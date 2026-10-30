CINEMA: Se Dostoevskij fosse donna

Bisturi! La lama affonda nella “doppia anima” di Zhana Vakhtangishvili, madre single georgiana che, per continuare a garantire un tetto a sé e a sua figlia, decide di prestare il proprio corpo alla gestazione per altri. E’ il tema del documentario 9-Month Contract di Ketevan Vashagashvili.

A chiunque abbia frequentato un corso di letteratura russa, almeno una volta sarà stata rivolta la domanda: “Tolstoj o Dostoevskij?”. Nello schieramento forzato imposto dalla domanda, personalmente, mi sono sempre posizionato con i tolstojani.

Guardando il documentario 9-Month Contract mi sono però risuonate in testa le varie argomentazioni dei dostoevskiani, finendo per uscire dalla sala pensando che, forse, se Dostoevskij fosse stato donna avrei potuto essere dalla loro parte. E se fosse stato donna, oggi, si chiamerebbe Ketevan Vashagashvili.

Una laparoscopia sociale della condizione femminile in Georgia

9-Month Contract è un lungometraggio documentario osservazionale che racconta la vita di Zhana, una giovane donna georgiana che decide di prestare il suo corpo alla gestazione per altri, per mantenere sua figlia, Elene, e assicurare a entrambe un tetto sopra la testa.

A legare la protagonista, Zhana, e la regista Ketevan Vashagasvili, è un rapporto personale che va avanti dal 2012 e che è finito per diventare una vera e propria amicizia. Al tempo, la Vashagashvili era impegnata nella produzione di un breve documentario sulla vita degli orfani, una volta usciti dall’orfanotrofio. Nel processo, fra le varie storie di chi finiva nel vortice della dipendenza, o nella morsa dell’industria sessuale, ad attirare l’attenzione della Vashagashvili sarà proprio Zhana.

Senzatetto, con una figlioletta al carico, e pronta a fare di tutto per mantenerla, Zhana ed Elene diventarono così protagoniste di un primo corto sulla loro vita, ricevendo intanto l’aiuto della regista nel fare richiesta di sussidi sociali e nel trovare una sistemazione abitativa più stabile della strada.

Dopo due anni, però, le difficoltà non diminuivano, e anzi, aumentavano con quelle legate al mantenimento della nuova casa. Così, nel 2014, Zhana decide di prestare il suo corpo alla maternità per altri. Un business, legale ma profondamente deregolamentato, che in Georgia promette circa 14 mila dollari a chi decide di farne parte. Sarà proprio Zhana a suggerire alla Vashagashvili di riprendere il percorso per farne un nuovo documentario. Ma ad una condizione: Elene non avrebbe dovuto saperne nulla.

Facendosi strada nella ferita aperta della società (femminile) georgiana, il documentario diventa una laparoscopia sociale che racconta, da un lato, dell’eredità raccolta dalle donne georgiane del trauma collettivo degli anni novanta, a partire da quando dovettero assumersi la maggior parte delle responsabilità familiari, sacrificando, sé stesse per i propri figli. E dall’altro, di una vita vissuta, oltre che per i figli, attraverso di loro.

Lo esplicita più chiaramente la stessa protagonista, nelle parole «lo faccio solo per te», che spesso ripete alla figlia, e che si vanno ad intrecciare con le pressioni esercitate su Elene per eccellere a scuola e diventare avvocato, «perché io non ho potuto».

Il Silenzio

Un documentario che getta lo sguardo là dove pochi osano guardare, e che apre ad un “oceano di ambivalenza”, dove il vero protagonista non può che essere il Silenzio, per come lo identifica la stessa regista. «Non soltanto quello presente nella società, rispetto alla maternità surrogata e alle donne che vi sono coinvolte, ma anche quello tra Zhana ed Elene».

Al quale si aggiunge, mi permetto di aggiungere, il silenzio che riempie la sala al termine della proiezione, quando il pubblico si ritrova a metabolizzare quest’onda di ambiguità, a cui è impossibile essere preparati. E che, appunto, sottolinea quanto siamo deliberatamente inconsapevoli di quello che accade in questa industria, e in particolare di come «in questo paese il peso più grande da portare sia quello di essere una donna» e non appena la società ti riconosce come un soggetto vulnerabile, farà di tutto per schiacciarti», per come verbalizzano le proprie impressioni alcune delle spettatrici al termine della proiezione.

Sarebbero sufficienti questi elementi: una protagonista “umiliata e offesa” a cui viene restituita la propria complessità interiore, e la prospettiva chirurgica verso quei margini della società in cui nessuno osa rivolgere lo sguardo, a rendere abbastanza esplicito il riferimento a Dostoevskij. (Possa perdonarmi chiunque trovi dissonante la menzione di autori russi in un contesto di cinematografia georgiana.)

Ma ad aumentare l’esigenza di farlo, è una nota etimologica avanzata anche da una delle spettatrici presenti alla proiezione cui mi è capitato di partecipare.

Se Dostoesvkij fosse donna…

Per dire “incinta”, in georgiano, infatti, si dice “orsuli” (ორსული ), unione delle parole ori e suli, che si traduce letteralmente come “due anime”.

Di fronte a questo, per chi come me ha una formazione in letteratura russ(ocentrica), era impossibile evitare il riferimento a Dostoevskij, quale “chirurgo dell’anima,” e “pneumatologo“. Ovvero, a quel modo di prospettare “la realtà spirituale dell’uomo, il suo destino tragico, la sua natura ancipite ed enigmatica, il suo destino di distruzione e di morte e la sua speranza di resurrezione e di vita”.

Che diventa, a mio parere, l’unico modo per sciogliere il silenzio imposto dalla visione di 9-Month Contract, e l’unico modo per dare un significato a quell’ondata di ambivalenze, anzi di ambiguità (essendo la prima di pertinenza psicologica, e la seconda, appunto pneumatologica) che ti attraversa alla fine della proiezione.

Non un paragone, ma una convergenza di analisi critica, dunque, che richieda anche il riconoscimento delle dovute distinzioni. In particolare, due.

La prima su come l’anima, la suli, oggetto dell’indagine dostoevskiana, sia sempre maschile, interessandosi al femminile soltanto in relazione ai suoi uomini, nella misura in cui il femminile stesso, per sua “natura demoniaca”, susciti una passione nell’uomo che conduce alla scissione ambivalente. Mentre la Vashagashvili porta il femminile e il materno al centro dell’obiettivo, cogliendone le ambiguità, indagandole e restituendo alla fine un’antropologia del femminile che Dostoevskij non ha mai realizzato.

La seconda, accanto a quella di contenuto, è, invece, nella sensibilità dello sguardo. Perché se lo sguardo dostoevskiano «non arretra di fronte a niente», nel caso di 9-Month Contract il non detto, quel silenzio, si ritrovano anche nella parte visuale, in una maniera che consegna complessità ai protagonisti senza metterne in questione la dignità, con uno sguardo solidalmente femminile che magari non arretra, ma, spostando leggermente l’obiettivo, procede ad una selezione della ripresa che non rinuncia mai ad una rispettosa e dignitosa rappresentazione della sua protagonista.