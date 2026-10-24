CROAZIA: Cori antisemiti e minacce ai giornalisti, a Spalato in campo la violenza degli ultras

Prima i cori antisemiti per le strade di Spalato, poi le minacce ai giornalisti che li hanno raccontati. Sembrava destinato a essere archiviato solo come uno dei tanti episodi di violenza, razzismo e intolleranza frequenti nelle curve degli stadi e, invece, la vicenda che ha visti protagonisti gli ultras dell’Hajduk pochi giorni fa ha preso una piega inedita e assai più preoccupante.

I fatti

I fatti risalgono a giovedì 15 ottobre, le ore sono quelle che precedono la partita di Conference League tra la squadra locale, l’Hajduk di Spalato, e l’Ajax, compagine olandese di Amsterdam.

Alcuni membri di uno dei gruppi storici del tifo organizzato – la Torcida – sfilano per le strade della città, il nero è il colore che prevale. Di fronte al corteo un’auto gialla trasporta, fissata sul tetto, una bara azzurra con scritto “Ajax”, l’avversario – il nemico della serata. E fin qui il folklore stomachevole di tanti ultras del calcio (e non solo), che vorrebbero trasformare i campi da gioco in campi di battaglia. Sono i cori, però, quelli che fanno passare il segno: quelli che inneggiano ad “Auschwitz”, e a “Hitler”, quelli che incitano a “calpestare gli ebrei”.

I riferimenti storici – se così vogliamo chiamarli – sono evidenti: l’Ajax ha, infatti, legami di lunga data con la comunità ebraica risalenti a prima del secondo conflitto mondiale, quando una percentuale considerevole di abitanti di Amsterdam era, appunto, ebrea. Un legame peraltro orgogliosamente rivendicato da molti tifosi che, specie nell’immediato dopoguerra, cominciarono ad auto-definirsi come “Super Jews” (super ebrei), sventolando bandiere di Israele e indossando magliette con la stella di David.

Le reazioni

Immediate sono state le prese di distanza giunte da più parti, in primis dal vertice del club che si è scusato con la dirigenza e i giocatori dell’Ajax, per aver assistito a scene «per le quali non vogliamo essere ricordati in Europa»: riferendosi in realtà più ai disordini verificatisi sugli spalti durante la partita – tali da portare a una temporanea sospensione – che ai cori antisemiti che avevano preceduto l’incontro.

Ma parole di inequivocabile condanna sono arrivate sia dal governo, tramite un comunicato stampa ufficiale in cui si definisce il comportamento degli ultras spalatini «vergognoso» e «una negazione dello sport e dei valori democratici che la Croazia moderna sostiene», sia dal presidente croato in persona, Zoran Milanović. Quest’ultimo nel ribadire che «in Croazia non c’è posto per la glorificazione del nazismo e dell’ideologia ustascia» ha anche auspicato che fossero immediatamente prese le necessarie «misure e sanzioni».

Ed effettivamente la reazione inquirente è stata immediata e ha portato all’individuazione di ventitré persone sospettate di incitamento alla violenza e all’odio e all’arresto di almeno sei di loro. Rischiano, secondo la legge, fino a cinque anni di carcere.

Le minacce ai giornalisti, la sponda della politica di estrema destra

Fatti che però non hanno dissuaso i rappresentanti della Torcida ad alzare pericolosamente la posta, arrivando a definire i giornalisti che avevano raccontato l’accaduto come dei «vermi» e pubblicando sulla propria pagina Facebook un post in cui dodici di loro venivano rappresentati in un formato simile a quello dei manifesti dei ricercati, con una didascalia raggelante in cui ci si rammaricava per il fatto che la Croazia non avesse «trovato abbastanza corda per così tanti Giuda».

Un atteggiamento che ha trovato una sponda politica di primo piano in Ivan Penava, presidente del partito populista di destra Movimento Patria – parte della coalizione di governo – che pur condannando i cori ha però definito «caccia alle streghe politica e mediatica» quanto subito dai membri della Torcida. Immediato il contraltare dell’Associazione dei giornalisti croati (HND) e la solidarietà e il sostegno espresso ai giornalisti dal premier, Andrej Plenković.

Un salto di qualità

I tifosi dell’Hajduk non sono nuovi alle cronache: sempre a Spalato ad aprile di due anni fa erano stati protagonisti di violenti scontri con la tifoseria della Dinamo di Zagabria con feriti e devastazioni assortite in città. Nel 2017 l’Hajduk era stata multata dalla UEFA e costretta a giocare una partita di coppe a porte chiuse per i cori razzisti intonati dai suoi tifosi durante la partita contro la squadra bulgara del Levski Sofia.

La UEFA non ha giurisdizione sugli incidenti che si verificano al di fuori dello stadio, ma può intervenire se qualcosa accade sugli spalti o nell’area circostante. Ed infatti, è arrivata pronta una multa da quasi 100 mila euro e la chiusura dello stadio per il prossimo turno di campionato.

I fatti di Spalato pongono nuovamente il focus sul calcio croato e sul problema irrisolto di molto tifo: a inizio ottobre il match della nazionale contro l’Inghilterra, giocato a Fiume per la Nations League, era stato disputato a porte chiuse per una sanzione imposta dalla UEFA a causa degli incidenti, dei cori discriminatori e dei disordini provocati dai sostenitori croati durante la sfida contro la Francia del marzo 2025.

Ma ora le minacce ai giornalisti spostano la vicenda oltre il problema della violenza nel calcio: il bersaglio diventa anche chi la documenta. E, viste le dichiarazioni di certa parte del mondo politico, alzano il livello a uno stadio successivo.

Foto:parool.nl