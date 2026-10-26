BULGARIA: Affluenza disastrosa alle presidenziali

La sinistra conservatrice, raccolta intorno a Ilijana Jotova, vince di poco le elezioni presidenziali in Bulgaria.

Neanche un terzo degli elettori si è recato alle urne per le presidenziali in Bulgaria: alle 20:00 di domenica 25 ottobre, ad un’ora dalla chiusura delle urne, solo il 22% degli aventi diritto ha votato. Se nelle ultime elezioni parlamentari l’affluenza aveva registrato un risultato migliore, in larga parte dovuta al sostegno per il nuovo arrivato, l’ex presidente Rumen Radev, l’esito di questo scrutinio è in linea con la crescente apatia verso la politica, come dimostrato nelle numerose elezioni che si sono tenute negli ultimi cinque anni.

Gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Nero in territorio bulgaro hanno fatto da sfondo alla campagna elettorale: la guerra in Ucraina ha ancora una volta catalizzato l’attenzione dei candidati. Nonostante ciò, il voto si è svolto in un sostanziale clima di prevedibilità che ha spinto molti a restare a casa, anche se alla fine i risultati sono molto distanti da quanto predetto dai sondaggi.

Ilijana Jotova, data per gran favorita nelle ultime settimane, ha in realtà vinto il primo turno con uno scarto minimo, raccogliendo meno del 35% dei voti. Presidente della Bulgaria da gennaio 2026, ovvero da quando Rumen Radev si è dimesso per scendere in politica e fare il pieno di voti alle elezioni parlamentari ad aprile, Jotova è sostenuta dal Partito Socialista Bulgaro (BSP) e da Bulgaria Progressista, il partito di Radev. Rappresenta la classica sinistra bulgara, dunque abbastanza conservatrice su questioni culturali e propensa a dialogare con la Russia. La presidenza in Bulgaria può mettere il veto sulle leggi, avere un grande peso nella formazione di governi e dispone di prerogative in ambito difesa: la vittoria di Yotova consoliderebbe il potere di Radev, che già possiede una solida maggioranza in parlamento.

Altrettanto classica è stata la candidatura dei liberali. L’alleanza Continuiamo il Cambiamento – Bulgaria Democratica ha infatti sostenuto l’economista Andrey Gyurov. Ex governatore della Banca nazionale bulgara ed ex primo ministro ad interim, Gyurov ha fatto campagna sulla lotta alla corruzione e il sostegno all’Ucraina. Il candidato liberale tallona Jotova, ricevendo – secondo le prime analisi – un buon sostegno da parte dell’elettorato del’accerrimo nemico dei liberali, il GERB di Bojko Borisov e arrivando quindi al 32%.

La strategia di Borisov per le presidenziali è stata relativamente confusa: il GERB non ha infatti presentato candidati. Formalmente, il partito vorrebbe vedere Yotova sconfitta, e dunque la mancata candidatura avrebbe avuto l’obiettivo di non disperdere l’elettorato di centro-destra europeista. Al tempo stesso, Borisov non ha dato il suo supporto ufficiale a Gyurov, criticandolo in quanto non capace di riunire l’elettorato di destra moderata. Anche se dovesse dare consegne per il secondo turno, non è tra l’altro detto che il suo elettorato sosterebbe i liberali, considerato che il profilo dei sostenitori di GERB è molto più vicino alla proposta di Radev e Yotova.

Seguono, infine, i partiti d’estrema destra. Primo fra tutti Vazrazhdane (“Rinascita”), che ha sostenuto il suo leader e fondatore Kostadin Kostadinov, fermo al 12%. Tra i partiti più estremisti nel panorama europeo, Vazrazhane ha fatto la sua solita campagna ultranazionalista, anti-UE e a supporto della Russia. La sua parabola ascendente è stata frenata dalla discesa in politica di Radev, che ha raccolto molti elettori che in precedenza si erano rivolti all’estrema destra. Proprio per questa porosità, è possibile immaginare che una buona parte di questo elettorato sostenga Yotova al secondo turno.

La palla torna al centro, e a fare da kingmaker sarà probabilmente Borisov. Il suo elettorato, nel caso in cui anche al secondo turno l’affluenza sarà cosi bassa, deciderà quindi chi accederà alla presidenza.

Foto: dal profilo Facevook di Ilijana Jotova