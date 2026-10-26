ROMANIA: Il gas americano dietro la caduta del governo Bolojan?

C’era lo zampino americano dietro la caduta del governo Bolojan, a marzo? Molte le coincidenze. Nel frattempo l’ambasciatrice USA in Grecia, le cui dichiarazioni hanno sollevato il caso, si è dovuta dimettere

Lo scorso 26 settembre il deputato dell’Unione Salvate la Romania (USR) Alexandru Dimitriu ha annunciato di aver presentato una denuncia per tradimento contro Sorin Grindeanu, presidente del PSD, George Simion, leader di AUR, e Bogdan Ivan, ex ministro socialdemocratico dell’Energia. Secondo Dimitriu, i tre politici avrebbero “negoziato con una potenza straniera per favorire interessi economici contrari a quelli della Romania”.

A scatenare il caso è stata un’ inchiesta del Wall Street Journal pubblicata il 25 settembre, che ha riportato alcune dichiarazioni attribuite a Kimberly Guilfoyle, ambasciatrice statunitense in Grecia: nel corso di una cena ad Atene, nel marzo scorso, l’ambasciatrice avrebbe sostenuto che Washington fosse in grado di provocare la caduta di qualsiasi esecutivo. A contestarla sarebbe stato il ministro dell’Energia greco, Stavros Papastavrou, che avrebbe ricordato all’ambasciatrice come in una democrazia gli Stati Uniti non possano decidere le sorti di un governo straniero.

La cena di Bucarest e la caduta del governo

Sempre a marzo, poche settimane prima della crisi di governo, Kimberly Guilfoyle era stata fotografata in un ristorante di Bucarest insieme a Sorin Grindeanu, all’allora ministro dell’Energia Bogdan Ivan e al consigliere presidenziale Florin Vlădică.

L’incontro era avvenuto durante una visita dell’ambasciatrice nella capitale rumena per partecipare a una conferenza dedicata al Corridoio Verticale del Gas, un progetto infrastrutturale sostenuto dagli Stati Uniti per favorire l’esportazione di gas naturale liquefatto (GNL) americano verso i mercati dell’Europa centrale e orientale. Il Corridoio Verticale consentirebbe di trasportare il gas dalla Grecia verso i Paesi dell’Europa centro-orientale, attraverso Bulgaria, Romania, Ungheria, e Slovacchia, verso Moldova e Ucraina.

Gli Stati Uniti hanno investito in infrastrutture industriali per permettere la rigassificazione del GNL proveniente dall’America e il suo successivo trasporto tramite gasdotti verso i mercati di destinazione. Tuttavia, gli elevati costi di trasporto, liquefazione e rigassificazione, insieme alla presenza di numerosi intermediari, avrebbero reso il gas americano poco competitivo, tanto che le gare commerciali organizzate fino a quel momento non avrebbero attirato acquirenti privati.

Una delle principali promotrici statunitensi del progetto nella regione è, appunto, l’ambasciatrice americana in Grecia, Kimberly Guilfoyle, che ha sostenuto il Corridoio Verticale anche in Romania, partecipando a iniziative pubbliche insieme a Bogdan Ivan. Quando Guilfoyle ha incontrato i politici romeni, il PSD aveva già avviato le consultazioni interne per decidere se abbandonare la coalizione di governo guidata da Ilie Bolojan. Il 23 aprile i ministri socialdemocratici si erano dimessi dall’esecutivo e il 5 maggio PSD e AUR avevano votato insieme la mozione di sfiducia che avrebbe causato la caduta del governo. È questa la coincidenza che ha portato Dimitriu a connettere le dichiarazioni fatte da Guilfoyle in Grecia con la caduta del governo Bolojan, alcune settimane dopo.

Le pressioni dell’ex ministro dell’Energia

La questione era emersa già lo scorso maggio, quando G4Media aveva pubblicato il contenuto di due lettere inviate il 16 gennaio dall’allora ministro dell’Energia Bogdan Ivan al presidente Nicușor Dan e al primo ministro Ilie Bolojan. Nella corrispondenza, Ivan aveva indicato una serie di misure ritenute necessarie per scongiurare il rischio di un deterioramento dei rapporti con Washington.

Tra queste figuravano: l’autorizzazione ad avviare negoziati per un accordo intergovernativo tra Romania e Stati Uniti sulla cooperazione nel settore del GNL; il conferimento al ministero dell’Energia di un mandato negoziale esplicito, con margini di trattativa chiaramente definiti e il supporto del ministero degli Esteri, del ministero della Difesa e del Servizio romeno di intelligence (SRI), in considerazione delle implicazioni politiche, economiche e di sicurezza dell’iniziativa; la richiesta di un parere al Consiglio Supremo di Difesa Nazionale (CSAT) e la notifica alla Commissione europea.

