TURCHIA: continua la stretta sulla stampa, commissariata l’emittente indipendente Halk TV

Continua la stretta del governo sui media d’opposizione in Turchia: nella giornata del 14 ottobre, a partire dalle prime ore del mattino, la polizia turca ha fatto irruzione nella sede dell’emittente indipendente Halk TV, interrompendone le trasmissioni e ponendola sotto la guida di un amministratore fiduciario di nomina governativa. Si tratta del decimo caso da marzo 2025 in cui un media televisivo indipendente viene commissariato dalle autorità turche, in un contesto di progressivo e generale deterioramento della libertà di stampa che ha visto il Paese scivolare al 163° posto (su 180) nell’indice annuale compilato da RSF.

L’operazione

L’operazione di polizia ha avuto inizio alle 5.15 di mercoledì 14 ottobre, quando decine di agenti hanno fatto irruzione nella sede di Istanbul della televisione, perquisendone gli uffici e impedendo ai dipendenti di entrare nel palazzo. Alle 6.30, la trasmissione in diretta – che metteva in onda un’intervista su una maxi-inchiesta per corruzione che coinvolge alcuni vertici dell’AKP – è stata interrotta e al suo posto è stato trasmesso un vecchio film turco del 1973

La retata faceva parte di una serie di disposizioni predisposte dall’ufficio del Capo Procuratore di Istanbul nell’ambito di una più ampia indagine per reati finanziari (corruzione, manipolazione delle gare di appalto e riciclaggio) nei confronti di Cafer Mahiroğlu, imprenditore e dal 2020 proprietario di Halk TV. L’operazione ha portato all’arresto di 11 persone (fra cui non figura Mahiroğlu, in quel momento all’estero) e alla nomina di un amministratore fiduciario del TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio della Turchia): la scelta è ricaduta su Ibrahim Paşalı, già redattore del media filo-governativo Yeni Şafak e coinvolto nell’amministrazione fiduciaria di altre quattro televisioni (Flash Haber TV, Ekotürk TV, TELE1 e una parte della galassia Can Holding).

Una settimana più tardi, il 21 ottobre, la piattaforma X – su indicazioni dell’autorità – ha ristretto l’accesso all’account di Halk TV: inutile il tentativo di cambiare il nome da @halktvcomtr a @halktveu per aggirare il blocco. Questa limitazione digitale è ormai una pratica consolidata da parte delle autorità turche: solo un mese fa, nel contesto dell’ultimo giro di vite contro il movimento LGBTQ+, era stato limitato l’accesso a diverse decine di account di attivisti e associazioni.

Cos’era Halk TV?

Fondata nel 2005, Halk TV è stata storicamente vicina al CHP, fino alla nomina di Kemal Kılıçdaroğlu a nuovo leader del partito nel 2011. Fra le televisioni più importanti a livello nazionale (i dati più recenti la collocano al quinto posto per audience fra i media turchi), si è riavvicinata al CHP con la nomina di Özgür Özel nel novembre 2023. La vicinanza alla figura di Özel è stata confermata anche dopo il clamoroso ritorno di Kılıçdaroğlu alla guida del CHP, nel maggio del 2026, a seguito della decisione della corte di giustizia di Ankara e alla scelta di Özel di fondare lo Yeni Parti, ad oggi il maggior partito di opposizione.

Halk TV è stata una delle realtà che hanno seguito più da vicino i momenti cruciali della vita politica del Paese negli ultimi 15 anni, fra i pochi media a fornire una copertura in diretta delle proteste di Gezi Park nel 2013 e, più di recente, dell’arresto e processo di Ekrem İmamoğlu, di cui ha seguito ogni passaggio. Come riporta DW citando le dichiarazioni dello stesso Özel, non appare un caso che l’operazione di polizia sia avvenuta proprio a poche ore dall’inizio della difesa di İmamoğlu nel processo per corruzione.

Non sono mancate le reazioni di protesta e gli appelli contro la chiusura, sia in Turchia che all’estero. Nella serata di mercoledì 21 ottobre si è tenuta una manifestazione di solidarietà di fronte alla sede di Halk TV a Istanbul, dove è stata letta una lettera di İmamoğlu scritta dal carcere che sottolineava come la nomina di un amministratore fiduciario sia una misura del governo volta a mettere a tacere l’opposizione e a colpire la libertà di stampa. Presente anche lo stesso Özel, che, ribadendo i concetti espressi nella lettera, ha lanciato un appello all’unità delle forze di opposizione contro il governo e le sue politiche di censura e rivolto un invito a scendere nuovamente in piazza sabato 24 ottobre, quando sono previste manifestazioni di solidarietà in dieci città del Paese. In precedenza, il leader dello Yeni Parti aveva definito su X il raid all’alba e il commissariamento “una cosa che solo i dittatori possono fare”.

