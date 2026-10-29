Fergana Peace Forum 2026 – verso l’istituzionalizzazione della pace regionale

“Мир – это не цель, мир – это процесс” (La pace non è l’obiettivo, la pace è il processo). È così che Chinara Esengul, Direttrice del Programma Asia Centrale e del ramo kirghizo di PeaceNexus, conclude la seconda mattinata del Fergana Peace Forum 2026. Per due giorni in Tagikistan si è tornato a parlare di pace e stabilità in Asia Centrale, concludendo il mese di settembre con le migliori promesse per l’anno nuovo.

Poco conosciuta al di fuori dell’Asia centrale, la Valle di Fergana è stata per decenni uno dei principali focolai di tensione territoriale della regione: un mosaico di confini contesi, enclavi e comunità intrecciate, in cui le eredità della geografia sovietica hanno alimentato ripetute crisi diplomatiche e sanguinosi scontri locali.

Oggi invece, grazie agli accordi di pace del 2025, si sta facendo conoscere internazionalmente per la sua fase di dialogo tra Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan. Dopo i trattati sulla delimitazione delle frontiere, la cooperazione regionale si sposta ora su commercio, risorse naturali e rapporti tra le comunità. È in questo nuovo clima che il Fergana Peace Forum prova a trasformare una regione di conflitto in uno spazio di pace e prosperità.

La prima edizione (2025): un nuovo spazio per il dialogo

La prima edizione del Fergana Peace Forum, organizzata il 15 e 16 ottobre 2025 nella città uzbeka di Fergana, ha rappresentato un importante segnale politico. Intitolato “Fergana Valley: Uniting Efforts for Peace and Progress”, il Forum è nato sulla scia dell’accordo storico raggiunto il 31 marzo 2025 a Khujand, in Tagikistan, quando i presidenti di Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan hanno definito il punto d’incontro delle rispettive frontiere.

L’obiettivo dell’incontro non era limitato alla sicurezza. Il Forum ha cercato soprattutto di costruire una rete di cooperazione concreta tra le popolazioni della valle, affrontando temi come la libera circolazione transfrontaliera, il commercio e lo sviluppo economico condiviso. Tra le proposte discusse figuravano la creazione di imprese e strutture comuni, gli scambi universitari tra gli atenei delle principali città della valle e persino programmi estivi destinati ai bambini dei Paesi confinanti.

La partecipazione delle autorità locali ha dato al progetto una dimensione particolarmente significativa. A Fergana erano presenti i rappresentanti delle tre province che si affacciano sulla valle: Khairullo Bozorov, governatore della regione uzbeka di Fergana; Rajabboy Ahmadzoda, governatore della regione tagika di Sughd; e Mamirjan Rakhimov, governatore della regione kirghisa di Batken.

Al Forum hanno inoltre partecipato rappresentanti dell’Unione Europea, dell’OSCE, delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, come la Shanghai Cooperation Organisation che ha aperto la prima edizione sottolineando il ruolo delle piattaforme interregionali nel rafforzamento della fiducia e della comprensione reciproca.

Il significato del primo forum va quindi oltre i singoli progetti. Per le comunità della valle, iniziative apparentemente limitate come gli scambi universitari o la maggiore facilità di attraversamento delle frontiere rappresentano un cambiamento profondo rispetto alla realtà degli anni precedenti. Il Forum ha così posto le basi per un modello di cooperazione costruito non soltanto dagli Stati, ma anche dalle autorità locali e dalle società della regione.

La seconda edizione (2026) : dalla riconciliazione alla cooperazione

Il processo è proseguito il 28 e 29 settembre 2026 con la seconda edizione del Fergana Peace Forum, ospitata a Guliston, nella regione tagika di Sughd. Il nuovo appuntamento, intitolato “The Fergana Valley: A Space of Peace, Trust and Prosperity”, si è svolto in occasione dell’anniversario dell’adozione della Dichiarazione di Khujand sull’amicizia eterna, assumendo così un valore simbolico ancora maggiore nel percorso di riconciliazione regionale.

Rispetto alla prima edizione, il Forum ha mostrato un’agenda più ampia e ambiziosa. Al centro delle discussioni hanno trovato posto non soltanto la sicurezza e la costruzione della fiducia, ma anche le prospettive strategiche di sviluppo della valle, l’espansione degli scambi commerciali, la cooperazione economica e industriale, l’utilizzo razionale delle risorse naturali e la collaborazione ambientale transfrontaliera.

A Guliston si sono riuniti rappresentanti delle autorità governative, delle organizzazioni internazionali e regionali, del corpo diplomatico, dei centri di ricerca e analisi, delle università e della società civile. La presenza di giovani, donne, mezzi di comunicazione e comunità locali ha confermato inoltre la volontà di ampliare il processo di pace oltre il tradizionale livello diplomatico.

È proprio questo passaggio a segnare la differenza rispetto al passato. Dopo decenni in cui la questione della sicurezza dominava i rapporti tra i tre Paesi, la cooperazione regionale sembra ora cercare una dimensione più quotidiana e concreta: rendere più semplici gli spostamenti, aumentare gli scambi economici, promuovere iniziative comuni e affrontare insieme problemi che non si fermano davanti alle frontiere, come la gestione dell’acqua e la tutela dell’ambiente.

Il tema delle risorse naturali resta infatti uno dei nodi più delicati per la stabilità della valle. Le dispute tra Kirghizistan e Tagikistan hanno dimostrato quanto la gestione dell’acqua possa trasformarsi rapidamente in una questione di sicurezza, soprattutto in una regione agricola sottoposta a una crescente pressione climatica. La costruzione di meccanismi permanenti di cooperazione potrebbe quindi rappresentare il banco di prova più importante per capire se il nuovo clima politico riuscirà davvero a tradursi in una pace duratura.

Il secondo Forum sembra dunque segnare un’evoluzione: dal semplice tentativo di evitare nuovi conflitti alla ricerca di un modello di sviluppo condiviso. Le raccomandazioni elaborate a Guliston mirano infatti a produrre iniziative concrete a livello regionale e locale, rafforzando il ruolo delle comunità direttamente interessate.

Il prossimo appuntamento, previsto in Kirghizistan nel 2027, permetterà di verificare se questa nuova stagione di dialogo sarà riuscita a consolidarsi. Per una Valle di Fergana a lungo considerata il punto più pericoloso dell’Asia centrale, il fatto stesso che Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan si incontrino oggi per discutere non soltanto di confini e sicurezza, ma anche di commercio, università, ambiente e sviluppo, rappresenta già un cambiamento storico.

Foto: Madibek Janibekov/Qazinform