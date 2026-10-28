UNGHERIA: Budapest frena sull’ingresso di Ucraina e Moldova nell’UE

Manca di nuovo l’ok di Budapest all’apertura degli ultimi due cluster negoziali per l’adesione all’UE di Ucraina e Moldova; lo stop però potrebbe essere solo temporaneo…

L’Ungheria ha di nuovo bloccato il prossimo step del processo di adesione all’Unione Europea di Ucraina e Moldova. Martedì 20 ottobre, a Bruxelles, si è tenuta la riunione del gruppo di lavoro del Consiglio UE sull’allargamento e i negoziati d’adesione per discutere l’apertura degli ultimi due cluster negoziali. Secondo fonti riportate dalla testata ucraina The Kyiv Independent, i rappresentanti ungheresi non hanno dato l’ok a procedere.

Una decisione inaspettata

Il “no” ungherese ha colto di sorpresa gli stati membri, considerato che appena una settimana prima, il 13 ottobre, era stato dato il via libera all’apertura dei cluster 2 e 3, quelli relativi al mercato interno, alla competitività e alla crescita inclusiva, portando l’Ucraina a quattro cluster aperti su sei.

Un successo favorito da una progressiva distensione nelle relazioni tra Budapest e Kyiv iniziata dopo la vittoria di Péter Magyar alle elezioni.

Lo scorso giugno Magyar aveva finalmente tolto il veto all’inizio del processo di adesione a fronte dell’impegno ucraino di ripristinare i diritti della minoranza ungherese della Transcarpazia, che aveva rappresentato l’ostacolo principale durante l’era di Orbán.

L’apertura dei due ulteriori cluster negoziali il 13 ottobre è stata una diretta conseguenza del rispetto di questo impegno. Il 12 ottobre il Presidente ucraino Volodimir Zelensky ha firmato una norma che amplia l’utilizzo della lingua madre nei contesti educativi e culturali. I due leader si sono poi incontrati a Bruxelles il 16 ottobre per il loro primo colloquio bilaterale. Un incontro che Zelensky aveva definito “ottimo” e durante il quale Magyar aveva invitato il Presidente ucraino a prendere parte alle celebrazioni per il settantesimo anniversario della rivoluzione del 1956 (invito poi declinato). L’ambasciatore ucraino a Budapest, Sándor Fegyir, ha parlato di un altro possibile incontro al vertice nei prossimi mesi.

Campo aperto alle speculazioni

I rappresentanti ungheresi non hanno dato spiegazioni sull’improvvisa marcia indietro e si sono limitati a sostenere di essere rimasti coerenti con la posizione tenuta fino a questo momento.

Secondo The Kyiv Independent, le motivazioni della mossa ungherese sarebbero da ricercarsi negli equilibri interni e nella paura del nuovo governo di attirarsi la reazione dell’opposizione qualora si mostrasse troppo indulgente con l’Ucraina.

Del resto lo stesso Magyar, nonostante i segnali di apertura, ha sempre messo ben in chiaro di essere contrario a qualsiasi forma di favoritismo nei confronti di Kyiv. In un’intervista all’Associated Press, il premier ungherese ha ribadito di non sostenere l’opzione di una adesione accelerata, che “minerebbe la credibilità dell’Unione Europea”. Nello stesso contesto ha anche sollevato il dubbio se sia opportuno ammettere un Paese in guerra.

L’altra possibile ragione del ripensamento ungherese potrebbe risiedere nei temi specifici degli ultimi due cluster negoziali: agenda verde e connettività sostenibile (che include la politica energetica e i trasporti) e risorse, agricoltura e coesione (che riguarda il settore agricolo, la sicurezza alimentare e lo sviluppo regionale). Sebbene l’Ungheria non sia tra i maggiori produttori di grano dell’Unione Europea, l’ingresso di un gigante agricolo come l’Ucraina potrebbe creare problemi nell’allocazione dei sussidi e disequilibri nella competizione di mercato.

Il futuro del processo di adesione dell’Ucraina e della Moldova (che si trova in una posizione scomoda, “tra l’incudine e il martello”) è dunque incerto. Tuttavia è difficile credere che il risultato finale sia compromesso e probabilmente lo stop sarà solo temporaneo. Il blocco di Budapest non compromette il progresso sui quattro cluster già aperti, e la speranza è che i negoziati per l’apertura degli ultimi due possano riprendere già a dicembre.

Foto: Facebook/Magyar Péter