Sul piano internazionale, la stretta su Halk TV è stata criticata sia dalle associazioni per i diritti umani che da quelle di categoria. HRW ha rivolto un appello alle autorità turche perché annullino il commissariamento, definendolo una violazione “non solo dei diritti dei lavoratori e dei giornalisti presi di mira, ma anche del diritto del pubblico all’accesso all’informazione e alla libertà di espressione”. Per Amnesty International, similmente, è “un duro colpo alla libertà di stampa” e un “attacco diretto al diritto alla libertà di espressione”.

La Federazione Internazionale dei Giornalisti (IFJ) ha pubblicato un duro comunicato di solidarietà con i colleghi turchi e un invito all’azione rivolto alle autorità competenti, mentre tredici associazioni e organizzazioni, sia turche che internazionali (fra cui l’International Press Institute e il Comitato per la protezione dei giornalisti), hanno condannato il commissariamento anche in quanto parte di uno schema ricorrente di appropriazione dei media da parte del governo turco.

Il meccanismo di appropriazione dei media

Il commissariamento di Halk TV si inserisce in un più ampio quadro di politiche governative volte a colpire i media indipendenti e filo-opposizione. Negli ultimi anni, e in particolare grazie alla legge contro la disinformazione del 2023, queste politiche si sono inasprite, con un aumento delle chiusure dei media, degli attacchi ai giornalisti e della censura digitale. Il 24 ottobre 2025 – con modalità del tutto simili a quanto accaduto ad Halk TV – un altro canale di opposizione, TELE1, è stato commissariato dopo che il suo fondatore e caporedattore Merdan Yanardağ era stato coinvolto in un’indagine per spionaggio politico: da quel momento sono stati sospesi i notiziari in diretta e l’aggiornamento del sito web, e la linea editoriale indipendente dell’emittente è sostanzialmente cessata di esistere. Le altre otto emittenti commissariate da marzo 2025 hanno invece continuato a trasmettere il proprio palinsesto, seppur sotto il controllo dell’amministrazione fiduciaria.

RSF stima che circa il 90% del panorama mediatico turco sia sotto il controllo governativo e il restante spazio per i media indipendenti si stia progressivamente restringendo, minando il principio del pluralismo dell’informazione. Come sottolinea Gürkan Özturan su BalkanInsight, anziché descrivere la situazione in Turchia come “censura”, è più appropriato parlare di “cattura dei media“, con il governo che controlla le linee editoriali, il discorso pubblico, la pubblicità e il rinnovo delle licenze.

Un elemento centrale in questo meccanismo è la figura dell’amministratore fiduciario (kayyum). La nomina di un kayyum è stata per anni uno strumento usato dal Ministero dell’Interno per ribaltare i risultati delle elezioni amministrative nelle province a maggioranza curda; è stata poi mutuata nel panorama mediatico, dove il kayyum viene nominato da un tribunale affinché assuma la gestione di un’azienda durante le indagini. Il quadro giuridico è tuttavia cambiato a febbraio 2025, quando il Parlamento ha approvato una legge che consente il passaggio sotto il controllo diretto del TMSF anche in assenza di condanna: una volta insediato, come riporta il portale Informopedia, il TMSF ha poteri quasi illimitati, che gli consentono di cambiare management e direzione editoriale e di vendere beni dell’azienda anche prima del verdetto del tribunale.

Nato nel 1983 per liquidare le banche in fallimento, il TMSF ha assunto una rilevanza cruciale dopo il fallito golpe del 2016: da quel momento, gli sono state affidate più di 1300 aziende considerate güleniste, di cui solamente circa la metà è stata restituita. A oggi il TMSF controlla circa 1000 aziende e, in seguito alle recenti confische, secondo il rapporto della missione IPI è diventato il maggior datore di lavoro nel settore dei media di tutta la Turchia: al conteggio si deve aggiungere Halk TV, che rischia ora di seguire la sorte delle altre emittenti finite sotto amministrazione fiduciaria, in uno scenario dove la libertà di stampa appare ormai sempre più compromessa.

Foto: @eczozgurozel, X.