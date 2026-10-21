Terror Háza, il museo di Budapest nel mirino del governo Magyar

Nato come strumento della propaganda di Orbán, il museo del terrore di Budapest è ora sotto esame: il governo Magyar ne rivede i contenuti, ma salvarlo senza accuse di censura non sarà facile.

Spesso ci si approccia alla storia come a qualcosa di statico, di inciso sulla pietra una volta per tutte. Qualcuno ha detto che le cose sono andate così e, senza darci troppo peso, si tende a prendere per buona la versione offerta. Ma la storia può essere interpretata, rivisitata e perfino manipolata. È ciò che, secondo il governo ungherese di Péter Magyar, la Terror háza di Budapest ha fatto per anni.

Un’istituzione controversa

Situata in un elegante palazzo al numero 60 di Andrássy út, che fu sede del partito fascista delle Croci Frecciate prima e della polizia segreta comunista, dopo, la Terror háza, con i suoi circa 300.000 visitatori all’anno, è uno dei musei più conosciuti e frequentati di Budapest. Nonostante la popolarità, è un’istituzione controversa e molto criticata da storici e intellettuali.

L’esposizione si concentra sulla vita in Ungheria durante il totalitarismo. Sebbene formalmente venga trattato sia il periodo nazi-fascista delle Croci Frecciate che quello del regime comunista, di fatto il focus è fortemente sbilanciato e negli anni l’unico terrore di cui il museo è simbolo è quello comunista.

I problemi non finiscono qui. Nelle poche sale dedicate alle Croci Frecciate non si fa menzione, ad esempio, delle centinaia di migliaia di ebrei ungheresi che morirono nei campi di concentramento nazisti, mentre non si lesinano informazioni sulle vite spezzate dal regime comunista o sugli ungheresi morti nei gulag.

La narrazione del museo semplifica la storia riducendola alle categorie di buono/cattivo, giusto/sbagliato. Così la complessità degli eventi e dei personaggi che li hanno attraversati scompare dietro una categorizzazione forse rassicurante, ma certamente semplicistica. La società ungherese viene presentata come divisa in vittime e carnefici e i carnefici come stranieri dominatori. Tutta la colpa degli orrori ricade sulle spalle dei russi e dei tedeschi omettendo le responsabilità ungheresi.

Ma la decisione di entrare in guerra a fianco della Germania nazista e dell’Italia fascista l’Ungheria la prese liberamente. Non furono i tedeschi a deportare e sterminare gli ebrei ungheresi e il partito delle Croci Frecciate, a cui Hitler affidò la guida del governo fantoccio che aveva rimpiazzato il maresciallo Horthy nel 1944, esisteva già dagli anni Trenta.

L’esposizione, inoltre, ammicca più volte al lato emotivo dei visitatori. Emblematica è l’automobile nera con cui la polizia segreta comunista prelevava le persone (spesso nel cuore della notte): circondata da tende di velo nero i suoi interni si illuminano di rosso quando il visitatore si avvicina. Un effetto scenografico e inquietante molto adatto a un film dell’orrore. Un po’ meno a un’istituzione che più che impressionare dovrebbe fornire una ricostruzione storica accurata.

Un museo politico

L’orientamento della Terror háza va contestualizzato nella situazione politica in cui il museo è nato, ovvero la campagna elettorale del 2002 durante la quale Viktor Orbán, allora al suo primo mandato, sfidò Péter Medgyessy, candidato del Partito Socialista.

L’insistenza sui crimini del regime comunista avrebbe dovuto contribuire a screditare gli avversari e spaventare gli elettori. Del resto il Partito Socialista ungherese era l’erede di quello stesso Partito Operaio che aveva dominato sul Paese fino al 1989.

Lo stratagemma non funzionò. Orbán perse quelle elezioni, ma la Terror háza e il suo messaggio storico distorto sono rimasti al suo posto, almeno fino ad ora.

Niente da salvare

Il 15 settembre Zoltán Tarr, il ministro della cultura del governo di Péter Magyar, ha annunciato la revoca dell’incarico della direttrice Mária Schmidt (una figura molto vicina a Orbán) e la chiusura temporanea del museo.

Su quest’ultima decisione è stata poi fatta marcia indietro. Per volontà del primo ministro, l’istituzione è stata riaperta e l’accesso reso gratuito. Ai visitatori, accorsi a frotte al 60 di Andrássy út, è stato comunicato che i contenuti dell’esposizione sono attualmente oggetto di revisione; è stata sospesa anche la vendita delle pubblicazioni prodotte dall’istituto.

Storici e accademici, da tempo critici verso il museo e la sua direttrice, si sono pronunciati a favore della chiusura e c’è chi ha trovato la decisione di tenerlo aperto, seppur con accesso gratuito, non abbastanza coraggiosa.

Il governo si muove però su un terreno scivoloso. Fidesz e i suoi sostenitori hanno già cercato di inquadrare il nuovo corso politico nella cornice del “totalitarismo”, sostenendo improbabili parallelismi tra Magyar e lo spietato capo del partito comunista Mátyás Rákosi, pertanto mosse troppo drastiche offrirebbero all’opposizione l’occasione per gridare alla censura (o alla più appetibile cancel culture).

Ammesso che Magyar e i suoi riescano a trovare un equilibrio che consenta di mettere mano al museo senza che la decisione si trasformi in un boomerang, non è ancora chiaro che cosa si potrà effettivamente salvare.

Secondo il magazine HVG, tra gli storici invitati da Tarr a pensare a delle soluzioni solo Krisztián Ungváry ritiene che l’esposizione possa essere sistemata e integrata in modo da renderla più storicamente attendibile. Per tutti gli altri andrebbe rifatta da zero, o chiusa senza pensarci due volte.

Antal Molnár, direttore dell’Istituto di studi storici dell’Università Eötvös Loránd di Budapest, ha sollevato la questione se sia davvero compito del governo “sistemare” l’esposizione, dal momento che i problemi posti dal museo sono dovuti proprio al fatto che è stato creato come espressione di una precisa volontà politica.

Foto: Fred Romero/Wikimedia