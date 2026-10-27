UNGHERIA: Magyar e la postmemoria del 1956

Da BUDAPEST – È andato in scena nel pomeriggio del 23 ottobre a piazza Kossuth il discorso commemorativo di Péter Magyar per il settantesimo anniversario della Rivoluzione ungherese del 1956. Tutto è stato studiato nei minimi dettagli: la piazza, simbolo della prima manifestazione spontanea di quei gloriosi 13 giorni, i canti patriottici, i caccia militari che sorvolano gli spettatori lasciando nel cielo i colori della bandiera ungherese, il discorso del giovane universitario Adrián Szalai ad incarnare lo spirito studentesco della rivolta.

Ma la giornata è stata più complessa – e meno trionfale per Magyar – di quanto si potesse prevedere: ha pesato una piazza non gremita, l’assenza di Zelensky e di Macron, in parte compensata dalla presenza di Ursula von der Leyen e di António Costa, e il nervosismo generale che ha accompagnato la contromanifestazione di Fidesz a Buda.

Il discorso di Magyar, la rottura con la narrativa di Orbán

Il cuore del discorso è stata la decostruzione del vittimismo eroico orbániano. Magyar ha cavalcato l’eroismo di persone comuni che «mano nella mano» hanno trovato il coraggio di manifestare per un’Ungheria libera, pacifica, forte, indipendente ed europea. Citando Albert Camus, la gloria prima della vita in quegli storici 13 giorni.

Il 1956 è stato per Magyar «una rivoluzione di coscienza», «il primo chiodo nella bara del comunismo», una «stella polare», un monito per coloro che cercano sostegno a Mosca o altrove tra potenze imperialiste. Costoro – aggiunge Magyar – non hanno capito nulla del messaggio del ’56, che si trovino a Budapest o a Parigi (chiara l’allusione a Viktor Orbán che nella giornata del 23 ottobre si trovava nella capitale francese).

La vera novità è il riferimento esplicito al potere politico che per più di trent’anni ha ignorato la memoria del ’56: János Kádár, mai nominato nei discorsi di Orbán, viene citato nel passaggio in cui Magyar parla della menzogna, della vendetta, della paura e della solitudine in cui sono stati costretti a vivere gli ungheresi, «a testa bassa».

Un passaggio personale ha commosso la piazza, quando Magyar ha ricordato che fu sua nonna a decidere di non partire dopo i fatti del ’56. Un passaggio prontamente sfruttato per, da una parte, ringraziare tutti quei paesi che accolsero i profughi ungheresi in fuga e, dall’altra, includere nella comunità nazionale ungherese anche i duecentomila che sono partiti.

Il sacrificio degli eroi – continua Magyar – non si è compiuto invano. Árpád Brusznyai, Erika Szeles e Péter Mansfeld, il quindicenne che aspettò in carcere il suo diciottesimo compleanno per poi essere giustiziato a morte, rappresentano una lezione importante per le giovani generazioni: «mai più permetteremo che questa patria venga calpestata, e che la libertà venga espropriata da una fazione politica».

La bandiera, la coccarda e i simboli nazionali non appartengono ad un solo partito: viene così decolonizzata di fatto la memoria pubblica del 1956 dalla logica del mnemonic warrior, il guerriero mnemonico Orbán, per 16 anni unico interprete autorizzato del ‘56. Magyar ora dice che la memoria appartiene a tutti. Perché «governare non significa dominare, ma servire».

L’appello all’unità del paese è chiaro: come il 1956 è stato un esempio di resistenza collettiva, col quale gli ungheresi hanno dimostrato di saper stare insieme, di essere capaci di tutto per la patria, ugualmente oggi è importante che si marci «a testa alta» senza divisioni interne per un’Ungheria finalmente indipendente e chiaramente europea. Non un popolo-vittima, ma un popolo che sa agire: una rottura esplicita con il paternalismo di Orbán.

La continuità con Orbán

Magyar rivendica il 1956 come una rivoluzione che si compie oggi col settantesimo anniversario. Ma è a ben vedere lo stesso schema di Orbán. Cambia il segno emotivo (non vittimismo eroico ma eroismo puro), cambia la legittimità (non di un partito politico ma di tutti gli ungheresi), cambia la data di completamento della rivoluzione (non il 2010 ma il 2026). Ma la struttura rimane la stessa: il 1956 come risorsa politica, come legittimazione del presente. Magyar non supera la postmemoria politica, la reinventa in un’altra versione, sicuramente più europeista.

Il Gloria victis finale scandito dal podio e il rintocco delle campane funebri sono i simboli di una rivoluzione la cui ferita viene dichiarata chiusa, ma da Magyar, non dalla storia.

E parafrasando il celebre “Sventurata la terra che ha bisogno di eroi” di Bertold Brecht in Vita di Galileo, possiamo affermare che in un paese che ha bisogno di invocare i suoi eroi settant’anni dopo forse la ferita di quella tragedia nazionale non è ancora del tutto rimarginata.

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Simona Nicolosi è autrice del volume “Postmemoria politica: Raccontare il passato non vissuto: il caso della Rivoluzione ungherese del 1956” edito da Carocci, collana Studi Storici, in libreria da gennaio 2027.

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