In sostanza, Ivan sollecitava un accordo diretto tra i governi di Bucarest e Washington, finalizzato all’acquisto di gas naturale liquefatto statunitense. Le richieste di Ivan sarebbero però state ridimensionate sia dalla Presidenza della Repubblica sia dal governo, a causa dei dubbi sul prezzo del gas americano e sull’effettiva convenienza economica dell’operazione.

Gli intermediari romeni e il progetto nucleare di Doicești

L’ex ministro aveva però continuato a fare pressioni sul governo richiamando l’urgenza dell’iniziativa con la scadenza, fissata al 7 febbraio, di un memorandum d’intesa sottoscritto dalla società greca Atlantic-SEE LNG Trade, operatore commerciale del GNL americano, dalla società pubblica romena di trasporto del gas Transgaz e dalla società privata Nova Power & Gas, che avrebbe svolto il ruolo di intermediario rumeno per il GNL americano.

Quest’ultima azienda è controllata dai fratelli Teofil e Simion Mureșan, imprenditori di primo piano nel mercato energetico nazionale, coinvolti anche, insieme alla società pubblica Nuclearelectrica, nel progetto per la realizzazione di reattori nucleari modulari a Doicești, nella Romania meridionale.

Il progetto rappresenta uno dei principali capitoli della cooperazione energetica tra Bucarest e Washington. L’iniziativa prevede la costruzione, sul sito di un’ex centrale a carbone, di sei piccoli reattori nucleari di tecnologia statunitense NuScale. L’investimento è gestito da RoPower Nuclear, società partecipata in parti uguali da Nuclearelectrica e da Nova Power & Gas.

Sostenuto politicamente e finanziariamente dagli Stati Uniti, il progetto ha tuttavia incontrato difficoltà economiche e amministrative. Il costo stimato dell’opera aveva infatti superato di circa 4 miliardi di euro le previsioni iniziali, che si aggiungevano ai ritardi nella progettazione e alle criticità nella selezione del sito e nella gestione dell’investimento. Per questi motivi anche il progetto di Doicești era stato messo in discussione dal primo ministro Ilie Bolojan, che aveva espresso dubbi sulla possibilità di reperire i finanziamenti necessari. La visita a Bucarest di Guilfoyle era dunque motivata, secondo quanto riportato nella corrispondenza, dalla «mancanza di una risposta ferma e coordinata da parte dello Stato romeno rispetto agli impegni contenuti nel memorandum».

Le pressioni dell’ex ministro sul presidente e sul governo si inserivano, però, in una fase cruciale per lo sviluppo delle risorse energetiche romene nel Mar Nero. Romgaz, società a maggioranza pubblica, e OMV Petrom prevedono infatti di avviare nel 2027 la produzione di gas da un giacimento le cui riserve, secondo le stime riportate, dovrebbero superare significativamente il fabbisogno interno romeno nel corso del decennio successivo.

Alle accuse dell’USR, Ivan ha risposto respingendo ogni ipotesi di accordi occulti e sostenendo che le importazioni americane avrebbero potuto contribuire alla sicurezza energetica della Romania. L’ex ministro ha inoltre difeso la necessità di considerare il Corridoio Verticale come un investimento strategico di lungo periodo, indipendentemente dalla futura disponibilità del gas estratto nel Mar Nero.

Resta tuttavia da chiarire se le pressioni commerciali, i rapporti tra alcuni esponenti politici romeni e l’ambasciatrice americana e la successiva caduta del governo siano episodi indipendenti oppure parti di una vicenda più complessa. Le inchieste giornalistiche hanno infatti portato alla luce una serie di rapporti economici e politici che pongono interrogativi sulla gestione degli interessi energetici nazionali.

Le reazioni dei politici

Interpellato sulle dichiarazioni dell’ambasciatrice statunitense, Grindeanu ha affermato che i colloqui con Guilfoyle avevano riguardato il Corridoio Verticale del gas. Il leader del PSD ha inoltre dichiarato che «tutti gli altri aspetti riportati sono pure invenzioni, che non sono state oggetto della conversazione».

George Simion ha dichiarato di conoscere l’ambasciatrice e ha sostenuto che si tratta di «un’affermazione inventata o estrapolata dal contesto». Ha inoltre sottolineato di non accettare ingerenze esterne, nemmeno da parte degli Stati Uniti.

Anche l’ex ministro dell’Energia, Bogdan Ivan, è intervenuto in risposta alle accuse mosse da Dimitriu. Ivan ha evidenziato come i prezzi del gas siano attualmente elevati, sostenendo che le importazioni dagli Stati Uniti avrebbero potuto contribuire ad affrontare la situazione attuale. L’ex ministro ha inoltre affermato che la partecipazione al Corridoio Verticale debba essere valutata in una prospettiva di lungo periodo, poiché le riserve di gas su cui si basa il progetto Neptun Deep sono destinate, prima o poi, a esaurirsi.

Nel frattempo l’ambasciatrice Kimberly Guilfoyle ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di ambasciatrice americana in Grecia, su richiesta della Casa Bianca.

Foto: Flashpaparazzi