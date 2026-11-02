SERBIA: La vittoria della Lista degli Studenti, una lezione per molti

La Lista degli Studenti ha vinto le elezioni in Serbia, evviva la Lista degli Studenti. Non è una vittoria simbolica, al contrario, è una vittoria concretissima. E, se questa espressione non suonasse abusata, si potrebbe persino dire che è una vittoria storica. Storica per almeno due motivi: il primo, ovvio, è che spazza via un establishment incancrenito e ripiegato sul proprio potere e sui propri privilegi, dando così alla Serbia la possibilità di avviare un nuovo corso, verso l’Europa e verso una democrazia finalmente compiuta, fuori dagli equilibrismi e dalle ambiguità degli ultimi lustri e forse anche fuori dalla palude post-jugoslava.

Le aspettative

È tuttavia su questo punto che si affastellano tutti i dubbi e tutte le perplessità su un movimento nato come contrasto, senza un vero leader e senza un vero programma: un movimento che dovrà dimostrare di saper passare dalla contrapposizione alla proposizione, dalla protesta all’azione, dalle manifestazioni di piazza all’operato istituzionale; quello che si svolge quotidianamente nelle segrete stanze dove il potere si esercita, e si esercita per davvero.

E ancora, un movimento che dovrà saper fare sintesi (il Kosovo? L’Unione europea? La Republika Srpska?) tra le anime eterogenee che lo compongono, lontano da gelosie, protagonismi e prevaricazioni. Il difficile viene ora, vien da pensare, con quel filo di pessimismo figlio del retropensiero del “troppo bello per essere vero”: le aspettative sono tante, tante quante le speranze che sono state riposte nelle sue mani dai milioni di elettori che, mai così numerosi, si sono accodati ai seggi elettorali.

Un movimento dal basso

Ma è il secondo motivo, legato al primo in un indissolubile rapporto di causa-effetto, a rendere davvero storico quanto abbiamo visto in Serbia in questi mesi. Mai negli ultimi decenni, infatti, un movimento nato dal basso, da una protesta per un avvenimento persino banale nella sua insostenibile drammaticità, aveva portato in così breve tempo a uno stravolgimento sistemico tanto dirompente, a un rimescolamento degli equilibri così stupefacente. In questo, la Studentska lista è stata abilissima a trovare una via nuova, inaugurando una strategia politica – nel senso proprio del termine – che l’ha portata dalle strade in parlamento, dalle rimostranze alla guida del paese, superando l’iniziale scetticismo di molti.

È proprio questo cambio di paradigma che rappresenta la novità del movimento studentesco serbo: se, infatti, la madre di tutti i movimenti studenteschi, quello che sul finire degli anni Sessanta del secolo scorso coinvolse molte delle democrazie occidentali e parte del blocco comunista (inclusa la Jugoslavia di Tito), si proponeva di “cambiare il mondo”, quello che ha animato le piazze di Belgrado si poneva l’obiettivo di cambiare “solo” la Serbia, o perlomeno di provarci. E di farlo da subito.

Certo, i punti in comune non mancano, questo è fuor di dubbio: l’università come incubatrice della protesta, la critica radicale all’autoritarismo dei governi e delle istituzioni costituite, la capacità di coinvolgere progressivamente altri settori di quella società civile che non appartenevano al nucleo da cui si era originata la ribellione. Ma il parallelismo finisce qui: il pragmatismo – incluso il trasversalismo, se così si può dire – della lista studentesca è antitetico all’approccio fortemente ideologizzato del movimento sessantottino (e di molte sue derive); e antitetico è anche il percorso scelto.

Mentre nel Sessantotto si teorizzò, per principio, il rifiuto delle logiche del parlamentarismo tradizionale – optando per una scelta extraparlamentare e per lo sviluppo di una vera e propria controcultura –, la lista ha deciso di farsi istituzione, di tentare di entrare nel “palazzo” dalla porta principale. È questa la principale “lezione” del movimento serbo: saper fare un passo di lato per poterne fare uno in avanti, dimenticarsi delle sovrastrutture, delle velleità – e fors’anche delle utopie – per cambiare il sistema dal di dentro. La corruzione e la negligenza sistemica (quella che ha portato al crollo alla stazione di Novi Sad, da cui tutto si è originato) sono mali endemici che si combattono scardinando il sistema dall’interno. Giustizia, trasparenza e ripristino dello stato di diritto sono conquiste possibili solo trovandosi dalla parte di chi decide.

Un esempio da seguire?

Molti paesi europei sono oggi attraversati da movimenti giovanili e studenteschi molto simili a quello serbo, non fosse altro che per una questione meramente anagrafica. Le piazze d’Italia, Francia e Spagna dimostrano che la gioventù europea condivide lo stesso identico senso di urgenza, la medesima sofferenza sociale, pur partendo da rivendicazioni differenti: la scuola, il carovita, il riarmo, il diritto alla casa o il welfare. Queste piazze si muovono con un approccio “classico”, in contesti democratici consolidati molto diversi da quello serbo, come elementi di pressione sul potere costituito, ma senza volersi sostituire a esso.

In questo contesto sta cercando una sua strada anche l’articolato movimentismo albanese: quello della cosiddetta rivoluzione dei fenicotteri, che si è progressivamente trasformato in qualcosa d’altro e di diverso senza, però, trovare ancora una propria collocazione, una strada da seguire, un disegno nel medio e nel lungo termine. Il rischio che si esaurisca nella violenza sterile o nella protesta fine a sé stessa, senza un’idea strutturata di futuro, è dietro l’angolo ed è, a oggi, uno scenario assai verosimile.

L’esperienza serba, però, potrebbe rovesciare il tavolo, essere il faro, la guida da seguire, la fonte di ispirazione che ha tracciato il solco. Per il movimento albanese, la domanda diventa allora concreta: come trasformare le ragioni della protesta in un programma, come scegliere rappresentanti credibili e come mantenerli responsabili davanti a chi li ha sostenuti? Non si tratta di replicare il percorso serbo, né di rinunciare alla piazza, ma di costruire un’organizzazione capace di dare continuità alle sue richieste e di misurarsi con le istituzioni. È su questo passaggio che potrebbe giocarsi il futuro della mobilitazione in Albania: non soltanto sulla capacità di contestare chi governa, ma su quella di costruire un’alternativa politicamente solida da proporre ai cittadini.

E non è tutto: quanto si è visto a Banja Luka all’indomani dell’esito elettorale serbo, con migliaia di ragazzi festanti in strada, potrebbe fare sperare che le piazze di Tirana non saranno le sole di cui si parlerà nei prossimi mesi. E che la lezione serba possa creare un effetto domino in tutta la regione.

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