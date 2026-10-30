Armenia e COP17: biodiversità e sfide ambientali

Mentre l’Armenia si prepara a discutere di tutela della biodiversità sulla scena internazionale, le criticità ambientali del Paese mettono in luce la distanza tra gli impegni dichiarati e le sfide ancora da affrontare.

Dal 19 al 30 ottobre 2026, Yerevan ospita la COP17 – la diciassettesima Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. L’incontro riunisce governi e organizzazioni ambientaliste per discutere le strategie di protezione della biodiversità e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montreal.

Eppure, proprio nei giorni precedenti all’apertura della conferenza, l’avvio ufficiale delle attività della miniera d’oro di Amulsar, vicino a Jermuk, ha riportato l’attenzione sulle contraddizioni della politica ambientale armena. Il 10 ottobre, dopo anni di proteste e controversie, il progetto è entrato nella fase operativa, nonostante le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni ambientaliste per i suoi possibili effetti sulle risorse idriche e sugli ecosistemi locali.

Amulsar è soltanto uno dei problemi che il Paese deve affrontare. L’inquinamento delle acque, la gestione inadeguata dei rifiuti e il peggioramento della qualità dell’aria mostrano quanto sia complesso tradurre gli impegni ambientali in interventi concreti. A queste criticità si aggiungono questioni meno visibili, come emerso da una recente inchiesta di EVN Report: tra il 2023 e il 2025, oltre 420 animali selvatici ed esotici sono entrati in Armenia, mentre le lacune nei registri hanno reso difficile rintracciarne alcuni.

Sebbene l’Armenia abbia adottato standard ambientali e aderito a diversi accordi internazionali, la loro attuazione rimane disomogenea. Il Paese non ha ancora aderito alla Convenzione UNECE sulle acque né ratificato il Protocollo su acqua e salute, firmato nel 1999.

Amulsar: il costo ambientale dello sviluppo economico

La miniera d’oro di Amulsar è al centro delle polemiche da quasi dieci anni. Situato nei pressi di Jermuk, il progetto è stato più volte ostacolato dalle proteste e da difficoltà finanziarie, fino all’avvio ufficiale delle attività nell’ottobre 2026. Una volta a pieno regime, la miniera dovrebbe produrre circa 6,5 tonnellate d’oro all’anno.

Le principali preoccupazioni riguardano l’impatto sulle risorse idriche. Le organizzazioni ambientaliste temono che le attività estrattive possano contaminare i fiumi della zona, e avere conseguenze sui sistemi idrici collegati al lago Sevan. Anche la Convenzione di Berna del Consiglio d’Europa ha esaminato i possibili danni agli habitat e alle specie presenti nelle aree vicine. Ma i rischi non riguardano soltanto l’area della miniera. Jermuk è conosciuta per le sue acque minerali e per il turismo termale, due risorse importanti per l’economia locale. Un eventuale deterioramento dell’ambiente potrebbe dunque andare a compromettere proprio le attività da cui dipende una parte della popolazione.

Il governo armeno e la società che gestisce il progetto, Lydian, sostengono che siano state adottate misure adeguate per prevenire la contaminazione e che la miniera porterà nuovi posti di lavoro e investimenti. Ciononostante, dubbi sull’inefficacia di queste misure e sulla trasparenza delle informazioni disponibili continuano ad essere sollevati.

Il caso di Amulsar riporta così al centro una questione più ampia: fino a che punto lo sviluppo economico può giustificare i rischi per l’ambiente e per le comunità che dipendono dalle risorse naturali del territorio?

Acqua: inquinamento e infrastrutture inadeguate

L’inquinamento delle acque resta uno dei problemi ambientali più rilevanti in Armenia. Nell’estate del 2018, il lago Sevan si è tinto visibilmente di verde a causa di una fioritura di alghe, potenzialmente causata anche dagli scarichi fognari non trattati.

Purtroppo il problema non riguarda soltanto il lago Sevan. Dati di monitoraggio ambientale mostrano che, tra il 2010 e il 2024, anche nei fiumi situati a valle delle aree abitate è aumentato l’inquinamento. Tra le cause ci sono gli scarichi urbani non adeguatamente trattati e le sostanze trasportate nei corsi d’acqua dalle attività agricole. Questi inquinanti possono ridurre la quantità di ossigeno disponibile nell’acqua e mettere a rischio la vita degli organismi acquatici.

