ROMANIA: Nuovo governo, Niculescu ottiene la fiducia

Il governo proposto da Luca Niculescu ha ottenuto il voto favorevole di 280 parlamentari, superando la soglia necessaria di 233 voti. Cinquantotto parlamentari hanno invece votato contro. Le forze politiche hanno raggiunto un accordo per l’insediamento di un esecutivo ibrido composto da esponenti del PSD e tecnocrati.

L’insediamento del nuovo governo ha posto fine a sei mesi di crisi politica, iniziata nell’aprile scorso con l’uscita del Partito Social Democratico (PSD), principale forza politica in Parlamento, dalla coalizione di governo. La decisione del PSD era maturata sullo sfondo di ripetuti contrasti sulle misure di austerità adottate dall’allora primo ministro Ilie Bolojan per ridurre il deficit di bilancio del Paese. Successivamente, il PSD e i partiti d’estrema destra hanno votato insieme una mozione di sfiducia che, a maggio, ha portato alla caduta del governo Bolojan.

Dopo tre tentativi falliti di formare un nuovo esecutivo e sei mesi di stallo politico, al presidente Nicușor Dan non è rimasta altra alternativa che affidarsi a un governo a guida PSD.

Il Partito Nazional Liberale (PNL) e l’Unione Democratica Magiara di Romania (UDMR) hanno votato a favore dell’esecutivo Niculescu. Accusato dal PSD e dalle emittenti televisive vicine ai socialdemocratici di voler prolungare la crisi politica a causa dell’ostinazione di Ilie Bolojan a mantenere la poltrona di primo ministro a Palazzo Victoria, sede del governo rumeno, al PNL non era rimasto che votare a favore di un governo di cui non avrebbe fatto parte, sperando di recuperare consensi dai banchi dell’opposizione. D’altra parte, un eventuale ritorno in una coalizione con il PSD avrebbe rischiato di penalizzarlo sul piano elettorale, dopo oltre sette mesi di continui attacchi da parte dei socialdemocratici. Resta tuttavia difficile immaginare come il partito possa esercitare un’opposizione credibile nei confronti di un esecutivo al quale ha concesso la fiducia.

PNL e UDMR, inoltre, hanno firmato un accordo con il PSD e il primo ministro Niculescu per stabilire i limiti entro i quali il nuovo governo potrà adottare le proprie politiche: il PNL ha chiesto la prosecuzione delle misure per la riduzione del deficit pubblico, il rilancio degli investimenti e una maggiore efficienza della pubblica amministrazione. In cambio, si impegna a non votare a favore di alcuna mozione di sfiducia per i prossimi sei mesi.

L’ Unione Salvate la Romania (USR) e l’ Alleanza per l’Unione dei Romeni (AUR), invece, non hanno sostenuto il governo proposto da Luca Niculescu. Prima del voto è intervenuto anche il leader di AUR, George Simion, con un discorso dai toni aspri, senza perdere l’occasione di tirare in ballo anche Călin Georgescu.

I socialdemocratici hanno ottenuto 12 dei 17 incarichi ministeriali. Diversi esponenti del PSD nominati nel governo Niculescu avevano già ricoperto incarichi ministeriali nell’esecutivo Bolojan. Tra questi anche Marian Neacșu, adesso Ministro dell’Interno, una delle nomine più criticate del nuovo pacchetto di ministri: nel 2016, infatti, Neacșu è stato condannato in via definitiva dall’Alta Corte di Cassazione e Giustizia a sei mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena per conflitto di interessi, dopo aver assunto la figlia presso il proprio ufficio parlamentare. La legislazione rumena prevede però che, trascorso un determinato periodo di tempo e in assenza di recidiva, il condannato possa beneficiare della riabilitazione, favorendone il reinserimento nella società e il ritorno a una vita normale.

Il nuovo governo prevede inoltre l’istituzione di un nuovo Ministero delle Comunicazioni e dell’Intelligenza Artificiale, affidato al tecnocrate Bogdan Dumitru.

Il nuovo esecutivo guidato da Luca Niculescu avrà come principale priorità il risanamento dei conti pubblici, con l’obiettivo di ridurre il deficit e approvare entro la fine dell’anno una legge di bilancio per il 2027 capace di rassicurare i mercati e le agenzie di rating. La tenuta dell’esecutivo dipenderà anche dalla capacità di rispettare gli impegni assunti con il PNL, che ha garantito il proprio sostegno parlamentare per sei mesi senza entrare nella compagine governativa.

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