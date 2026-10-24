Chi rompe e non paga

La violenza va condannata, la violenza va repressa, chi rompe e paga.. Ma c’è anche una violenza che rompe e non paga…

La violenza va condannata, la violenza va repressa, l’esercito per le strade altrimenti chissà quante vetrine andranno in frantumi, e cassonetti alle fiamme. La violenza, la violenza, la violenza. In questi mesi, il disagio economico e sociale alimenta una protesta che agita mezza Europa. Le risposte delle classi dirigenti sono perlopiù di tipo repressivo, mentre i media si concentrano sulla cronaca degli scontri senza indagare le cause più profonde del malessere. I media fanno da grancassa alla repressione, e dai salotti geriatrici delle televisioni s’alza il grido: chi rompe paga. E la violenza che rompe e non paga?

Le violenze sproporzionate da parte delle forze di polizia, l’uso massiccio di lacrimogeni, le manganellate e gli arresti di minorenni, le amputazioni e gravi lesioni corporali ai danni di ragazzini colpiti da granate e proiettili di gomma, mostrano l’incompetenza di governi capaci di rispondere al disagio solo attraverso la repressione. Ma la repressione poliziesca non è violenza? Non allo stesso modo.

Il reato di devastazione e saccheggio punisce la distruzione di vetrine e cassonetti con pene dagli otto ai quindici anni. Si tratta di una norma introdotta nel 1930 dal codice Rocco (il codice penale fascista) ed ereditata dal nostro ordinamento. Ma per le violenze e gli abusi della polizia non vale la stessa durezza. I sette agenti coinvolti nelle violenze e abusi compiuti nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001 sono stati condannati a tre anni di carcere, ma le pene, coperte da indulto, gli hanno evitato la reclusione. Per l’omicidio di Aldrovandi, nel 1987, le condanne per i quattro agenti responsabili è stata di tre anni e sei mesi. E si tratta di violenze contro le persone, non contro i cassonetti.

La violenza assume anche forme meno sensazionali ed immediate di una vetrina spaccata, senza suscitare la stessa indignazione pubblica. Alla fine degli anni Novanta molti militari italiani hanno contratto leucemie, linfomi di Hodgkin e vari tipi di tumori dopo aver prestato servizio nelle missioni di pace in Bosnia, Kosovo e Albania. La chiamarono “sindrome dei Balcani” ed era dovuta all’inalazione di polveri tossiche liberate dalle munizioni all’uranio impoverito usate nei bombardamenti: si tratta di circa 375-400 militari deceduti (con stime complessive nelle Forze Armate che arrivano a circa 5.000 decessi per varie cause correlate) che hanno ottenuto qualche risarcimento da parte del Ministero della Difesa, ma nessuna condanna penale.Esiste poi una violenza strutturale nella società. Friedrich Engels, nel suo saggio La situazione della classe operaia in Inghilterra (1845), descrisse le condizioni di vita e di lavoro della classe operaia, individuando nello sfruttamento, nella povertà, nelle precarie condizioni sanitarie, nella scarsa alimentazione, le cause delle numerose morti premature che affliggevano i lavoratori inglesi. Definì queste morti “social murder“, omicidio sociale: la responsabilità di queste morti non è attribuibile a un singolo assassino, ma a un’intera struttura sociale e politica che conosce le conseguenze fatali delle proprie scelte (povertà, abitazioni malsane, turni massacranti, inquinamento) e sceglie di consentirle per profitto o negligenza.

Questo concetto è tornato a essere al centro del dibattito accademico a partire dagli anni Duemila ed è stato utilizzato per descrivere le vittime dovute ai tagli alla sanità pubblica, alla sicurezza sul lavoro, all’istruzione in seguito all’introduzione di misure di austerità. Prendiamo il caso della Grecia, sottoposta a durissime misure di austerità da parte della cosiddetta Trojka (Commissione Europea, BCE, FMI) a seguito della crisi economica e finanziaria del 2008: anche se non esiste un bilancio ufficiale, diversi studi hanno evidenziato una correlazione tra le politiche economiche e il tasso di suicidi che in Grecia è aumentato del 35,7% dopo l’introduzione delle misure di austerità più rigide a partire dal giugno 2011 (con un primo aumento del 13,1% già dall’inizio della recessione nell’ottobre 2008), mentre i tagli lineari alla spesa pubblica, il ridimensionamento degli ospedali, i ticket sanitari e la perdita della copertura assicurativa per centinaia di migliaia di disoccupati abbiano reso difficile l’accesso alle cure, peggiorando le condizioni di vita e la salute generale della popolazione.

Non si può negare che esista una profonda questione di giustizia sociale nei Paesi dell’Europa occidentale, che non può essere nascosta dietro le fiamme di un cassonetto. La violenza ha sempre due facce, c’è quella del potere economico, delle scelte politiche, della discriminazione e del taglio alla spesa pubblica, della sanità sottofinanziata e delle scuole fatiscenti, del lavoro sottopagato e dello sfruttamento legalizzato. E c’è quella dei cassonetti, delle vetrine, delle spaccate e delle molotov, dei palazzi dati alle fiamme, delle auto distrutte, che è la reazione – l’ascesso, il bubbone, la collera – di un male profondo che ci riguarda tutti.