Ma la questione è anche infrastrutturale. Dal 2013 le acque reflue vengono sottoposte a trattamento meccanico, ma l’assenza di un adeguato trattamento biologico non permette di eliminare molti degli inquinanti prima che questi raggiungano il lago ed altre risorse idriche. Ciononostante, progetti mirati al miglioramento delle infrastrutture esistenti procedono non senza difficoltà. Nel 2021 l’Unione europea ha avviato il programma EU4Sevan, con l’obiettivo di contribuire alla tutela del lago. Tuttavia, un’inchiesta di Hetq ha evidenziato ritardi nell’ammodernamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue, che non è stato realizzato secondo le modalità previste.

A queste criticità si aggiungono l’eccessivo prelievo di acque sotterranee nella valle dell’Ararat e la conseguente salinizzazione, nonché le perdite nelle reti idriche. Il cambiamento climatico rende il quadro ancora più complesso, aumentando la pressione sulle risorse disponibili, soprattutto per l’agricoltura.

Metsamor: sicurezza energetica e impatto ambientale

Un altro aspetto del dibattito ambientale in Armenia riguarda la produzione di energia e la sicurezza della centrale nucleare di Metsamor, che fornisce una parte importante dell’elettricità del Paese. Il suo secondo reattore è entrato in funzione nel 1980 e i lavori di ammodernamento mirano a prolungarne l’operatività fino al 2036.

Nell’ottobre 2025, una missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha riconosciuto i progressi compiuti, raccomandando ulteriori miglioramenti nella gestione delle apparecchiature più esposte all’usura. Il caso di Metsamor evidenzia la necessità di garantire controlli costanti e una gestione sicura dei rifiuti radioattivi. Allo stesso tempo, un’eventuale chiusura richiederebbe alternative energetiche affidabili.

Rifiuti e inquinamento atmosferico: le sfide di Yerevan

La gestione dei rifiuti e la qualità dell’aria sono tra i problemi ambientali più evidenti di Yerevan. La discarica di Nubarashen, attiva dagli anni Cinquanta nella periferia della capitale, continua a ricevere grandi quantità di rifiuti ed è stata interessata da ripetuti incendi. Una valutazione pubblicata nel 2026 da Yerevan for People ha inoltre segnalato il rischio che gli inquinanti raggiungano il suolo e le acque circostanti, anche a causa dell’assenza di un rivestimento impermeabile. I progetti di ammodernamento sono stati più volte ostacolati da ritardi e problemi di finanziamento. La chiusura del sito, ancora oggetto di nuovi piani municipali, sarebbe un passo importante, ma servono anche sistemi più efficaci di raccolta differenziata e trattamento dei rifiuti, per evitare che il problema venga semplicemente trasferito altrove.

Gli incendi nella discarica contribuiscono anche all’inquinamento atmosferico, già elevato nella capitale. Secondo i dati, nel 2025 la concentrazione media annua di PM2.5 a Yerevan ha raggiunto circa 28 microgrammi per metro cubo, oltre cinque volte il valore guida di 5 microgrammi raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità. Tra le principali fonti figurano il traffico, i cantieri edili e le cave a cielo aperto, oltre al riscaldamento domestico e alle attività industriali.

Anche l’espansione del centro dati di intelligenza artificiale Firebird a Hrazdan solleva interrogativi sull’aumento della domanda di elettricità e sulle risorse necessarie a sostenerla.

Oltre la COP17

Le sfide ambientali dell’Armenia mostrano quanto la tutela della biodiversità sia legata a questioni più ampie, come le scelte economiche, la gestione delle risorse naturali e la qualità della vita. Proteggere gli ecosistemi richiede quindi interventi che vadano oltre la conservazione delle specie e affrontino anche le cause dell’inquinamento e del degrado ambientale.

Per l’Armenia, ospitare la COP17 è un’occasione per mostrare il proprio impegno nella tutela dell’ambiente. Ma molto dipenderà da ciò che verrà fatto una volta conclusa la conferenza, poiché ridurre l’inquinamento, migliorare la gestione delle risorse naturali e proteggere gli ecosistemi richiede interventi concreti e continuità nel tempo.

La sfida sarà proprio questa: passare dagli impegni alle azioni, anche quando i riflettori internazionali non saranno più puntati sul Paese.