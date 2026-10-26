SERBIA: Hanno vinto gli studenti. E’ la fine di Vučić

La Lista Studentesca ha vinto le elezioni parlamentari anticipate del 25 ottobre 2026, interrompendo 14 anni di predominio politico del Partito progressista serbo (SNS) e di Aleksandar Vučić. La sconfitta è stata riconosciuta dallo stesso Vučić nella serata di domenica: «Questa è stata la conferma di una rivoluzione che hanno portato avanti direttamente con il sostegno di vari Paesi europei e del deep state statunitense, quello che è contro il presidente Trump», ha dichiarato amaramente il presidente uscente, che si presentava stavolta per il posto di primo ministro.

La vittoria ha dato il via ai festeggiamenti a Belgrado e in altre città, anche all’estero. Per scoraggiare la diaspora, le votazioni si sono tenute in tutto il mondo secondo il fuso orario serbo. A Chicago, per esempio, gli elettori avevano iniziato a votare all’una di notte, con lunghe file davanti ai seggi.

La magnitudine della sconfitta e la sua rapida accettazione hanno prevenuto il rischio di incidenti, che si temevano già in serata. A seguito del discorso di Vučić, numerose persone incappucciate sono state viste disperdersi velocemente da Ćacilend, il campo di tende allestito nel Pionirski Park, di fronte al Parlamento, e occupato per mesi dai sostenitori del presidente. Numerosi cittadini sono entrati nell’area, e alcune tende sono state strappate.

I risultati

Come riporta l’emittente pubblica RTS, secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Commissione elettorale (RIK), la “Lista Studentesca – Gli studenti vincono” ha raccolto il 52% dei voti, contro il 39%, della lista “Aleksandar Vučić – Serbia unita”. La Lista Studentesca otterrebbe dunque 141 seggi, contro i 103 della lista di Vučić; altri 6 seggi andrebbero alle formazioni delle minoranze. Pesante battuta d’arresto anche per Ivica Dačić: la lista del Partito socialista serbo, erede di Milošević e alleata di Vučić, non supera la soglia di sbarramento e resta fuori dal Parlamento.

L’affluenza è stata particolarmente alta: ha votato il 68,76% degli aventi diritto. Il dato potrebbe però sottostimare la partecipazione effettiva: il registro elettorale, come riporta EUCRTA (European Center for Research, Transparency and Accountability), è da anni al centro di contestazioni per possibili anomalie e presenze non corrispondenti agli elettori effettivi. Pertanto, rapportando il numero dei votanti a un numero di aventi diritto più ristretto, la partecipazione potrebbe essere ben superiore al dato ufficiale.

Sono state inoltre registrate irregolarità e tentativi di intimidazione verso gli osservatori presenti ai seggi. Alcuni votanti sono stati sorpresi a fotografare la scheda elettorale. La missione OSCE/ODIHR presenterà nel primo pomeriggio di lunedì le proprie conclusioni preliminari sullo svolgimento delle elezioni.

Le reazioni dall’UE

Nella notte sono arrivate anche le prime reazioni da Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è congratulata con la Lista Studentesca per la vittoria, sottolineando la partecipazione record al voto e assicurando il sostegno dell’Unione europea alle riforme sullo Stato di diritto, sulla libertà dei media, sulla lotta alla corruzione e sul rafforzamento delle istituzioni democratiche.

Marta Kos, commissaria europea all’allargamento, ha dichiarato che «la Serbia ha fatto sentire la propria voce» dopo quasi due anni di proteste per la democrazia, lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione. Kos ha inoltre parlato della possibilità di aprire «un nuovo capitolo» nei rapporti con Bruxelles, sottolineando che «le porte dell’Unione europea sono aperte».