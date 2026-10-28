GRECIA: Riapre a Salonicco la storica moschea di Hamza Bey dopo decenni di abbandono

di Marco Bini

Dopo due anni di restauri e quasi quarant’anni dietro le impalcature, a Salonicco riapre la moschea di Hamza Bey, nota ai tessalonicesi come «l’Alkazàr». Dai fasti ottomani al celebre cinema, fino al rilancio con fondi europei, il monumento è stato inaugurato dalla Ministra Mendoni e ritorna alla città come simbolo di una stratificazione storica e multiculturale.

Per le generazioni più anziane di Salonicco è stato uno dei cinema più iconici; per i più giovani un “vuoto” urbano tra la via Egnatia e via Venizelou alle spalle di alcuni dei loro locali preferiti: uno scrigno della storia della città sepolto per circa quarant’anni dietro grigie impalcature. Adesso però la moschea di Hamza Bey, per i tessalonicesi semplicemente “To Alkazàr”, ritorna al suo splendore originario dopo due anni di restauri: sabato 10 ottobre, alla presenza della ministra della Cultura, Lina Mendoni, il sito è stato infatti ufficialmente riaperto e il pubblico è tornato a fruire di questo inestimabile monumento, simbolo della stratificazione storica della città del Termaico.

Una storia a strati

Il complesso fu fondato nel 1467-1468 da Hamza Bey, storico ammiraglio della flotta ottomana che nel 1430 strappò la città ai bizantini, in onore della figlia Hafsa, morta in giovane età. Hamza Bey morì nel 1462 insieme ai suoi uomini in un’imboscata tesa da Vlad l’Impalatore in Valacchia e la sua scomparsa provocò il profondo sdegno di Maometto II.

Secondo alcune ricostruzioni il nucleo originario del complesso, composto da una sala di preghiera cupolata, venne edificato sui resti di un monastero bizantino. Con l’incremento della popolazione musulmana e con il fiorire dell’economia cittadina – dovuta anche all’arrivo delle comunità sefardite – la piccola sala, su decreto del sultano Selim II, si trasformò in una moschea, arricchendosi tra il 1567 e il 1572 del pulpito, del minareto (non più presente) e delle sale laterali. La modifica architettonica più interessante è tuttavia la costruzione del cortile irregolare, cinto da un peristilio di 22 colonne in marmo di epoca paleocristiana, prelevate da alcune chiese e monasteri cittadini, tra cui il Mausoleo dell’imperatore Galerio (detto la Rotonda).

Nel XVII secolo, la moschea subì ingenti danni dovuti ad incendi e terremoti, che resero necessario nel 1620 una ricostruzione quasi totale ad opera di Mehmed Nerkisi Efendi e Kapuci Mehmed Bey. Questi preservò alcuni degli elementi architettonici precedenti (tra cui le fondamenta), permettendoci oggi di poter osservare la stratificazione architettonica. Sempre nel 1620 fu aperta all’interno della moschea una madrasa – la scuola coranica.

Dal tramonto dell’Impero alla nascita dell’Alkazar

Tra XVII e XIX secolo, nonostante il lento declino della potenza ottomana, la moschea continuò a svolgere un ruolo centrale nella vita della città, arrivando fino al tumultuoso Novecento. In quel secolo, Salonicco divenne il volto del cambiamento dell’Impero: divenne infatti città natale di Atatürk, sede della Terza Armata e quartier generale del Comitato Unione e Progresso. Da qui, i Giovani Turchi costrinsero nel 1908 Abdülhamid II a ripristinare la Costituzione, che portò poi alla rivolta del 1909 degli ambienti religiosi e militari legati al sultano per chiedere il ritorno alla sharia: rivolta sedata dall’Armata che portò alla deposizione e all’esilio di Abdülhamid II proprio nella città che lo spodestò.

Nonostante la liberazione della città da parte dell’esercito greco, la moschea continuò la propria funzione religiosa, salvandosi dall’incendio del 1917 che distrusse la gran parte del centro città. Il colpo decisivo arrivò con lo scambio di popolazioni decretato dal Trattato di Losanna del 1923: i musulmani furono costretti ad abbandonare la Macedonia e le altre regioni, che accolsero i rifugiati greci anatolici. Nel 1924, prima della partenza degli ultimi musulmani della città, l’Hamza Bey divenne teatro dello scontro tra i kemalisti e i mufti, dove i primi accusavano i secondi – che pregavano ancora per il sultano deposto – di essere oppositori e collaborazionisti dei greci. Dopo un breve periodo dove venne usata come centro telegrafico, nel 1926 fu dichiarata monumento di interesse storico-archeologico e divenne proprietà della Banca Nazionale.

Nel 1932 la Hamza Bey riaprì le sue porte, non più ai fedeli ma ai cinespettatori: questo grazie a due imprenditori ebrei, Benico Segura ed Elli Attas, che vi aprirono il Cinema Alkazar, mentre nelle gallerie nacquero botteghe e negozi. L’ex-moschea divenne così uno spazio di ritrovo per le comunità rifugiate, che trovarono nel cinema il mezzo di intrattenimento più accessibile. Con l’occupazione, Segura fu arrestato e deportato nel campo di Pavlos Melas; fu in seguito rilasciato dopo aver accettato di consegnare la proprietà agli amministratori fiduciari nominati dai tedeschi e il cinema fu affittato da un rifugiato di Serres.

Dal dopoguerra al restauro

Nel dopoguerra, Benico ed Elli, come molti altri ebrei sopravvissuti, si rivolsero senza successo alla giustizia greca per reclamare le proprietà confiscate; finirono quindi per riacquistare la proprietà del cinema, attività che continuarono a mandare avanti sino al 1975.

Da quel momento, con la donazione dell’immobile da parte degli eredi alla Croce Rossa Ellenica, cominciò il periodo del declino dell’ex-moschea. Nel 2006 l’edificio rientrò nel patrimonio del Ministero della Cultura, che dall’anno successivo avviò una lunga e delicata fase di consolidamento e protezione del complesso. La svolta è arrivata nel 2023, con l’inclusione del progetto di restauro all’interno dei fondi del Next Generation EU, per il quale sono stati stanziati complessivamente 10,5 milioni di euro, di cui 8,6 milioni di fondi europei. Il progetto del Ministero è stato seguito dalla Direzione per il Restauro dei Monumenti Bizantini e Postbizantini, con il DCAMM e l’Eforato di Salonicco.

Un ponte tra passato e futuro

Oggi l’Alkazar è gestito dal Museo Metropolitano delle Arti Visive di Salonicco (MOMus) e dall’Eforato, e ospita una mostra fotografica di Peter Marifoglou sulle trasformazioni della città tra gli anni ‘60 e ‘80. Questa riapertura rappresenta un momento fondamentale per Salonicco, restituendo alla comunità un presidio della multiculturalità e dell’identità tessalonicese, aperto a nuove prospettive di valorizzazione artistica e culturale.