussemburgo hanno accertato che la Slovacchia ha violato gli obblighi di protezione degli habitat e, nella fattispecie, i requisiti necessari alla tutela del gallo cedrone, elencando tra le violazioni l’esenzione di piani e interventi forestali dalla necessaria valutazione delle loro conseguenze sui siti protetti.

L’allarme delle associazioni ambientaliste precedeva di anni la sentenza. “Un procedimento del genere può richiedere anni e potrebbe essere troppo tardi per la popolazione minacciata di gallo cedrone”, avvertiva già nell’agosto 2018 Jozef Ridzon, di SOS/BirdLife Slovakia, in un comunicato del WWF.

Nello stesso documento, l’organizzazione segnalava che la specie era già scomparsa da due delle dodici zone di protezione speciale designate per tutelarla e risultava in declino nelle altre dieci. Perché un territorio può continuare a essere classificato come foresta ma, contestualmente, perdere le condizioni necessarie alla sopravvivenza delle specie per cui ha ricevuto protezione.

Tornando ai dati OCSE, emergono una raccomandazione a promuovere una silvicoltura più vicina ai processi naturali e una segnalazione sulle debolezze della rete protetta, estesa su oltre il 37% del territorio, evidenziando sovrapposizioni fra regimi di tutela, carenze nei piani di gestione e una quota ridotta di parchi nazionali sottoposta a “protezione rigorosa”.

La strada delle “foreste sociali”

Più a est, in Polonia, il conflitto fra produzione e conservazione ha segnato la foresta di Białowieża, pur in un contesto diverso da quello dei boschi urbani. Nel 2024 il ministero del Clima e dell’Ambiente ha avviato il percorso delle “foreste sociali” attorno a quattordici città: boschi esistenti nei quali dare maggiore peso alla ricreazione e al contatto con la natura limitando i tagli intensivi, con una serie di proposte partite anche da una mappa dei luoghi in cui cittadini e associazioni avevano contestato gli abbattimenti.

Il progetto ha cominciato a produrre risultati concreti, secondo quanto confermato anche da un aggiornamento del ministero polacco: lo scorso luglio è stato confermato il completamento del primo percorso verde attorno a Breslavia (Wrocław), mentre ad agosto proseguivano le consultazioni per l’area della capitale, Varsavia.

Il trattore al centro dell’inchiesta e il degrado degli habitat slovacchi restano vicende distinte, così come distinta è la situazione peculiare della vicina Polonia. La domanda politica che le attraversa, però, appare pressoché la stessa: quali attività finanziare e quali risultati pretendere dalla gestione forestale? Oltre a “contare” gli alberi o gli ettari, occorre decidere che cosa debba conservare una foresta, oltre alla sua capacità di produrre legname. Che anche questa, non di rado, finisce a rischio.

Foto: My Sme Les – Organizzazione di tutela ambientale (via Facebook)